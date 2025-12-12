Καιρός: Πάνω από 20 °C η μέγιστη θερμοκρασία την Παρασκευή - Πού σημειώθηκαν οι υψηλότερες τιμές

Τα στοιχεία που κατέγραψε το meteo.gr

Καιρός: Πάνω από 20 °C η μέγιστη θερμοκρασία την Παρασκευή - Πού σημειώθηκαν οι υψηλότερες τιμές
INTIME NEWS
Σε υψηλές για την εποχή επίπεδα κυμάνθηκαν οι θερμοκρασιακές τιμές την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, με τη μέγιστη να ξεπερνά τους 20 °C.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr, οι υψηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στην Κρήτη (Πετροκεφάλι Ηρακλείου – 20.6 °C, Παλαιόχωρα Χανίων – 20.2°C), στην Πελοπόννησο (Κυπαρισσία – 20.5 °C) και στην Στερεά Ελλάδα (Πατήσια Αθηνών – 20.2°C).

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας την Παρασκευής 12/12 σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών:

xartis-meteo.jpg

meteo.gr

Προειδοποίηση Κολυδά για τα Χριστούγεννα - «Τίποτα δεν έχει "κλειδώσει" ακόμα»

Ο Θοδωρής Κολυδάς προχώρησε σε νέα ανάρτηση μέσω των social media κάνοντας λόγο για τις προβλέψεις που γίνονται για τον καιρό των Χριστουγέννων, σημειώνοντας ότι «οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ενδεικτικές και εύθραυστες σε βάθος χρόνου».

«Η σύγκριση μας "αποκαλύπτει" κάτι που γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις πέραν 7 ημερών έχουν πολύ υψηλή αβεβαιότητα, ιδίως για τοπικές βροχές ή χιονοπτώσεις», αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος.

«Για τη θερμοκρασία δεν προκύπτει ουσιαστική διαφορά μεταξύ ECMWF και GFS. Και τα δύο “βλέπουν” το ίδιο θερμοκρασιακό καθεστώς. Για τους ανέμους το GFS δίνει πιό ενισχυμένους βοριάδες, δηλαδή πιο "ξηρό" σενάριο , ενω το ECMWF δίνει Α–ΝΑ άνεμο, πιο υγρό και "παραγωγικό" σενάριο. Θα πρέπει ακόμη να περιμένουμε αρκετές μέρες για σαφή συμπεράσματα. Τίποτε δεν έχει "κλειδώσει" για τον καιρό των Χριστουγέννων», πρόσθεσε ο Θοδωρής Κολυδάς.

Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

Οι προοπτικές για τον καιρό μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου είναι γενικά ευνοϊκές, με ήπιες θερμοκρασίες και λίγες μεταβολές, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο καιρός θα παραμείνει γενικά ήπιος έως περίπου τις 18 με 20 Δεκεμβρίου, χωρίς αξιοσημείωτες κακοκαιρίες. Οι βοριάδες θα περιοριστούν κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, αλλά θα συνεχίσουν με μεταβλητές εντάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ιδιαίτερα στην Κρήτη, όπου θα εμφανιστούν και λίγες συννεφιές με ασθενείς βροχές στα ορεινά τμήματα του νησιού.

Μια διαταραχή που θα διασχίσει τα βορειοανατολικά της χώρας το Σάββατο και την Κυριακή, θα προκαλέσει πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βόρειων ανέμων, ιδιαίτερα στο Αιγαίο. Το ψυχρό πρωινό στη βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα, με θερμοκρασίες κοντά στο μηδέν, θα δώσει τη θέση του σε πιο ζεστές συνθήκες το μεσημέρι, με θερμοκρασίες που ενδέχεται να φτάσουν έως και τους 20-21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, οι ομίχλες θα παραμείνουν πυκνές και μπορεί να περιορίσουν την άνοδο της θερμοκρασίας, που δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 14 βαθμούς. Στην Αττική, ο καιρός θα είναι καλός με ψυχρό πρωινό, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, η ημέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, αλλά σε περιοχές με υψόμετρο αναμένονται παγετοί και τοπικές ομίχλες, με θερμοκρασίες έως 16 βαθμούς το μεσημέρι.

Προοπτικές για τα Χριστούγεννα

Την Παρασκευή ο καιρός θα διατηρηθεί σταθερός, ενώ το Σάββατο μια διαταραχή θα επηρεάσει τη βόρεια και βορειοανατολική χώρα, φέρνοντας ασθενείς βροχές κυρίως σε περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο και ενισχυμένους βοριάδες. Αντίστοιχα και την Κυριακή αναμένονται τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά, με πιο ήπιες και ηλιόλουστες συνθήκες δυτικότερα.

Από τη Δευτέρα και μετά, ο καιρός θα επανέλθει σε πιο ανοιξιάτικο μοτίβο, έως περίπου τις 18-20 Δεκεμβρίου, όταν και προβλέπεται πιο οργανωμένη αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Τα Χριστούγεννα αναμένονται με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες, βροχές και χιόνια στα ορεινά, χωρίς όμως το χιόνι να κατεβαίνει σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Πιθανή είναι μια ψυχρή εισβολή από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη προς το τέλος του έτους, αν και η αβεβαιότητα παραμένει λόγω της απόστασης του χρονικού ορίζοντα.

