Καιρός: Γιατί η 20η Δεκέμβρη κρίνει τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα - Ο ρόλος του αντικυκλώνα

Όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του Δεκεμβρίου, όλο και περισσότεροι αναρωτιούνται αν η φετινή εορταστική περίοδος μπορεί να θυμίσει πραγματικό χειμώνα.

Ωστόσο, η εικόνα που προκύπτει από τα προγνωστικά μοντέλα δεν δικαιολογεί τον ενθουσιασμό. Η κυριότερη αιτία είναι ένα εκτεταμένο σύστημα υψηλών πιέσεων που έχει εγκατασταθεί πάνω από την Ευρώπη και διατηρεί το καιρικό σκηνικό «παγωμένο» ως προς τις εξελίξεις.

Ο επίμονος αντικυκλώνας που καλύπτει μεγάλο τμήμα της ηπείρου λειτουργεί σαν ασπίδα απέναντι σε κάθε προσπάθεια καθόδου ψυχρών αέριων μαζών προς τη νότια Ευρώπη.

Οι μάζες αυτές, είτε από τη Βόρεια είτε από τη Βορειοανατολική Ευρώπη, δεν βρίσκουν «διάδρομο» προς την περιοχή μας, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να μένει εκτός των ψυχρών εισβολών.

Ουσιαστικά, το σύστημα υψηλών πιέσεων κρατά εγκλωβισμένη τη χειμωνιάτικη δραστηριότητα πιο ψηλά στο χάρτη, καθυστερώντας σημαντικές αλλαγές μέχρι την επίσημη έναρξη του χειμώνα στις 21 Δεκεμβρίου.

Κρύο χωρίς φαινόμενα καθώς πλησιάζουμε στις γιορτές

Όπως αναφέρει το Weather Phenomena, με βάση τα τωρινά δεδομένα, η εικόνα μέχρι τις 19–20 Δεκεμβρίου δεν δείχνει σημαντική αλλαγή.

Οι όποιες βροχές θα είναι σποραδικές και μικρής διάρκειας, ενώ από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει πιο αισθητά. Ωστόσο, το ψύχος που αναμένεται δεν συνοδεύεται από υετό, κάτι που σημαίνει ότι οι πιθανότητες για χιόνι σε χαμηλά υψόμετρα παραμένουν ουσιαστικά μηδενικές.

Πρόκειται για τον γνωστό τύπο καιρού που στην Ελλάδα συνηθίζεται να αποκαλείται «ξεροβόρι»: ψυχρές συνθήκες, αλλά χωρίς ιδιαίτερη δραστηριότητα.

Το ECMWF και η περιορισμένη πιθανότητα αλλαγής

Το μόνο μοντέλο που παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή είναι το ευρωπαϊκό ECMWF. Σε ορισμένες προσομοιώσεις του δείχνει αυξημένες βροχοπτώσεις στη χώρα από τις 24 έως τις 27 Δεκεμβρίου και κάποιες χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, αλλά μόνο σε μεγάλα υψόμετρα.

Οι μετεωρολόγοι πάντως τονίζουν ότι πρόκειται για τάση και όχι για αξιόπιστη πρόγνωση, καθώς επηρεάζεται εύκολα από τη συμπεριφορά του αντικυκλώνα που κυριαρχεί πάνω από την Ευρώπη.

Γιατί η Ελλάδα σπάνια ζει λευκά Χριστούγεννα

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα χιόνια την περίοδο των Χριστουγέννων δεν αποτελούν συχνό φαινόμενο για την Ελλάδα.

Οι περισσότερες σημαντικές ψυχρές εισβολές έχουν καταγραφεί Ιανουάριο και Φεβρουάριο, ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις που το ψύχος έρχεται ακόμη και τον Μάρτιο.

Η χώρα μας, σε αντίθεση με τον Καναδά και τις βόρειες πολιτείες των ΗΠΑ, δεν ευνοείται τόσο από τη ροή των αεροχειμάρρων, οι οποίοι εκεί λειτουργούν σαν «διάδρομος» μεταφοράς αρκτικών μαζών.

Γι’ αυτό και οι απευθείας συγκρίσεις με τον καιρό της Βόρειας Αμερικής δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις.

Το σημείο-κλειδί: 20 Δεκεμβρίου

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το πραγματικό παράθυρο για μια πιθανή αλλαγή ανοίγει γύρω στις 20 Δεκεμβρίου.

Τότε θα φανεί καθαρά αν μπορεί να σπάσει η κυριαρχία του αντικυκλώνα και να επιτραπεί διαφορετική ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην Ευρώπη. Αν αυτό δεν συμβεί, το σκηνικό των Χριστουγέννων θα κινηθεί σε ψυχρούς, αλλά μάλλον ήπιους τόνους, χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα.

