Δεν έρχεται ο χειμώνας – Μια αίθριο καιρό και οι επόμενες ημέρες – «Διαταραχή» από τις 18 Δεκεμβρίου

Γενικά αίθριος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Δεν έρχεται ο χειμώνας – Μια αίθριο καιρό και οι επόμενες ημέρες – «Διαταραχή» από τις 18 Δεκεμβρίου
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με κατά τόπους νεφώσεις κυρίως τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4, στο Ιόνιο, το Αιγαίο και από το βράδυ στα βόρεια τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 16, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Προειδοποίηση Κολυδά για νέο «χτύπημα» κακοκαιρίας πριν τα Χριστούγεννα

Την πορεία του καιρού μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου ανέλυσε με ανάρτησή του στο facebook ο Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος, μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου τα ensembles είναι συγκεντρωμένα και η θέση των συστημάτων σταθερή. Ωστόσο, μετά τις 17–18 Δεκεμβρίου η αβεβαιότητα αυξάνεται απότομα, η διασπορά των μελών ανοίγει και η ακριβής τροχιά του χαμηλού γίνεται πολύ δύσκολο να προβλεφθεί.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, η πρώτη διαταραχή κάνει την πρώτη ουσιαστική ανατολική – βορειοανατολική μετατόπιση από τις 16/12 και μετά και από τις 17 Δεκεμβρίου η διαταραχή μετακινείται προς κεντρική Μεσόγειο / νότια Ιταλία.

«Κάποια σενάρια θέλουν το σύστημα να ανεβαίνει γρήγορα προς Ελλάδα, άλλα να καθυστερεί ή να παραμένει νοτιότερα. Από τις 18-20 Δεκεμβρίου το ανώτερο χαμηλό έχει πλέον φτάσει στο υψόμετρο της Ελλάδας, νότια–νοτιοδυτικά της Κρήτης και μεγάλο μέρος της χώρας επηρεάζεται. Είναι η φάση όπου τα σενάρια στα ENS αρχίζουν πραγματικά να “ανοίγουν” Άλλα δίνουν κακοκαιρία, άλλα μεταφέρουν τον κύριο πυρήνα προς το Κρητικό πέλαγος, άλλα τον μετατοπίζουν νοτιότερα προς Λιβύη.
Έχουμε αρκετό δρόμο ακόμη μέχρι τις μέρες των χριστουγέννων», καταλήγει στην ανάρτησή του μετεωρολόγος.

Ζιακόπουλος: Με ήπιες συνθήκες ολοκληρώνεται το πρώτο 15ημερο του Δεκεμβρίου

Με ήπιες καιρικές συνθήκες και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα κυλήσει το επόμενο 24ωρο, σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Όπως επεσήμανε ο γνωστός μετεωρολόγος, ο συνδυασμός των υψηλών πιέσεων στα Βόρεια Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στον οποίο οφείλεται η επικράτηση του ΒΑ ρεύματος στη χώρα μας, παραμένει, με αποτέλεσμα τη διατήρηση των βοριάδων κυρίως στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα.

Πέρα από τις τοπικές νεφώσεις, την Παρασκευή (12/12) δεν προβλέπονται βροχές και οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα κυμανθούν σε επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς υψηλότερα από τα κανονικά της εποχής. Όμως, οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας θα είναι χαμηλές κι έτσι τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα κάνει αρκετό κρύο.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς, από το μεσημέρι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με κατά τόπους νεφώσεις κυρίως τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και στο βόρειο Ιόνιο βόρειοι έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες κατά τόπους νεφώσεις τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, το βράδυ στις Σποράδες βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στη βόρεια Κρήτη.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και στα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες κατά τόπους νεφώσεις το πρωί κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 3 και στα ανατολικά έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες κατά τόπους νεφώσεις το πρωί.
Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς, από το μεσημέρι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-12-2025

Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Κρήτη και το νότιο Ιόνιο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 με 18 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-12-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και τα νότια. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-12-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις στις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη με πιθανότητα ασθενών βροχών.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-12-2025

Στα δυτικά αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Στα ανατολικά γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

