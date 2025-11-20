Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έτρεχε με 210 στην Αττική Οδό – Αφαίρεση διπλώματος για 1 χρόνο και πρόστιμο

Την Τρίτη, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τόνισε ότι οι κάμερες της Αττικής Οδού καταγράφουν κανονικά και οι πρώτες κλήσεις για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας έχουν ήδη αποσταλεί στους λογαριασμούς των πολιτών στο gov.gr.

Μεταξύ των ανυπάκουων οδηγών ήταν και ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς το ραντάρ τον «έπιασε» να έχει αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα να τρέχει με 210 χιλιόμετρα / ώρα με το πολυτελές αυτοκίνητο που έχει στην κατοχή του, μάρκας Lotus.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι αμείλικτος. Θα του αφαιρεθεί το δίπλωμα για έναν χρόνο και το πρόστιμο που καλείται να πληρώσει, ανέρχεται σε 2.000 ευρώ.

Σε περίπτωση 1ης υποτροπής, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 4.000 ευρώ και διατάσσεται αφαίρεση άδειας για 2 έτη.

Στη 2η υποτροπή, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 8.000 ευρώ σε συνδυασμό με την αφαίρεση του διπλώματος για 4 χρόνια.