Στέφανος Τσιτσιπάς: Τη Δευτέρα η δικογραφία σε βάρος του - Δεν καταθέτει το δίπλωμα

Η Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έχει παραδώσει ακόμη το δίπλωμα οδήγησης του. Αργά το μεσημέρι της Παρασκευής (12/12/2025), στην Τροχαία της Αττικής Οδού εμφανίστηκε ο δικηγόρος του, ζητώντας προθεσμία για να καταθέσει τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο τενίστας δεν ήταν ο οδηγός που έτρεχε με 213 χλμ/ώρα.

Σύμφωνα με το MEGA, ο Τσιτσιπάς ισχυρίζεται ότι στο τιμόνι βρισκόταν ο πατέρας του και όχι ο ίδιος. Του έχει ζητηθεί να προσκομίσει έως τη Δευτέρα αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι εκείνη την ημέρα βρισκόταν στο εξωτερικό και ότι το αυτοκίνητο οδηγούσε ο πατέρας του, ή εναλλακτικά να παραδώσει το δίπλωμά του – κάτι που δεν έχει πράξει μέχρι στιγμής.

Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί, θα σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για απείθεια.

