Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά για τις βροχές και για τα Χριστούγεννα

Την... αποκρυπτογράφηση του καιρού για το επόμενο διάστημα και μέχρι τις γιορτές έκανε ο μετεωρολόγος Θοδωρή Κολυδά.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις ο καιρός δείχνει ήπιος ως προς τις βροχοπτώσεις, χωρίς ακραία επεισόδια, όμως η εικόνα δεν είναι «κλειδωμένη». Ο κ. Κολυδάς τονίζει ότι οι προγνώσεις είναι επισφαλείς τόσο στη θερμοκρασία όσο και στον υετό, όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα.

Αναλυτικά ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει:

Η εικόνα των βροχοπτώσεων στη χώρα για το προσεχές διάστημα δείχνει την Ελλάδα να παραμένει, προς το παρόν, στην περιφέρεια των πιο οργανωμένων βαρομετρικών συστημάτων, τα οποία κινούνται κυρίως δυτικότερα και βορειότερα, στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Έτσι, τα φαινόμενα εμφανίζονται περιορισμένα και κατά βάση τοπικού χαρακτήρα, χωρίς ενδείξεις για εκτεταμένες ή επίμονες βροχές σε πανελλαδική κλίμακα.

-Οι πιθανότερες βροχοπτώσεις αφορούν το Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και τη νότια νησιωτική χώρα, κυρίως από παροδικές διαταραχές ή αποκομμένα χαμηλά στα νοτιοανατολικά της Μεσογείου. Αντίθετα, τα δυτικά και βόρεια τμήματα φαίνεται να παραμένουν πιο φτωχά σε υετό, καθώς τα κύρια μέτωπα εκτονώνονται δυτικότερα.

- Παρά ταύτα, βρισκόμαστε ακόμη περίπου δύο εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα, διάστημα μεγάλο σε μετεωρολογικούς όρους. Η εξέλιξη των συστημάτων στην Κεντρική Μεσόγειο μπορεί να αλλάξει τη συνολική εικόνα, καθώς τυχόν ενίσχυση χαμηλών εκεί θα μπορούσε να στρέψει περισσότερα υετοφόρα συστήματα προς τη χώρα μας.

-Μέχρι περίπου τις 16 Δεκεμβρίου, τα περισσότερα μέλη του ensemble είναι σχετικά συγκεντρωμένα γύρω από τη μέση τιμή. Αυτό σημαίνει ότι τα μοντέλα «συμφωνούν» σε μια εικόνα θερμοκρασιών κοντά ή ελαφρώς πάνω από τις κλιματικές κανονικές τιμές στα 850 hPa. Σε αυτό το διάστημα, η πρόγνωση θεωρείται ικανοποιητικά αξιόπιστη, τόσο για τη θερμοκρασία όσο και –σε γενικές γραμμές– για τον υετό.

-Από 17–18 Δεκεμβρίου και μετά, παρατηρείται έντονη διασπορά των μελών. Κάποια σενάρια οδηγούν σε ψυχρότερες αέριες μάζες και άλλα διατηρούν ηπιότερες θερμοκρασίες. Η απόσταση μεταξύ των καμπυλών μεγαλώνει σημαντικά

Αυτό είναι το κλασικό σημάδι ότι το σύστημα εισέρχεται σε περίοδο χαμηλής προβλεψιμότητας.

-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Με τα σημερινά δεδομένα, ο καιρός δείχνει ήπιος ως προς τις βροχοπτώσεις, χωρίς ακραία επεισόδια, όμως η εικόνα δεν είναι «κλειδωμένη». Οι προγνώσεις είναι επισφαλείς τόσο στη θερμοκρασία όσο και –πολύ περισσότερο– στον υετό, όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα. Γι’ αυτό και κάθε αναφορά σε «συγκεκριμένο καιρό Χριστουγέννων» αυτή τη στιγμή πρέπει να αντιμετωπίζεται με μεγάλη επιφύλαξη.

Τα ensembles δείχνουν το εύρος των πιθανών εξελίξεων, όχι την τελική έκβαση. Απαιτείται επιφύλαξη και επαναξιολόγηση τις επόμενες ημέρες, καθώς όσο πλησιάζουμε στις γιορτές τα προγνωστικά μπορούν να διαφοροποιηθούν αισθητά.

✅Η εικόνα των βροχοπτώσεων στη χώρα για το προσεχές διάστημα δείχνει την Ελλάδα να παραμένει, προς το παρόν, στην περιφέρεια των πιο οργανωμένων βαρομετρικών συστημάτων, τα οποία κινούνται κυρίως δυτικότερα και βορειότερα, στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Έτσι, τα φαινόμενα… pic.twitter.com/e6Jm7m0tiF — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 10, 2025

Διαβάστε επίσης