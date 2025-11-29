Amazon: Εργαζόμενοι προειδοποιούν ότι η ραγδαία ανάπτυξη του AI απειλεί τις θέσεις τους και το κλίμα

Περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι της Amazon υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή εκφράζοντας «σοβαρές ανησυχίες» για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI), υποστηρίζοντας ότι η προσέγγιση της εταιρείας με «υπερταχύτητα και χωρίς όρια κόστους» θα προκαλέσει ζημιά «στη δημοκρατία, στις δουλειές μας και στον πλανήτη».

Η επιστολή, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, υπογράφεται ανώνυμα από υπαλλήλους σε διάφορους ρόλους, όπως μηχανικούς, product managers και εργαζόμενους στις αποθήκες. Σημειώνεται ότι την υποστηρίζουν επίσης πάνω από 2.400 εργαζόμενοι από εταιρείες όπως η Meta, η Google, η Apple και η Microsoft.

More than a thousand Amazon workers have signed an open letter expressing deep worries about the company's accelerated AI rollout. They highlight risks including job losses, threats to democracy, and environmental harm, especially in light of recent mass ... pic.twitter.com/fd2WeMiaqh — Edward Galle (@edward_galle) November 29, 2025

Οι εργαζόμενοι ζητούν από την Amazon να τροφοδοτεί όλα τα data centers με καθαρή ενέργεια, να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες AI δεν προάγουν «βία, παρακολούθηση ή μαζικές απελάσεις» και να δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας μη-διευθυντικών υπαλλήλων με ουσιαστική συμμετοχή στον τρόπο χρήσης της ΤΝ και στη λήψη αποφάσεων για απολύσεις ή «πάγωμα» προσωπικού που συνδέονται με αυτή.

Unsplash

Η επιστολή υπογραμμίζει ότι η Amazon επενδύει δισεκατομμύρια σε data centers που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας, με αποτέλεσμα οι εκπομπές άνθρακα της εταιρείας να έχουν αυξηθεί περίπου 35% από το 2019, παρά τις δεσμεύσεις για ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2040. Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι η «Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιείται ως μαγική λέξη για μείωση της δύναμης των εργαζομένων, συγκέντρωση πόρων και υψηλή ενεργειακή κατανάλωση» και ζητούν ανάπτυξη του AI με βιώσιμο τρόπο και συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων.

Unsplash

Παρά τις καταγγελίες, εκπρόσωπος της Amazon δήλωσε ότι η εταιρεία παραμένει «πρωτοπόρος στην αποδοτικότητα των data centers» και είναι ο μεγαλύτερος εταιρικός αγοραστής ανανεώσιμης ενέργειας για πέντε συνεχόμενα χρόνια, επενδύοντας επίσης στην πυρηνική ενέργεια μέσω υπαρχόντων και νέων τεχνολογιών SMR, στο πλαίσιο της δέσμευσης για κλιματική ουδετερότητα.

Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι δεν είναι αντίθετοι στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά ζητούν τη σωστή ανάπτυξη και διαχείριση της τεχνολογίας, ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι για τους ίδιους, για τις κοινότητες και για το περιβάλλον. «Η επιστολή στέλνει το μήνυμα ότι υπάρχει και άλλος δρόμος», καταλήγει ένας μηχανικός λογισμικού που συμμετείχε στη σύνταξή της.

Διαβάστε επίσης