Μεγάλο μπλακ άουτ στα Κάτω Πατήσια – Στο απόλυτο σκοτάδι οι δρόμοι

Χωρίς ρεύμα παραμένουν από το πρωί της Τετάρτης (5/11) εκτεταμένες περιοχές στα Κάτω Πατήσια, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε κατοίκους και επαγγελματίες.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, η διακοπή οφείλεται σε εκτεταμένη βλάβη στο δίκτυο, με τα συνεργεία να εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Η αρχική εκτίμηση αναφέρει ότι η παροχή ρεύματος θα επανέλθει έως τις 20:00 το βράδυ. Μέχρι και αυτή την ώρα (18:45) μεγάλο τμήμα της περιοχής παραμένει στο σκοτάδι.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η ΔΕΗ είχε ανακοινώσει προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος για τις εξής οδούς:

Πέλλης (από Πατησίων έως 3ης Σεπτεμβρίου) από 08:00 π.μ. έως 12:30 μ.μ.

Πατησίων (από Κοδριγκτώνος έως Τροίας) από 08:00 π.μ. έως 12:30 μ.μ.

Ωστόσο, η βλάβη φαίνεται πως ξεπέρασε το χρονικό όριο των προγραμματισμένων εργασιών, αφήνοντας χωρίς ηλεκτροδότηση ευρύτερη περιοχή.