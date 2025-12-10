Καιρός: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία πριν τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

Η Ελλάδα βρίσκεται υπό την επιρροή υψηλών βαρομετρικών πιέσεων που περιορίζουν την είσοδο βαρομετρικών χαμηλών συστημάτων από την Ευρώπη, όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ωστόσο, μια διαταραχή αναμένεται να φτάσει από τα βορειοανατολικά προς το τέλος της εβδομάδας, επιφέροντας πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά της χώρας.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι γενικά καλός με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στις ανατολικές περιοχές, ιδιαίτερα στην Κρήτη, υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σημαντική διακύμανση. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν κάτω από το μηδέν, δημιουργώντας συνθήκες παγετού. Αργά το μεσημέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους16 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές η θερμοκρασία θα φθάσει έως και τους 19 βαθμούς. Παράλληλα, ευνοούνται οι ομίχλες κυρίως τις πρωινές ώρες.

Στην Αττική, η μέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 βαθμούς το πρωί έως 17-18 βαθμούς Κελσίου το απόγευμα.

Στη Θεσσαλονίκη, οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν ήπιες με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα ξεκινήσει από6 βαθμούς και θα φτάσει το μεσημέρι τους 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα πνέει βοριάς μέτριας έντασης.

Η σταθερότητα του καιρού αναμένεται να διατηρηθεί έως το τέλος της εβδομάδας, με κρύο και ομίχλες κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες. Από την Κυριακή και τη Δευτέρα προβλέπεται η άφιξη μιας μικρής διαταραχής από τα βόρεια Βαλκάνια, που θα προκαλέσει περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και κάποιες βροχές, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Μια πιο οργανωμένη μεταβολή του καιρού αναμένεται γύρω στις 18 με20 Δεκεμβρίου, η οποία θα φέρει άστατες καιρικές συνθήκες, αυξημένες βροχοπτώσεις και χαμηλότερες θερμοκρασίες. Τα χιόνια θα εντοπίζονται κυρίως στα ορεινά, διαμορφώνοντας ένα χειμωνιάτικο σκηνικό έως τα Χριστούγεννα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 ως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην Κρήτη νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18, τοπικά στη νότια Κρήτη έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 18 και στα Δωδεκάνησα έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 11-12-2025

Στην Κρήτη και την Εύβοια νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις στα ανατολικά μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 16, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Νεφώσεις κατά διαστήματα στα νότια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στο Αιγαίο, μέχρι το μεσημέρι, τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-12-2025

Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα βορειοανατολικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές προβλέπονται στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.