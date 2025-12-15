Συλλαλητήριο συνταξιούχων στην Αθήνα: Αίτημα για αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις

Οι συνταξιούχοι ζητούν, μεταξύ άλλων, αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης

Συλλαλητήριο συνταξιούχων στην Αθήνα: Αίτημα για αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις
Χάρης Γκίκας / NEWSBOMB.GR.
Συγκέντρωση στην πλατεία Κοτζιά, στο κέντρο της Αθήνας, πραγματοποίησε σήμερα (15/12) η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων, εν όψει του κρατικού προϋπολογισμού που ψηφίζεται αύριο (16/12) στη Βουλή.

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Συλλαλητήριο συνταξιούχων στην Αθήνα
Συλλαλητήριο συνταξιούχων στην Αθήνα

Κλειστή είναι η οδός Αθηνάς μπροστά από το Δημαρχείο Αθηνών, από την οδό Σοφοκλέους έως την Ομόνοια.

Συλλαλητήριο συνταξιούχων στην Αθήνα

Οι συνταξιούχοι ζητούν:

  • Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, κύριες και επικουρικές.

  • Νομοθετική ρύθμιση και άμεση απόδοση της 13ης και 14ης πληρωμένης σύνταξης.
  • Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.
  • Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και για τους συνταξιούχους.
Συλλαλητήριο συνταξιούχων στην Αθήνα

Η πορεία έφτασε στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου οι παρευρισκόμενοι καταθέτουν τα αιτήματά τους, κρατώντας πανό και πλακάτ και φωνάζοντας συνθήματα, όπως καταγράφει η κάμερα του Newsbomb.

Συλλαλητήριο συνταξιούχων στην Αθήνα
Συλλαλητήριο συνταξιούχων στην Αθήνα
