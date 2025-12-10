Στέφανος Τσιτσιπάς: Γιατί δεν δίνει το δίπλωμά του στην Τροχαία

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πιάστηκε να τρέχει στην Αττική Οδό με την ταχύτητα των 210 χιλιομέτρων, με τις κάμερες της Τροχαίας να τον «πιάνουν» και να του επιβάλουν αφαίρεση διπλώματος μαζί και πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, περίπου ένα μήνα μετά, ο Έλληνας πρωταθλητής δεν έχει δώσει το δίπλωμά του ενώ ο πατέρας του, πήγε να δώσει ο ίδιος του δίπλωμά του με την Τροχαία να μην αποδέχεται τον ίδιο ως οδηγό.

Τι ισχύει όμως με το δίπλωμά του Έλληνα τενίστα;

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διαθέτει διεθνές δίπλωμα το οποίο μάλιστα δεν έχει εκδοθεί στην Ελλάδα. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο διάσημος τενίστας δεν είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το δίπλωμά του στην Τροχαία ενώ μπορεί να οδηγεί ελεύθερα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπορεί να οδηγήσει στην Ελλάδα και σε περίπτωση που το κάνει και «πιαστεί» από τις Αρχές θα ακολουθηθεί η νομική οδός.