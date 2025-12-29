To μεγαλύτερο γιγάντιο θαλάσσιο πλάσμα του κόσμου δεν είναι τόσο σπάνιο όσο πίστευαν οι επιστήμονες

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το μεγαλύτερο θαλάσσιο πλάσμα του κόσμου, η Alicella gigantea, δεν είναι τόσο σπάνιο όσο θεωρείτο παλιότερα

Για δεκαετίες, οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι η Alicella gigantea, ένα τεράστιο θαλάσσιο πλάσμα, ήταν ένας σπάνιος επιζών του βυθού. Ωστόσο, νέα γενετικά και εξερευνητικά δεδομένα που δημοσιεύθηκαν στο Royal Society Open Science δείχνουν ότι αυτό το γιγάντιο πλάσμα ζει σε σχεδόν 59% του πυθμένα των ωκεανών του κόσμου. Τα ευρήματα ανατρέπουν τις παλιές αντιλήψεις για τη σπανιότητα του είδους και προσφέρουν νέα προοπτική στη βιοποικιλότητα, την προσαρμογή και την ανθεκτικότητα της ζωής σε ακραία περιβάλλοντα της Γης.

Η Alicella gigantea, μερικές φορές αποκαλούμενη «υπεργιγάντιος αμφίποδος», μπορεί να φτάσει μήκος έως και 34 εκατοστά και περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1899.

Για δεκαετίες, οι περιορισμένες παρατηρήσεις και η σπανιότητα δειγμάτων οδήγησαν τους επιστήμονες στο συμπέρασμα ότι το είδος ήταν σπάνιο ή διανεμημένο σε απομονωμένες περιοχές.

Ωστόσο, μια εκτενής παγκόσμια μελέτη, υπό την ηγεσία της Δρ. Paige J. Maroni και συνεργατών από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας, αμφισβητεί αυτήν την παραδοχή. Οι ερευνητές συνέλεξαν 195 καταγραφές από 75 τοποθεσίες και πραγματοποίησαν λεπτομερείς γενετικές αναλύσεις.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η A. gigantea όχι μόνο υπάρχει, αλλά και ευημερεί σε 3.000–6.000 μέτρα των Ειρηνικών, Ατλαντικού και Ινδικού Ωκεανών.

Παρά το τεράστιο μέγεθος και την εκτεταμένη εξάπλωση του ζώου, οι επιστήμονες βρήκαν πολύ μικρές γενετικές διαφορές μεταξύ των πληθυσμών παγκοσμίως, υποδηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ενιαίο είδος με μεγάλη ικανότητα διασποράς. Αυτή η ικανότητα ενισχύεται τόσο από την εξελικτική σταθερότητα όσο και από γεωλογικούς παράγοντες, όπως η μετακίνηση των ωκεάνιων ρευμάτων και οι τεκτονικές δραστηριότητες εκατομμύρια χρόνια.

Σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη αυτής της κρυφής αφθονίας έπαιξαν οι σύγχρονες τεχνικές δειγματοληψίας, όπως οι βαθυσκεπασμένοι δολωματικοί σταθμοί, η βίντεο-καταγραφή υψηλής ευκρίνειας και η γενετική ανάλυση επόμενης γενιάς. Μεγάλες συγκεντρώσεις του είδους έχουν παρατηρηθεί ακόμη και σε αβυσσαλέες πεδιάδες, αμφισβητώντας την προηγούμενη αντίληψη για τη σπανιότητα που βασιζόταν περισσότερο σε μεροληπτικά δείγματα παρά στην πραγματική κατανομή.

Η Δρ. Paige J. Maroni δήλωσε: «Ιστορικά, το είδος παρατηρήθηκε ή συλλέχθηκε σπάνια σε σύγκριση με άλλους βαθυσκεπασμένους αμφίποδους, γεγονός που υποδείκνυε χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού. Και επειδή δεν εντοπιζόταν συχνά, λίγα ήταν γνωστά για τη δημογραφία, τη γενετική ποικιλία και τη δυναμική των πληθυσμών, με μόλις επτά δημοσιευμένες μελέτες σε δεδομένα DNA».

Συνέχισε: «Καθώς η εξερεύνηση του βαθύς βυθού επεκτείνεται σε βάθη πέρα από τα συνήθη δείγματα, τα στοιχεία δείχνουν όλο και περισσότερο ότι ο μεγαλύτερος βαθυσκεπασμένος καρκινοειδής του κόσμου απέχει πολύ από το να είναι σπάνιος».

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η συνεχής εξερεύνηση και οι γενετικές μελέτες θα είναι απαραίτητες για την πλήρη τεκμηρίωση της ζωής, της ανθεκτικότητας και της πιθανής κρυφής ποικιλότητας της Alicella gigantea και άλλων οργανισμών του βαθύ βυθού.

