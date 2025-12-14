Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

Δολοφονική ενέδρα σε έναν παιδόφιλο έστησαν δύο άνδρες, οι οποίοι τον εκτέλεσαν στον δρόμο, λιγότερο από 24 ώρες αφότου βγήκε από τη φυλακή.

Ο Joao Ferreira da Silva, 46 ετών, ο οποίος εξέτιε ποινή κάθειρξης 42 ετών για τον βιασμό και τη δολοφονία του 9χρονου Bruno Aparecido dos Santos, δολοφονήθηκε από 2 μασκοφόρους μέρα μεσημέρι στην πόλη Σινώπη, στην πολιτεία Μάτο Γκρόσο της Βραζιλίας, στις 10 Δεκεμβρίου. Ωστόσο είχε αποφυλακιστεί με δικαστικό διάταγμα.

MATO GROSSO - Menos de 24 horas após deixar a Penitenciária Osvaldo Ferreira Leite, em Sinop, a 503 km de Cuiabá, o pedreiro João Ferreira da Silva, de 46 anos, acusado de estuprar e matar Bruno Aparecido dos Santos, de 9 anos, em 2005, foi morto a tiros. pic.twitter.com/I1kFo8TQjG — SINISTROS (@INTERFATOS2) December 12, 2025

Το βίντεο από το περιστατικό δείχνει τον καταδικασμένο παιδόφιλο να βγαίνει από έναν ξενώνα.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, ένας άντρας με μαύρο καπέλο του μπέιζμπολ, σκούρο πουλόβερ και τζιν τον πλησιάζει από πίσω και τον σημαδεύει με ένα όπλο.

Ο Φερέιρα ντα Σίλβα γυρίζει να τον κοιτάξει και σηκώνει τα χέρια του στο κεφάλι του αφού ο επιτιθέμενός τον σπρώχνει στην πλάτη.

Ένας δεύτερος ένοπλος άνδρας, ο οποίος είναι παρόμοια ντυμένος και φοράει μάσκα στο πρόσωπό του, κατευθύνεται προς το κτίριο για να κρατήσει τους διερχόμενους μακριά από το σημείο.

Ο Φερέιρα ντα Σίλβα φεύγει με τον ένοπλο προτού ακουστούν αρκετοί πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο και πέθανε επί τόπου, καθώς οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες από σφαίρες.

Το Ανθρωποκτονικών έχει αναλάβει τις έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών και τη διαπίστωση του κινήτρου της δολοφονίας, ενώ εξετάζεται επίσης εάν οι πυροβολισμοί συνδέονταν με την πρόσφατη αποφυλάκισή του.

Ο Φερέιρα ντα Σίλβα είχε καταδικαστεί για τον θάνατο του 9χρονου, το 2005, όταν τον παρέσυρε σε ένα σπίτι υπό κατασκευή.

Αρχικά ομολόγησε ότι επιτέθηκε, βίασε και σκότωσε το παιδί και ότι έθαψε το πτώμα κοντά στο σημείο, με την οικογένεια του Μπρούνο να τον αναφέρει ως αγνοούμενο αφού δεν επέστρεψε σπίτι, προκαλώντας έρευνες σε όλη την πόλη.

Ο Φερέιρα ντα Σίλβα συνελήφθη 10 ημέρες αργότερα, αφού προσπάθησε να επιτεθεί σε ένα άλλο παιδί.

Παρά την αρχική του ομολογία, αργότερα είπε στο δικαστήριο ότι δεν θυμόταν αν ήταν υπεύθυνος.

Η μητέρα του Μπρούνο, είπε ότι ένιωσε πόνο και ανακούφιση όταν έμαθε για τον θάνατο του Φερέιρα ντα Σίλβα.

Είπε: «Είμαι χαρούμενη, όχι εξαιτίας του γιου μου - ο γιος μου είναι νεκρός, δεν μπορεί να επιστρέψει - αλλά είμαι χαρούμενη που δεν θα σκοτώσει κανέναν άλλον».

«Κανένα άλλο παιδί δεν θα πεθάνει εξαιτίας του.»