Καιρός: «ψυχρή εισβολή» από την Κεντρική Ευρώπη - Γιατί κρίνονται όλα στις 20 Δεκεμβρίου

Μια διαταραχή που θα διασχίσει τα βορειοανατολικά της χώρας το Σάββατο και την Κυριακή, θα προκαλέσει πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βόρειων ανέμων, ιδιαίτερα στο Αιγαίο.

Newsbomb

Καιρός: «ψυχρή εισβολή» από την Κεντρική Ευρώπη - Γιατί κρίνονται όλα στις 20 Δεκεμβρίου
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ευνοϊκές είναι οι προοπτικές για τον καιρό μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου , με ήπιες θερμοκρασίες και λίγες μεταβολές, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο καιρός θα παραμείνει γενικά ήπιος έως περίπου τις 18 με 20 Δεκεμβρίου, χωρίς αξιοσημείωτες κακοκαιρίες. Οι βοριάδες θα περιοριστούν κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, αλλά θα συνεχίσουν με μεταβλητές εντάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ιδιαίτερα στην Κρήτη, όπου θα εμφανιστούν και λίγες συννεφιές με ασθενείς βροχές στα ορεινά τμήματα του νησιού.

Μια διαταραχή που θα διασχίσει τα βορειοανατολικά της χώρας το Σάββατο και την Κυριακή, θα προκαλέσει πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βόρειων ανέμων, ιδιαίτερα στο Αιγαίο. Το ψυχρό πρωινό στη βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα, με θερμοκρασίες κοντά στο μηδέν, θα δώσει τη θέση του σε πιο ζεστές συνθήκες το μεσημέρι, με θερμοκρασίες που ενδέχεται να φτάσουν έως και τους 20-21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, οι ομίχλες θα παραμείνουν πυκνές και μπορεί να περιορίσουν την άνοδο της θερμοκρασίας, που δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 14 βαθμούς. Στην Αττική, ο καιρός θα είναι καλός με ψυχρό πρωινό, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, η ημέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, αλλά σε περιοχές με υψόμετρο αναμένονται παγετοί και τοπικές ομίχλες, με θερμοκρασίες έως 16 βαθμούς το μεσημέρι.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στη Μαγνησία, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη προβλέπονται και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στις Σποράδες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια όπου δε θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15 με 18 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Προοπτικές για τα Χριστούγεννα

Την Παρασκευή ο καιρός θα διατηρηθεί σταθερός, ενώ το Σάββατο μια διαταραχή θα επηρεάσει τη βόρεια και βορειοανατολική χώρα, φέρνοντας ασθενείς βροχές κυρίως σε περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο και ενισχυμένους βοριάδες. Αντίστοιχα και την Κυριακή αναμένονται τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά, με πιο ήπιες και ηλιόλουστες συνθήκες δυτικότερα.

Από τη Δευτέρα και μετά, ο καιρός θα επανέλθει σε πιο ανοιξιάτικο μοτίβο, έως περίπου τις 18-20 Δεκεμβρίου, όταν και προβλέπεται πιο οργανωμένη αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Τα Χριστούγεννα αναμένονται με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες, βροχές και χιόνια στα ορεινά, χωρίς όμως το χιόνι να κατεβαίνει σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Πιθανή είναι μια ψυχρή εισβολή από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη προς το τέλος του έτους, αν και η αβεβαιότητα παραμένει λόγω της απόστασης του χρονικού ορίζοντα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:05ΕΛΛΑΔΑ

Το ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων: Η μέρα που σώπασε η πόλη

08:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με Νίτσε, ιαπωνικό σινεμά, Thrax Punks και δράσεις για όλη την οικογένεια

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Αυθαίρετα: Διπλή παράταση έως το τέλος του 2027

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Υποβαθμίζει το θέμα με τις φωτογραφίες του Έπσταϊν: «Εκατοντάδες έχουν φωτογραφίες μαζί του»

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Φουλ επίθεση» ΣΥΡΙΖΑ σε Πιερρακάκη μετά τα χθεσινά «συγχαρητήρια» - «Πρέπει να αποτύχει» διαμηνύει ο Πολάκης

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Suzuki Vitara έγινε και ηλεκτρικό

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Ανοιχτά τα καταστήματα τις επόμενες τρεις Κυριακές - Ποια δεν θα ανοίξουν αύριο

07:22ΚΟΣΜΟΣ

H γη καταρρέει στην Τουρκία: Γιατί έχουν ανοίξει εκατοντάδες τεράστιες καταβόθρες - Βίντεο

07:10ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR: Αθηναϊκό ντέρμπι με «πράσινη» ανάγκη αντίδρασης

07:05LIFESTYLE

Eurovision: Οι 5 χώρες που μένουν εκτός και οι καλύτερες στιγμές τους στην ιστορία του διαγωνισμού

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε viral: Πολίτες κανονίζουν μαζώξεις για να δουν ένα «επεισόδιο»

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Βόρεια Ελλάδα: Οι αγρότες… «φέρνουν» ακυρώσεις στα τουριστικά γραφεία ενόψει Χριστουγέννων - «Η ζημιά θα είναι τεράστια»

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «ψυχρή εισβολή» από την Κεντρική Ευρώπη απειλεί τη χώρα - Γιατί κρίνονται όλα στις 20 Δεκεμβρίου

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Κίνηση στρατηγικής σημασίας: Κινέζικα και ρωσικά πυρηνικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη σε κοινή επίδειξη δύναμης στον Ειρηνικό - Βίντεο

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Από τα Πατήσια στο τιμόνι του Eurogroup - Πώς χτίστηκε η υποψηφιότητα και τι σημαίνει για την Ελλάδα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα:Από την εκτέλεση ως τη σύλληψη - Το παρασκήνιο και το δολοφονικό σχέδιο

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Οδύσσεια για τους ταξιδιώτες με καθυστερήσεις που φτάνουν τις δύο ώρες - «Εμείς επιτρέπουμε τη διέλευση, η ΕΛ.ΑΣ. τη σταματά» λένε αγρότες

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυμα Μητσοτάκη στο εσωτερικό της ΝΔ: «Εμείς δεν έχουμε εξώστες και πλατείες - Είμαστε ενωμένοι»

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Δότες σπέρματος: Σε ποιες εξετάσεις υποβάλλονται - Γιατί δεν εντοπίστηκε το καρκινικό γονίδιο στον Δανό, που έγινε δότης για 197 παιδιά

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη για το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη για το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Γιος πασίγνωστου επιχειρηματία ο τρίτος κατηγορούμενος για το διπλό φονικό – «Ξεπούλησε την περιουσία του πατέρα του, στο τέλος θα πάει και φυλακή»

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Από τα Πατήσια στο τιμόνι του Eurogroup - Πώς χτίστηκε η υποψηφιότητα και τι σημαίνει για την Ελλάδα

07:22ΚΟΣΜΟΣ

H γη καταρρέει στην Τουρκία: Γιατί έχουν ανοίξει εκατοντάδες τεράστιες καταβόθρες - Βίντεο

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Ανοιχτά τα καταστήματα τις επόμενες τρεις Κυριακές - Ποια δεν θα ανοίξουν αύριο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Δότες σπέρματος: Σε ποιες εξετάσεις υποβάλλονται - Γιατί δεν εντοπίστηκε το καρκινικό γονίδιο στον Δανό, που έγινε δότης για 197 παιδιά

12:32WHAT THE FACT

Γυναίκα ζήτησε από το ChatGPT τα ονόματα όλων των ανθρώπων στη Γη - Η απάντηση που πήρε από το ΑΙ

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα:Από την εκτέλεση ως τη σύλληψη - Το παρασκήνιο και το δολοφονικό σχέδιο

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Φουλ επίθεση» ΣΥΡΙΖΑ σε Πιερρακάκη μετά τα χθεσινά «συγχαρητήρια» - «Πρέπει να αποτύχει» διαμηνύει ο Πολάκης

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «ψυχρή εισβολή» από την Κεντρική Ευρώπη απειλεί τη χώρα - Γιατί κρίνονται όλα στις 20 Δεκεμβρίου

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ένα UFO κατέβηκε σε χωριό του Κιλκίς - Η πατούσα που αναστάτωσε την τοπική κοινωνία!

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Δεκεμβρίου: Οι Άγιοι της Ορθοδοξίας που μαρτύρησαν - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Οδύσσεια για τους ταξιδιώτες με καθυστερήσεις που φτάνουν τις δύο ώρες - «Εμείς επιτρέπουμε τη διέλευση, η ΕΛ.ΑΣ. τη σταματά» λένε αγρότες

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός «μπούκαρε» στη συνάντηση Ερντογάν με Πούτιν - Βίντεο με το επεισόδιο

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Άγριος ξυλοδαρμός γιατρού από ασθενή – πυγμάχο στο νοσοκομείο

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Αυθαίρετα: Διπλή παράταση έως το τέλος του 2027

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ