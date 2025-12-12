Στέφανος Τσιτσιπάς: Τη Δευτέρα η δικογραφία σε βάρος του - Δεν καταθέτει το δίπλωμα
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πιάστηκε να τρέχει στην Αττική Οδό με την ταχύτητα των 210 χιλιομέτρων, με τις κάμερες της Τροχαίας να τον «πιάνουν» και να του επιβάλουν αφαίρεση διπλώματος μαζί και πρόστιμο 2.000 ευρώ
Η Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έχει παραδώσει ακόμη το δίπλωμα οδήγησης του. Αργά το μεσημέρι της Παρασκευής (12/12/2025), στην Τροχαία της Αττικής Οδού εμφανίστηκε ο δικηγόρος του, ζητώντας προθεσμία για να καταθέσει τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο τενίστας δεν ήταν ο οδηγός που έτρεχε με 213 χλμ/ώρα.
Σύμφωνα με το MEGA, ο Τσιτσιπάς ισχυρίζεται ότι στο τιμόνι βρισκόταν ο πατέρας του και όχι ο ίδιος. Του έχει ζητηθεί να προσκομίσει έως τη Δευτέρα αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι εκείνη την ημέρα βρισκόταν στο εξωτερικό και ότι το αυτοκίνητο οδηγούσε ο πατέρας του, ή εναλλακτικά να παραδώσει το δίπλωμά του – κάτι που δεν έχει πράξει μέχρι στιγμής.
Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί, θα σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για απείθεια.