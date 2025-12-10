Στέφανος Τσιτσιπάς: Ξανά ερωτευμένος - Ποια είναι η 27χρονη τενίστρια σύντροφός του

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ξανά ερωτευμένος - Ποια είναι η 27χρονη τενίστρια σύντροφός του

Ξανά ερωτευμένος φαίνεται πως είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αφήνοντας οριστικά πίσω του τον χωρισμού του από την Πάουλα Μπαντόσα.

Ο γνωστός τενίστας βρίσκεται σε σχέση με την 27χρονη επίσης τενίστρια Κρίστεν Θόμς, με καταγωγή από το Σικάγο, η οποία διαγράφει τη δική της πορεία στο άθλημα.

Μάλιστα το ζευγάρι εθεάθη να ανταλλάσσει παθιασμένα φιλιά μετά τον αγώνα τένις που έπαιξαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA το ζευγάρι είναι μαζί περίπου 8-9 μήνες.

