Συλλαλητήριο συνταξιούχων στην Αθήνα: Αίτημα για αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις

Συγκέντρωση στην πλατεία Κοτζιά, στο κέντρο της Αθήνας, πραγματοποίησε σήμερα (15/12) η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων, εν όψει του κρατικού προϋπολογισμού που ψηφίζεται αύριο (16/12) στη Βουλή.

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Κλειστή είναι η οδός Αθηνάς μπροστά από το Δημαρχείο Αθηνών, από την οδό Σοφοκλέους έως την Ομόνοια.

Οι συνταξιούχοι ζητούν:

Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις , κύριες και επικουρικές .

Νομοθετική ρύθμιση και άμεση απόδοση της 13 ης και 14 ης πληρωμένης σύνταξης.

και 14 πληρωμένης σύνταξης. Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και για τους συνταξιούχους.

Η πορεία έφτασε στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου οι παρευρισκόμενοι καταθέτουν τα αιτήματά τους, κρατώντας πανό και πλακάτ και φωνάζοντας συνθήματα, όπως καταγράφει η κάμερα του Newsbomb.