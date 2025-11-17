Καιρός: Η πρόβλεψη του ECMWF για τον Δεκέμβριο - Ο πολικός στρόβιλος κρίνει τα «λευκά» Χριστούγεννα

Ο Δεκέμβριος αναμένεται να παρουσιάσει έντονες καιρικές μεταβολές, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόγνωσης.

Οι ενδείξεις δείχνουν ένα σκηνικό με αντιθέσεις στις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις, που θα διαμορφώσει τον καιρό μέχρι και τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Στις πρώτες ημέρες του μήνα, η Ευρώπη, και ειδικά η Ελλάδα, θα βρεθούν αντιμέτωπες με ένα «διχασμένο» καιρικό σκηνικό. Συγκεκριμένα, συστήματα κακοκαιρίας από τη βόρεια Ευρώπη μπορεί να ωθήσουν ψυχρές αέριες μάζες προς τη Μεσόγειο, προκαλώντας βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.

Παράλληλα, υψηλή πίεση στις νότιες περιοχές θα επιφέρει πιο σταθερό καιρό με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα, κυρίως στο κεντρικό και νότιο τμήμα της ηπείρου.

Αυτή η συνεχιζόμενη αντιπαράθεση μεταξύ ψυχρών και θερμών αέριων μαζών δημιουργεί ένα «μπρα ντε φερ», που μπορεί να επιφέρει απότομες αλλαγές στον καιρό μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαημέρου του Δεκεμβρίου.

Καθοριστικός ο ρόλος του πολικού στροβίλου πριν τα Χριστούγεννα

Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές, ο πολικός στρόβιλος θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη του καιρού. Εάν παραμείνει συμπαγής, οι δυτικές ατμοσφαιρικές ροές από τον Ατλαντικό θα διατηρήσουν ήπιο καιρό με συχνές βροχές και αυξημένη υγρασία, χωρίς ιδιαίτερα έντονα ψυχρά επεισόδια.

Αντίθετα, μια εξασθένηση ή «διάσπαση» του πολικού στροβίλου μπορεί να προκαλέσει σύντομες, αλλά έντονες ψυχρές εισβολές από την Αρκτική ή την Ανατολική Ευρώπη, αυξάνοντας την πιθανότητα χιονοπτώσεων σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας και τα ορεινά της κεντρικής χώρας.

Η κατανομή και η ένταση των βροχοπτώσεων θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τη θέση και την εξέλιξη των βαρομετρικών χαμηλών συστημάτων. Μέχρι στιγμής, δεν αναμένονται σημαντικές αποκλίσεις από τα συνηθισμένα πρότυπα, ωστόσο τα βαρομετρικά αυτά συστήματα μπορούν να μεταβάλουν γρήγορα την πορεία τους, επηρεάζοντας άμεσα τον καιρό στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Συνολικά, ο Δεκέμβριος διαγράφεται ως ένας δυναμικός μήνας, με έντονες εναλλαγές στον καιρό λόγω της σύγκρουσης ψυχρών και θερμών αέριων μαζών. Αυτές οι μεταβολές θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι τις γιορτές, με πιθανές εκπλήξεις τόσο στις θερμοκρασίες όσο και στις βροχοπτώσεις.

Η παρακολούθηση της εξέλιξης του πολικού στροβίλου και των βαρομετρικών συστημάτων θα είναι κρίσιμη για την ακριβέστερη πρόγνωση των καιρικών συνθηκών που θα επικρατήσουν στη χώρα το επόμενο διάστημα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι στη Θράκη.

Άνεμοι: Νότιοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 και βαθμιαία 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 5, στο Ιόνιο 5 με 6 και από το μεσημέρι βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος βαθμιαία αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος στα Δωδεκάνησα. Αραιές νεφώσεις στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα βόρεια από το μεσημέρι τοπικά 7 και από το βράδυ έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 18-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Θράκη. Τα φαινόμενα που πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, από αργά το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο πιθανόν 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-11-2025

Στα δυτικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις πιο πυκνές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν στα Δωδεκάνησα, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-11-2025

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-11-2025

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και νότια.