Καιρός: Επιμένουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος

Μεταξύ τέλους Νοεμβρίου και αρχών Δεκεμβρίου, αναμένεται μια σειρά από ενδιαφέρουσες ατμοσφαιρικές διεργασίες στα μεγάλα γεωγραφικά πλάτη, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις καιρικές συνθήκες στην Ευρώπη και κατ’ επέκταση στην Ιταλία.

Το «κλειδί» των εξελίξεων είναι, για ακόμη μία φορά, ο Πολικός Στροβιλισμός – ο ισχυρός μηχανισμός που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την πορεία του χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο.

Τι είναι και πώς λειτουργεί ο πολικός στροβιλισμός

Με την έλευση του φθινοπώρου, οι περιοχές της Αρκτικής αρχίζουν να δέχονται ολοένα και λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία. Η θερμοκρασία πέφτει, το Βόρειο Πόλο ψύχεται και η κυκλοφορία των αερίων μαζών πάνω από τον Αρκτικό Ωκεανό αλλάζει.

Οι πρώτες ψυχρές εισβολές στη Σιβηρία και τα αρχικά χιόνια σηματοδοτούν την έναρξη αυτής της διαδικασίας. Η πτώση της θερμοκρασίας προκαλεί μείωση της ατμοσφαιρικής πίεσης τόσο στα κατώτερα στρώματα όσο και στη στρατόσφαιρα — το τμήμα της ατμόσφαιρας που εκτείνεται από τα 8 έως τα 50 χιλιόμετρα ύψος.

Αυτή η μείωση δημιουργεί έντονες διαφορές πίεσης μεταξύ των πολικών και υποτροπικών περιοχών, οδηγώντας στη δημιουργία μιας εκτεταμένης βαρομετρικής ύφεσης γύρω από τον Βόρειο Πόλο. Αυτή η ψυχρή και εκτεταμένη κυκλωνική δίνη είναι ο γνωστός Πολικός Στροβιλισμός.

Όταν ο στροβιλισμός «σπάει»

Η συμπεριφορά του πολικού στροβιλισμού δεν είναι πάντα σταθερή. Όταν παραμένει ισχυρός και συμπαγής, το ψύχος εγκλωβίζεται στις πολικές περιοχές, επιτρέποντας στις νοτιότερες περιοχές —όπως η Ιταλία— να απολαμβάνουν πιο ήπιες και σταθερές καιρικές συνθήκες.

Αντίθετα, όταν ο στροβιλισμός εξασθενεί ή «σπάει» σε δύο ή περισσότερα τμήματα, το ψύχος βρίσκει διέξοδο προς τα νότια, προκαλώντας ψυχρές εισβολές και έντονα καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη.

Τα πρώτα σημάδια αποσταθεροποίησης

Τις τελευταίες ημέρες, οι θερμοκρασίες πάνω από τον Αρκτικό Ωκεανό πέφτουν ραγδαία, τόσο στη στρατόσφαιρα όσο και στην τροπόσφαιρα. Αυτό ευνοεί τον σχηματισμό του πρώτου πυρήνα πολύ ψυχρού αέρα — του «καρδιά» του νέου στρατοσφαιρικού πολικού στροβιλισμού.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, προς τα τέλη Νοεμβρίου φαίνεται να διαμορφώνεται ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σενάριο: η παρουσία αντικυκλωνικών μπλοκαρισμάτων πάνω από την Αρκτική και κυμάτων που επηρεάζουν το ρεύμα αερομεταφοράς (jet stream) θα μπορούσαν να προκαλέσουν αυτό που οι επιστήμονες ονομάζουν «ανοδική κυματική ώθηση».

Προς ένα ασταθές φθινοπωρινό φινάλε

Αυτή η διαδικασία ενδέχεται να οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση του στροβιλισμού, με αποτέλεσμα οι πολύ ψυχρές αέριες μάζες να κινηθούν νοτιότερα, μεταφέροντας κύματα ψύχους και κακοκαιρίας στην Ευρώπη. Αν αυτό το σενάριο επιβεβαιωθεί, δεν αποκλείεται το τέλος Νοεμβρίου και οι πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου να συνοδευτούν από ένα πιο χειμωνιάτικο σκηνικό, με ψυχρές εισβολές και έντονες βροχοπτώσεις — πιθανώς και στην Ιταλία.