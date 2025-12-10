Καιρός: Η υπαινικτική ανάρτηση Ζιακόπουλου για τα Χριστούγεννα
Ο έμπειρος μετεωρολόγος απάντησε στο ερώτημα «τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα» με μια ανάρτηση στο προσωπικό του ιστολόγιο
Με ανάρτησή του στο προσωπικό του ιστολόγιο, ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος, σχολίασε με σκωπτικό τρόπο, τις αναρτήσεις αναφορικά με το τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα.
Με την ατάκα «Στ' αλήθεια, πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να προβλέψει τη θέση των αενάως κινουμένων ατμοσφαιρικών κυμάτων του παραπάνω χάρτη μετά από 15 ημέρες;» και ένα μετεωρολογικό χάρτη, ο κύριος Ζιακόπουλος υπογράμμισε προφανώς πως κανείς δεν γίνεται να κάνει εύστοχη πρόβλεψη για τέτοιο βάθος χρόνου αλλά και με αυτές τις αέριες κινήσεις.
