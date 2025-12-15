Συλλαλητήριο συνταξιούχων στην Αθήνα: Αίτημα για αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις
Οι συνταξιούχοι ζητούν, μεταξύ άλλων, αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης
Συγκέντρωση στην πλατεία Κοτζιά, στο κέντρο της Αθήνας, πραγματοποίησε σήμερα (15/12) η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων, εν όψει του κρατικού προϋπολογισμού που ψηφίζεται αύριο (16/12) στη Βουλή.
Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας
Κλειστή είναι η οδός Αθηνάς μπροστά από το Δημαρχείο Αθηνών, από την οδό Σοφοκλέους έως την Ομόνοια.
Οι συνταξιούχοι ζητούν:
Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, κύριες και επικουρικές.
- Νομοθετική ρύθμιση και άμεση απόδοση της 13ης και 14ης πληρωμένης σύνταξης.
- Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.
- Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και για τους συνταξιούχους.
Η πορεία έφτασε στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου οι παρευρισκόμενοι καταθέτουν τα αιτήματά τους, κρατώντας πανό και πλακάτ και φωνάζοντας συνθήματα, όπως καταγράφει η κάμερα του Newsbomb.
