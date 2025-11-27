Το ιδανικό σώμα, σύμφωνα με την Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι είπε για άνδρες και γυναίκες

Για τη μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τις πλατφόρμες ΤΝ Midjourney, DALL–E και Stable Diffusion, ζητώντας τους να δημιουργήσουν συνολικά 300 εικόνες – 120 ανδρών, 120 γυναικών και 60 αθλητών

Το ιδανικό σώμα, σύμφωνα με την Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι είπε για άνδρες και γυναίκες
Μια νέα επιστημονική μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο αποκαλύπτει ότι οι κορυφαίες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) αναπαράγουν και ενισχύουν στενά, Δυτικά πρότυπα ομορφιάς, απεικονίζοντας το «ιδανικό» σώμα ως νεαρό, λευκό και υπερβολικά ελκυστικό.

Για τη μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τις πλατφόρμες ΤΝ Midjourney, DALL–E και Stable Diffusion, ζητώντας τους να δημιουργήσουν συνολικά 300 εικόνες – 120 ανδρών, 120 γυναικών και 60 αθλητών.

Τα χαρακτηριστικά του «απόλυτου» σώματος

Η ανάλυση των 300 εικόνων αποκάλυψε σαφείς και ομοιόμορφες τάσεις για το πώς η ΤΝ αντιλαμβάνεται την τελειότητα:

Ο ιδανικός γυναικείος σωματότυπος:

  • Φυλή: Το 62.5% των γυναικείων εικόνων απεικόνιζε λευκές γυναίκες.

  • Ηλικία: Σχεδόν όλες ήταν νεαρές.

  • Εμφάνιση: Περιγράφεται ως γοητευτική, με τις γυναίκες να έχουν πιο συχνά ξανθά μαλλιά.

  • Σωματική Διάπλαση: Χαρακτηρίζονταν από χαμηλό σωματικό λίπος, χωρίς εμφανή κυτταρίτιδα ή πτυχές λίπους.

  • Ενδυμασία: Εμφανίζονταν συχνότερα ντυμένες με μαγιό ή «αποκαλυπτική ενδυμασία».

Ο ιδανικός ανδρικός σωματότυπος:

  • Φυλή: Το 66.7% των ανδρικών εικόνων απεικόνιζε λευκούς άνδρες.

  • Ηλικία: Σχεδόν όλοι ήταν νεαρής ηλικίας.

  • Εμφάνιση: Είχαν πιο συχνά μαύρα μαλλιά, και κανένας δεν εμφανίστηκε φαλακρός.

  • Σωματική Διάπλαση: Περιγράφονται ως «υπερ-μυώδεις» και με χαμηλό σωματικό λίπος.

  • Ενδυμασία: Εμφανίζονταν πιο συχνά χωρίς μπλούζα (ημίγυμνοι).

Έλλειψη διαφορετικότητας και ενίσχυση στερεοτύπων

Τα ευρήματα, που δημοσιεύτηκαν στο Psychology of Popular Media, αναδεικνύουν μια σαφή έλλειψη ποικιλομορφίας.

«Σε μια συστηματική κωδικοποίηση 300 εικόνων που δημιουργήθηκαν από την ΤΝ, διαπιστώσαμε ότι η ΤΝ ενισχύει το ιδανικό του "γυμνασμένου" σώματος,» δήλωσε η Δρ. Delaney Thibodeau, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Σύμφωνα με τους ερευνητές:

  • Η φυλετική και ηλικιακή ποικιλομορφία ήταν «ελάχιστη».

  • Καμία από τις 300 εικόνες δεν απεικόνιζε άτομο με εμφανή αναπηρία.

Συνολικά, η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι πλατφόρμες ΤΝ «αναπαράγουν και ενισχύουν συντριπτικά στενά Δυτικά πρότυπα σώματος».

«Μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση – μία που ενημερώνεται από παράγοντες όπως το φύλο, η φυλή, η αναπηρία και η ηλικία – θα ήταν σκόπιμη κατά τον σχεδιασμό αλγορίθμων ΤΝ,» σημείωσε η Καθηγήτρια Catherine Sabiston, συν-συγγραφέας της μελέτης, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά, διαιωνίζονται «επιβλαβείς, άκαμπτες και αυστηρές εικόνες» του τι πρέπει να είναι το ιδανικό σώμα.

*Με πληροφορίες από την Daily Mail

