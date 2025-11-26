Η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να «εκτινάξει» τους λογαριασμούς του ρεύματος: Αυξήσεις έως 30%

Οι ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης για ενέργεια απειλεί να εκτινάξει τους λογαριασμούς ρεύματος στα επόμενα χρόνια

Αναλυτές προειδοποιούν ότι οι τιμές ρεύματος στην Ευρώπη μπορεί να αυξηθούν κατά 5–30% τα επόμενα χρόνια, εφόσον τα ηλεκτρικά δίκτυα δεν καταφέρουν να συμβαδίσουν με την εκρηκτική ζήτηση από τα data centers που τροφοδοτούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με το έγκυρο μέσο για θέματα ενέργειας Montel, η κατανάλωση ενέργειας από τα κέντρα δεδομένων αναμένεται να φτάσει τα 236 TWh έως το 2035, υπερδιπλασιάζοντας τα σημερινά επίπεδα.

Data centres consume 5% of America’s electricity, up from 2% a decade ago. The International Energy Agency projects nearly 10% by 2030. More at today's Chartbook Top Links: pic.twitter.com/5K4AiXOAo8

— Adam Tooze (@adam_tooze) November 8, 2025



Επικαλούμενο δε τον Paul Hill από την Renewabl, το μέσο σημειώνει ότι η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική άνοδο των τιμών χονδρικής σε αγορές όπου η ενίσχυση δικτύων και η ανάπτυξη αποθήκευσης καθυστερούν. Την ίδια ώρα, εάν οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές και υποδομές επιταχυνθούν, ο αντίκτυπος στις τιμές θα μπορούσε να είναι περιορισμένος.

Ενώ, σύμφωνα με το think tank Ember, η συμμετοχή του τομέα πληροφορικής στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης θα διπλασιαστεί από 3% σήμερα σε 5,7% έως το 2035. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη ζήτηση αλλά και την ικανότητα των δικτύων να ενσωματώσουν παραγωγή ΑΠΕ εν μέσω της πράσινης μετάβασης της ΕΕ.

US data centers consumed 176 terawatt hours of electricity in 2023, representing approximately 4.4% of the national electrical grid and more than double what they consumed just five years earlier in 2018.



If current growth trends continue, data center electricity consumption… pic.twitter.com/dW9IVMPrs3

— Akash Network (@akashnet) November 22, 2025



Χώρες στα όρια

Η Ιρλανδία βρίσκεται ήδη σε κρίσιμο σημείο, με τα Data Centers να απορροφούν το 22% της εθνικής κατανάλωσης ηλεκτρισμού. Ποσοστό που αναμένεται να φτάσει το 32% το 2026, σύμφωνα με την IEA. Το Δουβλίνο έχει επιβάλει μορατόριουμ για νέες εγκαταστάσεις έως το 2028, καθώς έφτασαν να αντιστοιχούν σχεδόν στο 80% της κατανάλωσης της πόλης.

Στη Γερμανία, βασικοί κόμβοι όπως η Φρανκφούρτη, η Κολωνία, το Ντίσελντορφ και το Βερολίνο αντιμετωπίζουν «πρακτικά εξαντλημένη» χωρητικότητα δικτύου. Οι χρόνοι αναμονής για σύνδεση φτάνουν τα 7 χρόνια – σε ορισμένες περιπτώσεις έως 13 – με τους διαχειριστές να απορρίπτουν νέα αιτήματα πριν από το 2029.

Αντίστοιχα, η Ολλανδία μετρά 298 data centers και βλέπει νέες συνδέσεις 1,6 GW να πιέζουν περαιτέρω την TenneT. Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφουν ανάλογη έκρηξη, με τη Ρώμη να δέχεται αιτήματα 55 GW, ποσότητα που αγγίζει το 70% της μέγιστης ζήτησης της χώρας το 2024.

The AI data crunch is here.



Data centers are sucking more energy than entire cities.



While fossil fuels are crippled by green restrictions and unicorn farts that don't work.



Electric bills are already jumping 30% to 40%. With much worse to come. pic.twitter.com/rfxv8eU1nT

— Peter St Onge, Ph.D. (@profstonge) November 25, 2025



Αναζητώντας λύσεις εκτός δικτύου

Με την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης να φαίνεται ασταμάτητη, αρκετοί φορείς στρέφονται ήδη σε λύσεις εκτός δικτύου. Ο Michael Winterson, Γενικός Γραμματέας της European Data Centre Association, μίλησε για ανάγκη ανάπτυξης μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων, τοπικής παραγωγής και συνθετικών καυσίμων.

Τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Microsoft και η Amazon επενδύουν ήδη σε πυρηνική ενέργεια στις ΗΠΑ για να στηρίξουν τη λειτουργία τους, σε μια προσπάθεια να προλάβουν τη ζήτηση και να αποφύγουν τις ενεργειακές στενωπούς που πληθαίνουν στην Ευρώπη.

Διαβάστε επίσης