Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για νέο «χτύπημα» κακοκαιρίας πριν τα Χριστούγεννα

Την πορεία του καιρού μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου ανέλυσε με ανάρτησή του στο facebook ο Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος, μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου τα ensembles είναι συγκεντρωμένα και η θέση των συστημάτων σταθερή. Ωστόσο, μετά τις 17–18 Δεκεμβρίου η αβεβαιότητα αυξάνεται απότομα, η διασπορά των μελών ανοίγει και η ακριβής τροχιά του χαμηλού γίνεται πολύ δύσκολο να προβλεφθεί.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, η πρώτη διαταραχή κάνει την πρώτη ουσιαστική ανατολική – βορειοανατολική μετατόπιση από τις 16/12 και μετά και από τις 17 Δεκεμβρίου η διαταραχή μετακινείται προς κεντρική Μεσόγειο / νότια Ιταλία.

«Κάποια σενάρια θέλουν το σύστημα να ανεβαίνει γρήγορα προς Ελλάδα, άλλα να καθυστερεί ή να παραμένει νοτιότερα. Από τις 18-20 Δεκεμβρίου το ανώτερο χαμηλό έχει πλέον φτάσει στο υψόμετρο της Ελλάδας, νότια–νοτιοδυτικά της Κρήτης και μεγάλο μέρος της χώρας επηρεάζεται. Είναι η φάση όπου τα σενάρια στα ENS αρχίζουν πραγματικά να “ανοίγουν” Άλλα δίνουν κακοκαιρία, άλλα μεταφέρουν τον κύριο πυρήνα προς το Κρητικό πέλαγος, άλλα τον μετατοπίζουν νοτιότερα προς Λιβύη.

Έχουμε αρκετό δρόμο ακόμη μέχρι τις μέρες των χριστουγέννων», καταλήγει στην ανάρτησή του μετεωρολόγος.

Ζιακόπουλος: Με ήπιες συνθήκες ολοκληρώνεται το πρώτο 15ημερο του Δεκεμβρίου - Πότε αλλάζει το σκηνικό

Με ήπιες καιρικές συνθήκες και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα κυλήσει το επόμενο 24ωρο, σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Όπως επεσήμανε ο γνωστός μετεωρολόγος, ο συνδυασμός των υψηλών πιέσεων στα Βόρεια Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στον οποίο οφείλεται η επικράτηση του ΒΑ ρεύματος στη χώρα μας, παραμένει, με αποτέλεσμα τη διατήρηση των βοριάδων κυρίως στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα.

Πέρα από τις τοπικές νεφώσεις, την Παρασκευή (12/12) δεν προβλέπονται βροχές και οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα κυμανθούν σε επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς υψηλότερα από τα κανονικά της εποχής. Όμως, οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας θα είναι χαμηλές κι έτσι τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα κάνει αρκετό κρύο.

Ο καιρός έως τις 17 Δεκεμβρίου

Το Σάββατο (13/12), στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές στη Μαγνησία - Β. Σποράδες, τη Φθιώτιδα, την Εύβοια και τη Β. Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Κυριακή (14/12), στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές στην Α. Μαγνησία, την Εύβοια και τη Β. Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.

Τη Δευτέρα (15/12), θα συνεχιστούν περίπου οι ίδιες καιρικές συνθήκες, αλλά την Τρίτη (16/12) οι βόρειοι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση σε όλες τις περιοχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Την Τετάρτη (17/12), προβλέπονται αρκετές νεφώσεις στη χώρα και στη Δ-ΒΔ Ελλάδα δεν αποκλείεται να βρέξει πρόσκαιρα. Οι άνεμοι θα δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά και τα νότια θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

