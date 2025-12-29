Πάτρα: Ανήλικος έπεσε από μπαλκόνι - Μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο
Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα (29/12) στην Πάτρα, καθώς ανήλικος έπεσε από μπαλκόνι.
To περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της πλατείας Παπανδρέου.
Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.
Οι συνθήκες της πτώσης του ανήλικου διερευνώνται.
*Με πληροφορίες από tempo24.news
