Καιρός: Θερμότερος από το κανονικό ο Ιανουάριος 2026 - Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo

Πώς θα κινηθεί ο πρώτος μήνας του 2026

Καιρός: Θερμότερος από το κανονικό ο Ιανουάριος 2026 - Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo
Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Ιανουάριος στην ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Δεκεμβρίου.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα του meteo.gr, σύμφωνα με το 80% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Ιανουαρίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016).

Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 22%, 26% και 32% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C είναι 12% και 8% αντίστοιχα. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +1.2°C.

Συνολικά για την ευρωπαϊκή ήπειρο, ο χάρτης της εικόνας που ακολουθεί απεικονίζει την απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας Ιανουαρίου με βάση την μέση τιμή των 400 σεναρίων. Όπως προκύπτει, θετικές αποκλίσεις αναμένονται σε όλη την ήπειρο, με τις μεγαλύτερες τιμές να εντοπίζονται στην κεντρική και την βορειοανατολική Ευρώπη όπου ξεπερνούν τον +1.5°C.

Η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), JMA (Ιαπωνία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τονίζεται ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στην μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε ημερήσια και τοπική βάση λόγω της επίδρασης κάθε είδους καιρικών συστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση απόκλιση ενός μήνα σε μια ευρύτερη περιοχή.

