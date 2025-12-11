Καιρός: Ηλιόλουστη η Πέμπτη – Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για τα Χριστούγεννα

Γενικά αίθριος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Καιρός: Ηλιόλουστη η Πέμπτη – Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για τα Χριστούγεννα
ΚΑΙΡΟΣ
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, όπου θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 16, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας δίνει με ανάρτησή του ένα πρώτο στίγμα για τον καιρό των Χριστουγέννων.

Συγκεκριμένα ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει:

«Αδύναμες ή παροδικές φαίνονται να είναι οι ψυχρές εισβολές τα Χριστούγεννα...»
Καλημέρα!

  • Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα μεσοπρόθεσμα αριθμητικά μοντέλα για τις επόμενες 10–15 ημέρες συγκλίνουν αρκετά σε μια εικόνα θερμοκρασιών περίπου +1.5 έως +2.5°C πάνω από τα κλιματικά κανονικά για την Ελλάδα.
  • Οι νύχτες μπορεί να παραμείνουν σχετικά “φυσιολογικές”, αλλά συνολικά η ανωμαλία θα βγει θετική.
  • Αυτό σημαίνει ότι, για την εποχή, οι μέρες θα θυμίζουν περισσότερο ήπιο φθινόπωρο παρά «βαθύ» χειμώνα.
  • Δεν αποκλείονται σύντομες χειμωνιάτικες «ανάσες», αλλά το γενικό κλίμα παραμένει σταθερά ήπιο, σχετικά ζεστό και μακριά από πραγματικές χειμωνιάτικες εισβολές στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους μέχρι το μεσημέρι.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 3 και στα ανατολικά έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 02 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο βόρειοι έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη βόρεια Κρήτη.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 και στα Δωδεκάνησα έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-12-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4, στο Ιόνιο, το κεντρικό και νότιο Αιγαίο και από το βράδυ στα βόρεια τοπικά έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 16, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-12-2025

Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Κρήτη και το νότιο Ιόνιο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-12-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και τα νότια. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.
Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και από το βράδυ στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-12-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα σποραδικών βροχών προβλέπονται στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

