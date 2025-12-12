Καιρός: Τα δύο σενάρια για τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη του GFS και το ECMWF

Η φετινή χριστουγεννιάτικη περίοδος χαρακτηρίζεται από σημαντική αβεβαιότητα στις καιρικές προβλέψεις, καθώς τα δύο κορυφαία παγκόσμια προγνωστικά μοντέλα, το ευρωπαϊκό ECMWF και το αμερικανικό GFS, παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικές εκτιμήσεις για την εξέλιξη του καιρού στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τον Ιταλό μετεωρολόγο Ματία Γκουσόνι από το IL Meteo, το μοντέλο ECMWF προβλέπει μια ψυχρή εισβολή που θα φέρει χειμωνιάτικες συνθήκες, με πολύ ψυχρό αέρα να κατεβαίνει από τη ρωσική-ανατολική Ευρώπη προς την κεντρική Ευρώπη και ενδεχομένως έως τη Μεσόγειο.

Αν αυτό επαληθευτεί, αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, αυξημένες πιθανότητες κακοκαιρίας στο κεντρικό και νότιο τμήμα της Ευρώπης, καθώς και πιθανή δημιουργία μεσογειακού κυκλώνα που θα εντείνει τα έντονα φαινόμενα.

Σε αυτή την περίπτωση, ο αντικυκλώνας δεν θα καταφέρει να αποτρέψει την κάθοδο του ψύχους, δημιουργώντας ένα καθαρά χειμερινό σκηνικό για τις γιορτές.

Αντίθετα, το αμερικανικό μοντέλο GFS επιμένει σε μια εικόνα ήπιου καιρού, με ενίσχυση της υψηλής πίεσης πάνω από τη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, η περίοδος των Χριστουγέννων θα κυριαρχηθεί από ξηρό και σταθερό καιρό, με θερμοκρασίες υψηλότερες από τις συνηθισμένες για την εποχή και ελάχιστο κίνδυνο ψυχρής εισβολής από βορειοανατολικές περιοχές.

Εδώ, ο αντικυκλώνας λειτουργεί ως προστατευτικό φράγμα, αποτρέποντας την κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών.

Η πρόκληση της πρόγνωσης και οι επόμενες ημέρες

Η απόκλιση μεταξύ ECMWF και GFS υπογραμμίζει τη δυσκολία της μακροπρόθεσμης πρόγνωσης σε ατμοσφαιρικά συστήματα μεγάλης κλίμακας.

Ακόμα και μικρές μεταβολές στην αρχική κατάσταση της ατμόσφαιρας, όπως η θέση ενός χαμηλού ή η θερμοκρασία της Μεσογείου, μπορούν να μεταβάλουν εντελώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει ξεκάθαρος νικητής ανάμεσα στα δύο σενάρια. Η εξέλιξη των μετεωρολογικών δεδομένων τις επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστική για το ποια πορεία θα ακολουθήσει ο καιρός στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο κατά τη διάρκεια των εορτών.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς, από το μεσημέρι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με κατά τόπους νεφώσεις κυρίως τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και στο βόρειο Ιόνιο βόρειοι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες κατά τόπους νεφώσεις τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, το βράδυ στις Σποράδες βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στη βόρεια Κρήτη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και στα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες κατά τόπους νεφώσεις το πρωί κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 3 και στα ανατολικά έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες κατά τόπους νεφώσεις το πρωί.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς, από το μεσημέρι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-12-2025

Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Κρήτη και το νότιο Ιόνιο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 με 18 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-12-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και τα νότια. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-12-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις στις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη με πιθανότητα ασθενών βροχών.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-12-2025

Στα δυτικά αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Στα ανατολικά γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

