Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο

Οι τελευταίες ώρες του Δεκεμβρίου βρίσκουν μεγάλο μέρος της Ευρώπης –και την Ιταλία– κάτω από την επιρροή ενός ισχυρού αφρικανικού αντικυκλώνα. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Mattia Gussoni του iLMeteo.it, η υψηλή πίεση θα διατηρηθεί έως και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, με σταθερό καιρό από Βορρά έως Νότο, ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και φαινόμενα ομίχλης στις πεδινές περιοχές. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό: ατμοσφαιρική στασιμότητα και αυξημένες συγκεντρώσεις ρύπων.

Η εικόνα αυτή, ωστόσο, αλλάζει απότομα από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ήδη από τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, νεφώσεις από τα δυτικά θα σηματοδοτήσουν την υποχώρηση του αντικυκλώνα. Από τον Βόρειο Ατλαντικό αναμένεται να κατέβει βαθύ βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα φέρει εκτεταμένη επιδείνωση με βροχές, κατά τόπους ισχυρές. Από την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, η προσέγγιση του συστήματος θα ενισχύσει τους νότιους ανέμους, που περνώντας πάνω από τη Μεσόγειο θα φορτιστούν με υγρασία, δημιουργώντας τις συνθήκες για γενικευμένες και τοπικά έντονες βροχοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά και τα τυρρηνικά τμήματα της Ιταλίας.

Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Το μετεωρολογικό μοτίβο που περιγράφεται για την Ιταλία δεν αφορά μόνο τη γειτονική χώρα. Η κατάρρευση του αντικυκλώνα στην Κεντρική και Δυτική Ευρώπη και η κάθοδος βαρομετρικών χαμηλών από τον Ατλαντικό συχνά αποτελεί προάγγελο αλλαγής και για την Ελλάδα.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η χώρα μας βρίσκεται συνήθως στην ανατολική «ουρά» των συστημάτων αυτών. Αυτό μεταφράζεται σε ενίσχυση νοτίων ανέμων, μεταφορά υγρασίας από τη Μεσόγειο και αυξημένες πιθανότητες για βροχές, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, στο Ιόνιο και σταδιακά σε ηπειρωτικές περιοχές. Τα ορεινά της Πίνδου και της βόρειας χώρας είναι τα πρώτα που θα μπορούσαν να δουν χιόνια, εφόσον υπάρξει επαρκής ψυχρή εισβολή στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ προβλέπονται τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και τα νότια. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες, την Εύβοια, στα ανατολικά τμήματα της ανατολικής Στερεάς, την Κρήτη και τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Σχεδόν αίθριος καιρός στις υπόλοιπες περιοχές Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.