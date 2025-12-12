Άστατος ο καιρός το Σαββατοκύριακο: Νεφώσεις και τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας

Η πρόγνωση του καιρού για το Σαββατοκύριακο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Newsbomb

Άστατος ο καιρός το Σαββατοκύριακο: Νεφώσεις και τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας
Eurokinissi
NEWSBOMB
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άστατος θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο σε πολλές περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές και νεφώσεις.

Στη Μαγνησία, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια όπου δε θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15 με 18 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Λίγες νεφώσεις στην Αττική κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα ανατολικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 5 και από το μεσημέρι έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 5 και 12 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία και λίγες ασθενείς βροχές στη Χαλκιδική.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και από το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 5 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα βόρεια 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και στα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Σχεδόν αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και τα νότια. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες, την Εύβοια, στα ανατολικά τμήματα της ανατολικής Στερεάς και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:15ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 12/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 17 εκατομμύρια ευρώ

21:03NEWSBOMB

Άστατος ο καιρός το Σαββατοκύριακο: Νεφώσεις και τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμό στο Μαύρο Λιθάρι

20:39ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ -Βαρύ κατηγορητήριο: Πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ οι παράνομες επιδοτήσεις του κυκλώματος - Ο ρόλος Χιλετζάκη και Λαμπράκη – «Ανέστησαν» και νεκρούς

20:31ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Καμπάνες για κλοπή σε καφετέρια στον Βόλο - Καταδικάστηκαν 22χρονος και ο 19χρονος συνεργός του

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο, Ιταλία, Μάλτα και Βουλγαρία αντιτίθενται για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

20:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επέστρεψε στην αποστολή της Λίβερπουλ ο Μο Σαλάχ

20:11LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Η λαμπερή εμφάνιση σε χριστουγεννιάτικο πάρτι με vintage φόρεμα Gucci - Το ντεκολτέ που «έκλεψε» τις εντυπώσεις

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Τη Δευτέρα η δικογραφία σε βάρος του - Δεν καταθέτει το δίπλωμα

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Απρόοπτο σε ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν λόγω… κλειστού μικροφώνου – «Είστε στο mute»

19:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεντιλίμπαρ: «Το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα που δεν έχουμε νικήσει»

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ένα UFO κατέβηκε σε χωριό του Κιλκίς - Η πατούσα που αναστάτωσε την τοπική κοινωνία!

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με την Ολγκίν για το Κυπριακό μετά την τριμερή στη Λευκωσία

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αθηναίων εγκαινιάζει τη «Σχολή Γονέων» για μαθητές Δημοτικού

19:46LIFESTYLE

Λένα Δροσάκη: «Όταν πήγα 40 συνέβη η μεγαλύτερη αλλαγή στη ζωή μου, έπεσαν πάρα πολλά»

19:36ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη για τα 13 νέα Πειραματικά Σχολεία: Ενισχύουν τον θεσμό της καινοτομίας στην εκπαίδευση

19:34ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Διπλός σεισμός στην Πάφο

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Άνισος ανταγωνισμός από την Ασία για το ελληνικό εμπόριο

19:27WHAT THE FACT

Καφές: Οι κρυφοί κίνδυνοι όταν χρησιμοποιείται ως βοήθημα για την πέψη

19:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ο Ανδρουλάκης πήγε να παίξει το παιχνίδι «της κουμπάρας ή της κουμπαριάς ή του κουμπάρου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:03ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Γιος πασίγνωστου επιχειρηματία ο τρίτος κατηγορούμενος για το διπλό φονικό – «Ξεπούλησε την περιουσία του πατέρα του, στο τέλος θα πάει και φυλακή»

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

20:39ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ -Βαρύ κατηγορητήριο: Πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ οι παράνομες επιδοτήσεις του κυκλώματος - Ο ρόλος Χιλετζάκη και Λαμπράκη – «Ανέστησαν» και νεκρούς

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός «μπούκαρε» στη συνάντηση Ερντογάν με Πούτιν - Βίντεο με το επεισόδιο

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο, Ιταλία, Μάλτα και Βουλγαρία αντιτίθενται για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία πριν το γάμο: Νεκρός ο γαμπρός σε δυστύχημα - Κατέρρευσε η νύφη

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμό στο Μαύρο Λιθάρι

18:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στο FBI: Έκρυβε καλασνικοφ σε βαλίτσα - Επιχειρηση «αστραπή» στα ΚΤΕΛ Κηφισού

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Τη Δευτέρα η δικογραφία σε βάρος του - Δεν καταθέτει το δίπλωμα

21:15ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 12/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 17 εκατομμύρια ευρώ

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ένα UFO κατέβηκε σε χωριό του Κιλκίς - Η πατούσα που αναστάτωσε την τοπική κοινωνία!

21:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Νέα επένδυση του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Αγόρασε πολυκατοικία στη Νέα Υόρκη

15:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ο Ελ Κααμπί πήρε την απόφαση και φεύγει από τον Ολυμπιακό»

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Οι συλλήψεις στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Από τον κουμπάρο Ανδρουλάκη στον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή που το 2016 είχε βρει €200 εκατ. στον λογαριασμό του!

19:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για τα Χριστούγεννα - «Τίποτα δεν έχει "κλειδώσει" ακόμα»

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Νέες φωτογραφίες από το νησί του Έπσταϊν με Τραμπ, Κλίντον, πρίγκιπα Άντριου, Μπιλ Γκέιτς, Ρίτσαρντ Μπράνσον, Γούντι Άλεν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ