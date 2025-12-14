Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

Οι δύο ένοπλοι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι, ενώ εξετάζεται αν το κίνητρό τους έχει σχέση με την αποφυλάκιση του παιδόφιλου, ο οποίος καταδικάστηκε σε 42 χρόνια κάθειρξης για τον βιασμό και τη δολοφονία 9χρονου το 2005

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δολοφονική ενέδρα σε έναν παιδόφιλο έστησαν δύο άνδρες, οι οποίοι τον εκτέλεσαν στον δρόμο, λιγότερο από 24 ώρες αφότου βγήκε από τη φυλακή.

Ο Joao Ferreira da Silva, 46 ετών, ο οποίος εξέτιε ποινή κάθειρξης 42 ετών για τον βιασμό και τη δολοφονία του 9χρονου Bruno Aparecido dos Santos, δολοφονήθηκε από 2 μασκοφόρους μέρα μεσημέρι στην πόλη Σινώπη, στην πολιτεία Μάτο Γκρόσο της Βραζιλίας, στις 10 Δεκεμβρίου. Ωστόσο είχε αποφυλακιστεί με δικαστικό διάταγμα.

Το βίντεο από το περιστατικό δείχνει τον καταδικασμένο παιδόφιλο να βγαίνει από έναν ξενώνα.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, ένας άντρας με μαύρο καπέλο του μπέιζμπολ, σκούρο πουλόβερ και τζιν τον πλησιάζει από πίσω και τον σημαδεύει με ένα όπλο.

Ο Φερέιρα ντα Σίλβα γυρίζει να τον κοιτάξει και σηκώνει τα χέρια του στο κεφάλι του αφού ο επιτιθέμενός τον σπρώχνει στην πλάτη.

Ένας δεύτερος ένοπλος άνδρας, ο οποίος είναι παρόμοια ντυμένος και φοράει μάσκα στο πρόσωπό του, κατευθύνεται προς το κτίριο για να κρατήσει τους διερχόμενους μακριά από το σημείο.

Ο Φερέιρα ντα Σίλβα φεύγει με τον ένοπλο προτού ακουστούν αρκετοί πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο και πέθανε επί τόπου, καθώς οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες από σφαίρες.

ferreira-da-silva1.jpg

Το Ανθρωποκτονικών έχει αναλάβει τις έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών και τη διαπίστωση του κινήτρου της δολοφονίας, ενώ εξετάζεται επίσης εάν οι πυροβολισμοί συνδέονταν με την πρόσφατη αποφυλάκισή του.

Ο Φερέιρα ντα Σίλβα είχε καταδικαστεί για τον θάνατο του 9χρονου, το 2005, όταν τον παρέσυρε σε ένα σπίτι υπό κατασκευή.

Αρχικά ομολόγησε ότι επιτέθηκε, βίασε και σκότωσε το παιδί και ότι έθαψε το πτώμα κοντά στο σημείο, με την οικογένεια του Μπρούνο να τον αναφέρει ως αγνοούμενο αφού δεν επέστρεψε σπίτι, προκαλώντας έρευνες σε όλη την πόλη.

Ο Φερέιρα ντα Σίλβα συνελήφθη 10 ημέρες αργότερα, αφού προσπάθησε να επιτεθεί σε ένα άλλο παιδί.

Παρά την αρχική του ομολογία, αργότερα είπε στο δικαστήριο ότι δεν θυμόταν αν ήταν υπεύθυνος.

Η μητέρα του Μπρούνο, είπε ότι ένιωσε πόνο και ανακούφιση όταν έμαθε για τον θάνατο του Φερέιρα ντα Σίλβα.

Είπε: «Είμαι χαρούμενη, όχι εξαιτίας του γιου μου - ο γιος μου είναι νεκρός, δεν μπορεί να επιστρέψει - αλλά είμαι χαρούμενη που δεν θα σκοτώσει κανέναν άλλον».

«Κανένα άλλο παιδί δεν θα πεθάνει εξαιτίας του.»

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί αγνοήθηκε η Μοσάντ - Η προειδοποίηση για δίκτυο 11.000 τρομοκρατών σε Αυστραλία, Ελλάδα και Γερμανία

15:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ-Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν από την Τρίτη έως την Πέμπτη έλαβαν οι 16 συλληφθέντες

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Νεκρός 53χρονος ενώ εκτελούσε εργασίες

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Το Κίεβο είναι πρόθυμο να εγκαταλείψει την αίτησή του για ένταξη στο ΝΑΤΟ

15:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 46χρονη για κλοπές και απάτες

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Πολεμικά σενάρια: Η Ρωσία αναβαθμίζει τον «ασταμάτητο» Oreshnik - «Ιπτάμενες βόμβες» θα χτυπήσουν το Λονδίνο σε «8 λεπτά»

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Drone προκάλεσε πυρκαγιά σε δυιλιστήριο στο Κρασνοντάρ - Βίντεο

15:30LIFESTYLE

Lady Gaga: Σταμάτησε τη συναυλία της στο Σίδνεϊ μετά από ατύχημα χορευτή στη σκηνή

15:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι – ΠΑΟΚ 87-97: Άντεξε στην πίεση κι έφυγε νικητή ο «Δικέφαλος του Βορρά»

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Φορείς της αγοράς κάνουν έκκληση στους αγρότες να επανέλθουν στον θεσμικό διάλογο

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Κορώνα-γράμματα έπαιξε τη ζωή του ο ήρωας που αφόπλισε τρομοκράτη - Μάχη στο χειρουργείο μετά από πυροβολισμό από τον δεύτερο δράστη

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Η Σάσων της Αλβανίας (ελληνική ως το 1914), η ιστορία της και… ο γαμπρός του Τραμπ

14:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα καταδίκης από Μητσοτάκη για το μακελειό στο Σίδνεϊ: «Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στις κοινωνίες μας»

14:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Επιδρομή αστυνομικών στο σπίτι δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μποντάι - Βίντεο

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Γλίτωσε από την 7η Οκτωβρίου, τραυματίστηκε στην επίθεση στην παραλία και περιγράφει τη φρίκη

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ: Αυτά είναι τα όπλα της τρομοκρατικής επίθεσης

14:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρόεδρο της Μολδαβίας στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος στις φυλακές Κορυδαλλού: Τι βρήκαν οι Αρχές - Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 4 κρατουμένων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Τυχεροπούλου ζητά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ €58.000 για μισθούς - ηθική βλάβη και επανατοποθέτηση σε θέση ευθύνης

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Σκηνές φρίκης από τους πυροβολισμούς στη διάσημη παραλία Μποντάι, βρέθηκε και εκρηκτικός μηχανισμός - Στους 12 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών - Βίντεο

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί αγνοήθηκε η Μοσάντ - Η προειδοποίηση για δίκτυο 11.000 τρομοκρατών σε Αυστραλία, Ελλάδα και Γερμανία

13:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνούν ECMWF και GFS για τα Χριστούγεννα - Επιβεβαιώνουν Ιταλοί μετεωρολόγοι

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Μπορώ να ζήσω και να πραγματοποιήσω το αμερικανικό όνειρο μου εδώ, στην Αθήνα»

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Κορώνα-γράμματα έπαιξε τη ζωή του ο ήρωας που αφόπλισε τρομοκράτη - Μάχη στο χειρουργείο μετά από πυροβολισμό από τον δεύτερο δράστη

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έκλεισε το τηλέφωνο σε τηλεοπτική εκπομπή – Γιατί είπε «έτσι σκοτώνονται οι γυναίκες»

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν GFS και ECMWF - Διπλή κακοκαιρία τα Χριστούγεννα

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Η Σάσων της Αλβανίας (ελληνική ως το 1914), η ιστορία της και… ο γαμπρός του Τραμπ

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Το Κίεβο είναι πρόθυμο να εγκαταλείψει την αίτησή του για ένταξη στο ΝΑΤΟ

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Viral η γάτα «Μάξιμους» του πρωθυπουργού - Το αιλουροειδές επικοινωνιακό «όπλο» - Βίντεο

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ: Αυτός είναι ο ένας εκ των δύο δραστών

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Περικυκλώνει με 20 συστήματα αεράμυνας το «παλάτι - καταφύγιο» για την προστασία των δύο γιων του

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

15:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ-Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν από την Τρίτη έως την Πέμπτη έλαβαν οι 16 συλληφθέντες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ