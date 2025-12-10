Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

Ενώ η Ελλάδα και οι γειτονικές περιοχές αντιμετωπίζουν ήδη έντονες βροχοπτώσεις, στη Βόρεια Ευρώπη διαμορφώνεται ένα κρίσιμο ατμοσφαιρικό φαινόμενο για τον φετινό χειμώνα: ο πολικός στρόβιλος.

Η δυναμική του θα επηρεάσει καθοριστικά τις καιρικές συνθήκες στο βόρειο ημισφαίριο, παίζοντας πρωτεύοντα ρόλο στην εξέλιξη του καιρού κατά τους επόμενους μήνες.

Τι είναι ο πολικός στρόβιλος και πώς διαμορφώνεται

Με την είσοδο του φθινοπώρου, οι πολικές περιοχές λαμβάνουν λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία, γεγονός που προκαλεί γρήγορη πτώση της θερμοκρασίας. Ψυχρές αέριες μάζες αρχίζουν να συσσωρεύονται πάνω από τη Σιβηρία, ενώ οι χιονοπτώσεις αυξάνονται σημαντικά.

Παράλληλα, η ατμοσφαιρική πίεση μειώνεται τόσο στην επιφάνεια όσο και σε μεγαλύτερα ύψη, συμπεριλαμβανομένης της στρατόσφαιρας. Αυτή η πτώση πίεσης ανάμεσα στην πολική και την υποτροπική ζώνη δημιουργεί τον πολικό στρόβιλο, μια εκτεταμένη κυκλωνική ροή αέρα γύρω από τον Βόρειο Πόλο.

Ο πολικός στρόβιλος δεν έχει σταθερή συμπεριφορά. Όταν είναι ισχυρός και συμπαγής, το ψύχος παραμένει συγκεντρωμένο στην Αρκτική, επιτρέποντας στις νότιες περιοχές της Ευρώπης να απολαμβάνουν πιο ήπιες και σταθερές καιρικές συνθήκες.

Αντίθετα, όταν ο στρόβιλος αποδυναμώνεται, ψυχρές αέριες μάζες διαφεύγουν προς τα νότια, προκαλώντας σημαντική επιδείνωση του καιρού, παρατεταμένη αστάθεια και ψυχρές εισβολές.

Προβλέψεις για τον φετινό χειμώνα και επιπτώσεις στην Ευρώπη

Τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι ο πολικός στρόβιλος αναμένεται να εξασθενήσει τις προσεχείς εβδομάδες. Η εξασθένηση αυτή συνδέεται με υψηλές πιέσεις στη Γροιλανδία και τον Καναδά, καθώς και με έντονες διαταραχές στο ατμοσφαιρικό ρεύμα (jet stream).

Η τάση αυτή αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως το τέλος Δεκεμβρίου, αυξάνοντας τον κίνδυνο καθόδου ψυχρών αερίων μαζών στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη.

Ως αποτέλεσμα, η περιοχή της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, μπορεί να βιώσει διαδοχικά επεισόδια κακοκαιρίας, με εναλλαγές θερμών και ψυχρών αερίων μαζών, χιονοπτώσεις σε διάφορα υψόμετρα και έντονες ατμοσφαιρικές διαταραχές, ιδίως κατά τη δεύτερη φάση του Δεκεμβρίου.

*Με πληροφορίες από το severe-weather.eu

