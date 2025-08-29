Πώς να καταλάβετε πότε η τεχνητή νοημοσύνη παραπληροφορεί - Αυτά είναι τα βήματα

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει τα πάντα να φαίνονται αληθινά και επιτυχημένα. Όμως, η Washington Post προτείνει μερικά βήματα για να μην πέσετε στην παγίδα της παραπλάνησης από τη δημιουργία περιεχομένου με AI :

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας