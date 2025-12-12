Άνισος ανταγωνισμός από την Ασία για το ελληνικό εμπόριο

Το ελληνικό ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο δυναμικούς και κρίσιμους κλάδους της οικονομίας. Χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, επενδύουν καθημερινά σε ασφαλή προϊόντα, συμμορφωμένα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και προσφέροντας αξία στον καταναλωτή.

Ωστόσο, ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν έντονα άνισο ανταγωνισμό από μεγάλες ασιατικές πλατφόρμες.

Στην Ευρώπη, προϊόντα που έρχονται σε επαφή με το ανθρώπινο σώμα, όπως κοσμήματα και αξεσουάρ, οφείλουν να πληρούν αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας και να μην περιέχουν αλλεργιογόνα ή επικίνδυνα υλικά.

Αντίθετα, πολλά προϊόντα που εισάγονται από την Ασία δεν υπόκεινται στους ίδιους ελέγχους. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ, δασμούς και έξοδα εκτελωνισμού, την ώρα που προϊόντα από την Ασία, κάτω των 150 ευρώ, συχνά δεν ελέγχονται ούτε φορολογούνται.

Το αποτέλεσμα είναι στρεβλώσεις στην αγορά και τιμές που δεν μπορούν να ανταγωνιστούν οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν πουλούν φθηνά και ευτελή προϊόντα, αλλά επενδύουν σε ποιότητα και αξιοπιστία.

Όπως επισημαίνει ο Μάκης Σαββίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ο νούμερο ένα κλάδος απασχόλησης νέων, με μέσο όρο ηλικίας τα 28 έτη. Αν συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αύξησης της ανεργίας των νέων έως και 15% τα επόμενα χρόνια.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, με πρόεδρο τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, έχει ήδη καταθέσει πρόταση για ελέγχους και φορολόγηση των εισαγωγών από την Ασία, ώστε να αποκατασταθεί η ισονομία. Παράλληλα, αποφασίστηκε η αναθεώρηση της νομοθεσίας από τον Ιούλιο 2026, με την επιβολή ενός μικρού τέλους (3 ευρώ) ανά αποστολή, αλλά αυτό δεν είναι άμεσο, ώστε να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη εισροή προϊόντων.

Τέλος, μια ακόμη μεγάλη πρόκληση είναι η τεχνητή νοημοσύνη, όπως τονίζει Μάκης Σαββίδης. Οι μεγάλες πολυεθνικές θα μπορούν να προσφέρουν πλήρως εξατομικευμένη εμπειρία αγορών, από προτάσεις προϊόντων έως εικονικές δοκιμές, κάτι που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δύσκολα θα μπορέσουν να ακολουθήσουν λόγω κόστους.

Η στήριξη του ελληνικού ηλεκτρονικού εμπορίου δεν είναι απλώς οικονομικό ζήτημα. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης, ασφάλειας, απασχόλησης και βιωσιμότητας της ελληνικής αγοράς.

