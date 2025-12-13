Καιρός: «ψυχρή εισβολή» από την Κεντρική Ευρώπη - Γιατί κρίνονται όλα στις 20 Δεκεμβρίου

Ευνοϊκές είναι οι προοπτικές για τον καιρό μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου , με ήπιες θερμοκρασίες και λίγες μεταβολές, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο καιρός θα παραμείνει γενικά ήπιος έως περίπου τις 18 με 20 Δεκεμβρίου, χωρίς αξιοσημείωτες κακοκαιρίες. Οι βοριάδες θα περιοριστούν κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, αλλά θα συνεχίσουν με μεταβλητές εντάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ιδιαίτερα στην Κρήτη, όπου θα εμφανιστούν και λίγες συννεφιές με ασθενείς βροχές στα ορεινά τμήματα του νησιού.

Μια διαταραχή που θα διασχίσει τα βορειοανατολικά της χώρας το Σάββατο και την Κυριακή, θα προκαλέσει πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βόρειων ανέμων, ιδιαίτερα στο Αιγαίο. Το ψυχρό πρωινό στη βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα, με θερμοκρασίες κοντά στο μηδέν, θα δώσει τη θέση του σε πιο ζεστές συνθήκες το μεσημέρι, με θερμοκρασίες που ενδέχεται να φτάσουν έως και τους 20-21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, οι ομίχλες θα παραμείνουν πυκνές και μπορεί να περιορίσουν την άνοδο της θερμοκρασίας, που δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 14 βαθμούς. Στην Αττική, ο καιρός θα είναι καλός με ψυχρό πρωινό, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, η ημέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, αλλά σε περιοχές με υψόμετρο αναμένονται παγετοί και τοπικές ομίχλες, με θερμοκρασίες έως 16 βαθμούς το μεσημέρι.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στη Μαγνησία, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη προβλέπονται και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στις Σποράδες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια όπου δε θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15 με 18 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Προοπτικές για τα Χριστούγεννα

Την Παρασκευή ο καιρός θα διατηρηθεί σταθερός, ενώ το Σάββατο μια διαταραχή θα επηρεάσει τη βόρεια και βορειοανατολική χώρα, φέρνοντας ασθενείς βροχές κυρίως σε περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο και ενισχυμένους βοριάδες. Αντίστοιχα και την Κυριακή αναμένονται τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά, με πιο ήπιες και ηλιόλουστες συνθήκες δυτικότερα.

Από τη Δευτέρα και μετά, ο καιρός θα επανέλθει σε πιο ανοιξιάτικο μοτίβο, έως περίπου τις 18-20 Δεκεμβρίου, όταν και προβλέπεται πιο οργανωμένη αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Τα Χριστούγεννα αναμένονται με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες, βροχές και χιόνια στα ορεινά, χωρίς όμως το χιόνι να κατεβαίνει σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Πιθανή είναι μια ψυχρή εισβολή από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη προς το τέλος του έτους, αν και η αβεβαιότητα παραμένει λόγω της απόστασης του χρονικού ορίζοντα.

