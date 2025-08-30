Η Κίνα προχωράει στην τεχνολογία 6G - Τσιπ θα παρέχει έως και 5.000 φορές γρηγορότερο ίντερνετ

«Καλπάζει» η τεχνολογική εξέλιξη στην Κίνα, με τη χώρα να παρουσιάζει το πρώτο «καθολικό» τσιπ 6G στον κόσμο, το οποίο είναι σε θέση να παρέχει διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας σε όλες τις συχνότητες, αυξάνοντας ενδεχομένως τις ταχύτητες κατά 5.000 φορές σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα που υπάρχουν σε επαρχιακές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα South China Morning Post, με ένα τέτοιο τσιπ, το «κατέβασμα» μιας ταινίας 50 gigabyte σε ανάλυση 8K μπορεί να γίνει «σε λίγα δευτερόλεπτα».

Ωστόσο, η νέα τεχνολογία αντιμετωπίζει προβλήματα, με πηγές της εφημερίδας να τονίζουν ότι η αυξημένη ζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε υπερφόρτωση του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος, μειώνοντας την αξιοπιστία των συνδέσεων.

«Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να λυθούν τα προβλήματα της ανάπτυξης του 6G», δήλωσε ο καθηγητής Wang Xingjun του Πανεπιστημίου του Πεκίνου.

Πρόσθεσε ότι, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για συσκευές με τσιπ 6G, τα δίκτυα επόμενης γενιάς θα πρέπει να εκμεταλλευτούν διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων.

