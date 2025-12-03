Η φρενίτιδα από το AI προκαλεί κρίση στο εμπόριο: Ξεμένουμε από «φλασάκια», στα ύψη τα smartphones

Η παγκόσμια έλλειψη τσιπ μνήμης αναγκάζει τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης να δώσουν μάχη για τα περιορισμένα αποθέματα, καθώς οι τιμές των απαραίτητων εξαρτημάτων που επιτρέπουν στις συσκευές να αποθηκεύουν δεδομένα εκτοξεύονται.

Τα ιαπωνικά καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών έχουν ήδη αρχίσει να περιορίζουν τον αριθμό των σκληρών δίσκων που μπορούν να αγοράσουν οι καταναλωτές. Οι Κινέζοι κατασκευαστές smartphone προειδοποιούν για αυξήσεις τιμών. Τεχνολογικοί κολοσσοί, όπως οι Microsoft, Google και ByteDance αγωνίζονται να εξασφαλίσουν προμήθειες από κατασκευαστές τσιπ μνήμης όπως η Micron, Samsung Electronics και SK Hynix, γράφει το Reuters



Οι ελλείψεις αφορούν σχεδόν κάθε τύπο μνήμης, από τη μνήμη φλας που χρησιμοποιείται σε μονάδες USB και smartphones έως την προηγμένη μνήμη υψηλού εύρους ζώνης (HBM) που τροφοδοτεί τσιπ τεχνητής νοημοσύνης σε κέντρα δεδομένων. Οι τιμές σε ορισμένα τμήματα έχουν υπερδιπλασιαστεί από τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την εταιρεία έρευνας αγοράς TrendForce, προσελκύοντας τους επενδυτές που στοιχηματίζουν ότι η άνοδος θα συνεχιστεί.

Οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να επεκταθούν πέρα ​​από την τεχνολογία. Πολλοί οικονομολόγοι και στελέχη προειδοποιούν ότι η παρατεταμένη έλλειψη κινδυνεύει να επιβραδύνει τα κέρδη παραγωγικότητας που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και να καθυστερήσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε ψηφιακές υποδομές. Θα μπορούσε επίσης να προσθέσει πληθωριστική πίεση, ακριβώς τη στιγμή που πολλές οικονομίες προσπαθούν να τιθασεύσουν τις αυξήσεις των τιμών και να διαχειριστούν τους δασμούς των ΗΠΑ.

Η ξέφρενη ανάπτυξη της ΑΙ «συγκρούεται» με την αλυσίδα εφοδιασμού

«Η έλλειψη μνήμης έχει πλέον μετατραπεί από μια ανησυχία σε επίπεδο συστατικών σε μακροοικονομικό κίνδυνο», προειδοποιεί ο Σάντσιτ Βιρ Γκόγια, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων τεχνολογίας Greyhound Research. Η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης «συγκρούεται με μια αλυσίδα εφοδιασμού που δεν μπορεί να καλύψει τις φυσικές της απαιτήσεις».

Το Reuters εξέτασε την κλιμακούμενη κρίση εφοδιασμού με βάση συνεντεύξεις με σχεδόν 40 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 17 στελεχών κατασκευαστών και διανομέων τσιπ. Διαπίστωσε ότι οι προσπάθειες του κλάδου να ικανοποιήσει την ακόρεστη όρεξη για προηγμένα τσιπ, με κινητήρια δύναμη την Nvidia και τεχνολογικούς γίγαντες όπως η Google, η Microsoft και η Alibaba δημιούργησαν ένα διπλό πρόβλημα: Οι κατασκευαστές τσιπ εξακολουθούν να μην μπορούν να παράγουν αρκετούς ημιαγωγούς υψηλής τεχνολογίας για τον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο η απόκλισή τους από τα παραδοσιακά προϊόντα μνήμης περιορίζει την προσφορά σε smartphones, υπολογιστές και ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης. Κάποιοι βιάζονται τώρα να διορθώσουν την πορεία τους.

Το ρεπορτάζ αναφέρει για πρώτη φορά λεπτομέρειες σχετικά με την παγκόσμια αναταραχή των εταιρειών τεχνολογίας και τις αυξήσεις τιμών που περιγράφονται από τους λιανοπωλητές ηλεκτρονικών ειδών και τους προμηθευτές εξαρτημάτων στην Κίνα και την Ιαπωνία. Τα μέσα επίπεδα αποθεμάτων στους προμηθευτές μνήμης τυχαίας προσπέλασης (RAM) — του κύριου τύπου που χρησιμοποιείται σε υπολογιστές και τηλέφωνα — μειώθηκαν σε δύο έως τέσσερις εβδομάδες τον Οκτώβριο από τρεις σε οκτώ εβδομάδες τον Ιούλιο και 13-17 εβδομάδες στο τέλος του 2024, σύμφωνα με την TrendForce.



Η κρίση ξεδιπλώνεται καθώς οι επενδυτές αμφισβητούν κατά πόσον τα δισεκατομμύρια δολάρια που επενδύθηκαν σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης έχουν διογκώσει μια «φούσκα». Ορισμένοι αναλυτές προβλέπουν κρίση και προβλέπουν ότι μόνο οι μεγαλύτερες και οικονομικά ισχυρότερες εταιρείες θα είναι σε θέση να αντέξουν τις αυξήσεις των τιμών.

Ένα στέλεχος στον τομέα των τσιπ μνήμης δήλωσε στο Reuters ότι η έλλειψη θα καθυστερήσει μελλοντικά έργα κέντρων δεδομένων. Η κατασκευή νέας χωρητικότητας διαρκεί τουλάχιστον δύο χρόνια, αλλά οι κατασκευαστές τσιπ μνήμης είναι επιφυλακτικοί ως προς την υπερβολική κατασκευή, φοβούμενοι ότι θα μπορούσε να καταλήξει αδρανής σε περίπτωση που περάσει η απότομη αύξηση της ζήτησης, ανέφερε το ίδιο άτομο.

Η SK Hynix έχει δηλώσει στους αναλυτές ότι το έλλειμμα σε μνήμη θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2027, δήλωσε η Citi τον Νοέμβριο. «Αυτές τις μέρες, λαμβάνουμε αιτήματα για προμήθειες μνήμης από τόσες πολλές εταιρείες που ανησυχούμε για το πώς θα μπορέσουμε να τα χειριστούμε όλα. Εάν δεν καταφέρουμε να τα προμηθεύσουμε, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση όπου δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα», δήλωσε ο Chey Tae-won, πρόεδρος της μητρικής εταιρείας SK Hynix, SK Group, σε ένα φόρουμ του κλάδου στη Σεούλ τον περασμένο μήνα.

Η OpenAI υπέγραψε τον Οκτώβριο αρχικές συμφωνίες με τη Samsung και την SK Hynix για την προμήθεια τσιπ για το έργο Stargate , το οποίο θα απαιτούσε έως και 900.000 wafers ανά μήνα έως το 2029. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο διπλάσιο της τρέχουσας παγκόσμιας μηνιαίας παραγωγής μνήμης HBM, δήλωσε ο Chey.

«Όλοι παρακαλούν για προμήθειες»

Μετά την κυκλοφορία του ChatGPT τον Νοέμβριο του 2022 που πυροδότησε την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, μια παγκόσμια βιασύνη για την κατασκευή κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης οδήγησε τους κατασκευαστές μνήμης να διαθέσουν περισσότερη παραγωγή στο HBM, που χρησιμοποιείται στους ισχυρούς επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia.

Ο ανταγωνισμός από Κινέζους ανταγωνιστές που κατασκευάζουν RAM χαμηλότερης κατηγορίας, όπως η ChangXin Memory Technologies, ώθησε επίσης τη Samsung και την SK Hynix να επιταχύνουν τη στροφή τους σε προϊόντα υψηλότερου περιθωρίου κέρδους. Οι νοτιοκορεατικές εταιρείες αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα της αγοράς RAM.

Η Samsung ενημέρωσε τους πελάτες της τον Μάιο του 2024 ότι σχεδίαζε να τερματίσει την παραγωγή ενός τύπου τσιπ DDR4 - μιας παλαιότερης ποικιλίας που χρησιμοποιείται σε υπολογιστές και διακομιστές - φέτος, σύμφωνα με το Reuters. Τον Ιούνιο, η Micron δήλωσε ότι είχε ενημερώσει τους πελάτες ότι θα σταματούσε να στέλνει DDR4 και το αντίστοιχο LPDDR4 - έναν τύπο που χρησιμοποιείται σε smartphones - σε έξι έως εννέα μήνες. Η ChangXin ακολούθησε το παράδειγμά της τερματίζοντας το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής DDR4. Αυτή η μετατόπιση, ωστόσο, συνέπεσε με έναν κύκλο αντικατάστασης για τα παραδοσιακά κέντρα δεδομένων και τους υπολογιστές, καθώς και με ισχυρότερες από τις αναμενόμενες πωλήσεις smartphones, τα οποία βασίζονται σε συμβατικά τσιπ.

Εκ των υστέρων, «θα μπορούσε κανείς να πει ότι η βιομηχανία αιφνιδιάσηκε», δήλωσε ο Dan Hutcheson, ανώτερος ερευνητής στην TechInsights. Η Samsung αύξησε τις τιμές των τσιπ μνήμης για διακομιστές έως και 60% τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με το Reuters. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, ο οποίος τον Οκτώβριο ανακοίνωσε συμφωνίες και δείπνησε σε ένα φαστ φουντ με τον πρόεδρο της Samsung Jay Y. Lee, κατά τη διάρκεια ταξιδιού στη Νότια Κορέα, αναγνώρισε την αύξηση των τιμών ως σημαντική, αλλά δήλωσε ότι η Nvidia είχε εξασφαλίσει σημαντική προσφορά.

Τον Οκτώβριο, οι Google, Amazon, Microsoft και Meta ζήτησαν από την Micron παραγγελίες αορίστου χρόνου, λέγοντας στην εταιρεία ότι θα δεχτούν όσο μπορεί να παραδώσει, ανεξαρτήτως τιμής, σύμφωνα με δύο άτομα που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες. Οι κινεζικές Alibaba, ByteDance και Tencent στηρίζονται επίσης σε προμηθευτές, στέλνοντας στελέχη τους να επισκεφθούν τη Samsung και την SK Hynix τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο για να ασκήσουν πιέσεις για τις προμηθειες, δήλωσαν πηγές στο Reuters. «Όλοι παρακαλούν για προμήθειες», είπε ένας.

Τον Οκτώβριο, η SK Hynix δήλωσε ότι όλα τα τσιπ της έχουν εξαντληθεί για το 2026, ενώ η Samsung δήλωσε ότι είχε εξασφαλίσει πελάτες για τα τσιπ HBM που θα παραχθούν το επόμενο έτος. Και οι δύο εταιρείες επεκτείνουν την παραγωγική τους ικανότητα για να καλύψουν τη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη, αλλά τα νέα εργοστάσια για συμβατικά τσιπ δεν θα τεθούν σε λειτουργία πριν από το 2027 ή το 2028. Η συμβουλευτική εταιρεία Counterpoint Research αναμένει ότι οι τιμές ατις προηγμένες και παλαιές μνήμες θα αυξηθούν κατά 30% έως το τέταρτο τρίμηνο και πιθανώς κατά 20% ακόμη στις αρχές του 2026.

Σοκ στις τιμές των smartphone

Κινέζοι κατασκευαστές smartphone όπως οι Xiaomi και Realme έχουν προειδοποιήσει ότι μπορεί να χρειαστεί να αυξήσουν τις τιμές. Ο Φράνσις Γουόνγκ, επικεφαλής μάρκετινγκ της Realme India, δήλωσε στο Reuters ότι οι απότομες αυξήσεις στο κόστος μνήμης ήταν «άνευ προηγουμένου μετά την εμφάνιση των smartphones» και θα μπορούσαν να αναγκάσουν την εταιρεία να αυξήσει τις τιμές των κινητών τηλεφώνων κατά 20% έως 30% μέχρι τον Ιούνιο.

«Κάποιοι κατασκευαστές μπορεί να εξοικονομούν κόστος σε κάμερες απεικόνισης, κάποιοι σε επεξεργαστές και κάποιοι σε μπαταρίες», είπε. «Αλλά το κόστος αποθήκευσης είναι κάτι που όλοι οι κατασκευαστές πρέπει να απορροφήσουν πλήρως. Δεν υπάρχει τρόπος να το μεταφέρουν».

Η Xiaomi δήλωσε στο Reuters ότι θα αντισταθμίσει το υψηλότερο κόστος μνήμης αυξάνοντας τις τιμές και πουλώντας περισσότερα premium τηλέφωνα, προσθέτοντας ότι οι άλλες δραστηριότητές της θα βοηθήσουν στην άμβλυνση του αντίκτυπου. Τον Νοέμβριο, η ταϊβανέζικη εταιρεία κατασκευής φορητών υπολογιστών ASUS δήλωσε ότι είχε αποθέματα περίπου τεσσάρων μηνών, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων μνήμης, και θα προσάρμοζε τις τιμές ανάλογα με τις ανάγκες.

Πλαφόν στις αγορές προϊόντων μνήμης

Στο κέντρο ηλεκτρονικών ειδών του Τόκιο, την Ακιχαμπάρα, τα καταστήματα περιορίζουν τις αγορές προϊόντων μνήμης για να περιορίσουν την συσσώρευση. Μια πινακίδα έξω από το κατάστημα υπολογιστών Ark αναφέρει ότι από την 1η Νοεμβρίου οι πελάτες μπορούν να αγοράσουν συνολικά οκτώ προϊόντα, που περιλαμβάνουν μονάδες σκληρού δίσκου, μονάδες SSD και μνήμη συστήματος.

Οι υπάλληλοι σε πέντε καταστήματα δήλωσαν ότι οι ελλείψεις έχουν ωθήσει τις τιμές απότομα υψηλότερα τις τελευταίες εβδομάδες. Σε ορισμένα καταστήματα, το ένα τρίτο των προϊόντων είχε εξαντληθεί. Προϊόντα όπως η μνήμη DDR5 32 gigabyte – δημοφιλής στους gamers – είχαν τιμή άνω των 47.000 γιεν, από περίπου 17.000 γιεν στα μέσα Οκτωβρίου. Τα κιτ υψηλότερης κατηγορίας των 128 gigabyte είχαν υπερδιπλασιαστεί, φτάνοντας περίπου τα 180.000 γιεν.

Οι αυξήσεις στις τιμές οδηγούν τους πελάτες στην αγορά μεταχειρισμένων, ωφελώντας ανθρώπους όπως ο Roman Yamashita, ιδιοκτήτης της iCON στην Akihabara, ο οποίος δήλωσε ότι η επιχείρησή του που πουλάει μεταχειρισμένα ανταλλακτικά υπολογιστών ακμάζει. Η Eva Wu, διευθύντρια πωλήσεων στην εταιρεία εμπορίας εξαρτημάτων Polaris Mobility στη Σεντζέν, δήλωσε ότι οι τιμές αλλάζουν τόσο γρήγορα που οι διανομείς εκδίδουν προσφορές που λήγουν καθημερινά - και σε ορισμένες περιπτώσεις ανά ώρα - αντί για κάθε μήνα όπως προ κρίσης.

Περίπου 6.000 μίλια μακριά στην Καλιφόρνια, ο Πολ Κορονάντο δήλωσε ότι οι μηνιαίες πωλήσεις στην εταιρεία του, Caramon, η οποία πωλεί ανακυκλωμένα τσιπ μνήμης χαμηλής τεχνολογίας που προέρχονται από παροπλισμένους διακομιστές κέντρων δεδομένων, έχουν αυξηθεί από τον Σεπτέμβριο. Σχεδόν όλα τα προϊόντα της αγοράζονται πλέον από μεσάζοντες με έδρα το Χονγκ Κονγκ, οι οποίοι τα μεταπωλούν σε Κινέζους πελάτες, είπε. «Κάναμε τζίρο περίπου 500.000 δολάρια το μήνα», είπε. «Τώρα είναι 800.000 έως 900.000 δολάρια».

