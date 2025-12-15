Μακελειό στην Αυστραλία: Γυναίκα που έψαχνε τον 3χρονο γιο της έσωσε τη ζωή ενός κοριτσιού

Την ώρα του μακελειού στην παραλία Μπόνταϊ της Αυστραλίας, η Τζέσικα Ρόουζεν έψαχνε απεγνωσμένα για το νήπιό της πριν «βουτήξει» για να προστατεύσει ένα άλλο παιδί.

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εβραϊκής εορταστικής εκδήλωσης στην παραλία Μπόναϊ του Σίδνεϊ. 

AP/Mark Baker
Η Τζέσικα Ρόoυζεν έτρεχε, ψάχνοντας απεγνωσμένα τον τρίχρονο γιο της καθώς οι πυροβολισμοί ακούγονταν στην παραλία Μπάνταϊ της Αυστραλίας την Κυριακή (14/12). Έπαιρνε μέρος στους εορτασμούς της εβραϊκής Χανουκά με την οικογένειά της όταν ξεκίνησε η τρομοκρατική επίθεση εκείνο το βράδυ, τερματίζοντας με δραματικό τρόπο τη γιορτή για την υπερίσχυση του φωτός απέναντι στο σκοτάδι.

Ο σύζυγός της έτρεχε προσπαθώντας να απομακρυνθεί με το νήπιό τους όταν είδε ένα κοριτσάκι να ουρλιάζει. Ξάπλωσε πάνω της μέχρι που σταμάτησαν οι πυροβολισμοί και ήρθε ο μπαμπάς του κοριτσιού.λε

Φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν στον Guardian Aυστραλίας δείχνουν τη Ρόουζεν, με αίμα στα μαλλιά της, να βρίσκεται πάνω σε ένα κοριτσάκι με ροζ πουκάμισο και πολύχρωμες μπογιές στο πρόσωπο. Σε ένα άλλο βίντεο, ένας από τους φερόμενους ως δράστες στοχεύει από μια πεζογέφυρα μια ομάδα ηλικιωμένων ανδρών, γυναικών και παιδιών που κρύβονται ανάμεσα σε λευκές πλαστικές καρέκλες, καθώς προσπαθούν απεγνωσμένα να κουλουριαστούν στο έδαφος.

Το κοριτσάκι δεν έπαθε τίποτα, είπε, ενώ η Ρόοζεν γλίτωσε μόνο με μικρές τομές και εκδορές. Είδε μια γυναίκα κοντά της που είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι. Το τρίχρονο παιδί της ήταν στην παιδική χαρά με τη γιαγιά του, έξω από την κύρια γραμμή πυρός.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είμαστε μια ειρηνική κοινότητα και απλώς τρώγαμε ντόνατς με τα παιδιά μας και γιορτάζαμε το φως. Κανείς δεν το αξίζει αυτό» είπε.Οι πράξεις της Ρόουζεν συγκαταλέγονται στις ιστορίες ηρωισμού απλών ανθρώπων που βλέπουν το φως μετά την τρομοκρατική επίθεση της Κυριακής στην παραλία Μπονταϊ, όπου δύο ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 16 άτομα. Άλλοι 27 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν με τραύματα τη Δευτέρα.

Σε ένα ευρέως διαδεδομένο βίντεο, ένας περαστικός – ο οποίος πλέον αναγνωρίστηκε ως Ahmed al-Ahmed –δίνει μάχη με έναν από τους δράστες και του αρπάζει το όπλο από τη λαβή. Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζε το απόγευμα της Δευτέρας επαίνεσε το θάρρος του λέγοντας ότι άρπαξε το όπλο «με μεγάλο κίνδυνο για τον εαυτό του και υπέστη σοβαρό τραυματισμό ως αποτέλεσμα αυτού, και αυτή τη στιγμή υποβάλλεται σε χειρουργικές επεμβάσεις στο νοσοκομείο».

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός δήλωσε νωρίτερα ότι οι διασώστες «που σπεύδουν προς τον κίνδυνο» έχουν δείξει «τα καλύτερα του αυστραλιανού χαρακτήρα». «Αυτοί είμαστε, άνθρωποι που υπερασπιζόμαστε τις αξίες μας». Ο επίτροπος ασθενοφόρων της Νέας Νότιας Ουαλίας, Ντόμινικ Μόργκαν, επαίνεσε τον «εκπληκτικό ηρωισμό» των πρώτων βοηθειών, σημειώνοντας ότι ορισμένοι εργαζόμενοι προέρχονταν από την εβραϊκή κοινότητα και «συνέχισαν τα καθήκοντά τους με επιμέλεια και επαγγελματισμό».

