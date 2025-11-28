Ο «Νονός της Τεχνητής Νοημοσύνης» προβλέπει πότε η AI θα φέρει την κατάρρευση της κοινωνίας

Η ραγδαία άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης έχει αφήσει πολλούς ανήσυχους για το τι ακολουθεί.

Κάποιοι ήδη βασίζονται στην AI για τα πάντα, από τα σχολικά και επαγγελματικά καθήκοντα μέχρι, ανησυχητικά, τη θεραπεία. Άλλοι παραμένουν πιο επιφυλακτικοί, ανησυχώντας για τον τρόπο που η AI μπορεί να αναδιαμορφώσει την εργασία ή την ίδια την ανθρωπότητα.

Η προειδοποίηση από τον Geoffrey Hinton

Ένας από τους ανθρώπους που έχουν αφιερώσει δεκαετίες μελετώντας τη σχέση ανθρώπου και μηχανής είναι ο Geoffrey Hinton, γνωστός ως ένας από τους τρεις «νονους» της AI. Η πρόβλεψή του για το μέλλον είναι δυσοίωνη.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Hinton συνομίλησε με τον γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς στο Πανεπιστήμιο Georgetown για μία ώρα, εξηγώντας με λεπτομέρεια τους τρόπους που, κατά την άποψή του, η AI θα μεταμορφώσει αρνητικά την κοινωνία.

Ο Hinton υπήρξε πρωτοπόρος στην ανάπτυξη των τεχνικών βαθιάς μάθησης που σήμερα τροφοδοτούν τα γενετικά μοντέλα AI πίσω από την τρέχουσα έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Απώλεια θέσεων εργασίας και ανισότητες

Ένας από τους λόγους που κάνει τη πρόβλεψη του τόσο δυσοίωνη είναι ο γρήγορος ρυθμός ανάπτυξης της AI. Σε σύγκριση με προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις, η πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης είναι αστραπιαία.

«Οι άνθρωποι που θα χάσουν τις δουλειές τους δεν θα έχουν άλλες θέσεις να πάνε», είπε ο Hinton. Οι προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις δημιούργησαν νέες κατηγορίες εργασιών. «Αν η AI γίνει εξίσου έξυπνη ή και πιο έξυπνη από τους ανθρώπους, οποιαδήποτε εργασία μπορεί να γίνει από αυτήν».

Πρόσθεσε ότι οι εταιρείες «ποντάρουν στο να αντικαταστήσουν πολλούς εργαζόμενους με AI».

Ο Hinton έχει προειδοποιήσει ότι η AI θα αντικαταστήσει ανθρώπους σε ορισμένες δουλειές, δημιουργώντας μαζική ανεργία. Μια ακόμη ανησυχία του είναι η διεύρυνση του χάσματος πλούτου, που κατά την άποψή του θα μπορούσε να δημιουργήσει «εύφορο έδαφος για φασισμό», καθώς οι πλούσιοι θα αυξάνουν τον πλούτο τους εις βάρος των υπολοίπων.

Η AI που μπορεί να μας ξεπεράσει

Ο Hinton έχει επίσης υπογραμμίσει ότι η AI θα μπορούσε στο μέλλον να χειραγωγήσει και να «αποσπάσει τον έλεγχο» από τον άνθρωπο καθώς αυξάνει τις δυνατότητες νοημοσύνης της.

«Όντα πιο έξυπνα από εσένα θα μπορούν να σε χειραγωγούν», εξήγησε σε συνέντευξή του στο CBS, προσθέτοντας ότι οι προβλέψεις δείχνουν πως είμαστε λιγότερο από μια δεκαετία μακριά από την επίτευξη τεχνητής γενικής νοημοσύνης (AGI), και ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αποφευχθεί η επικείμενη απειλή.

Με ειρωνικό τρόπο, ο Hinton σχολίασε ότι είναι «τυχερός» που είναι 77 ετών, καθώς έτσι πιθανόν θα αποφύγει τις χειρότερες συνέπειες της AI, συγκρίνοντας την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης με την ανατροφή ενός νεογέννητου τίγρη:

«Είναι τόσο χαριτωμένο κουτάβι τίγρη», είπε, «αλλά τώρα, αν δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι δεν θα θέλει να σε σκοτώσει όταν μεγαλώσει, θα πρέπει να ανησυχείς».

