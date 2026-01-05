Ρόδος: Στη φυλακή 37χρονος αστυνομικός για τη μεταφορά μισού κιλού κοκαΐνης

Τα μετέφερε με πλοίο της γραμμής από τον Πειραιά στη Ρόδο

Newsbomb

Ρόδος: Στη φυλακή 37χρονος αστυνομικός για τη μεταφορά μισού κιλού κοκαΐνης

Αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ 

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του, ο 37χρονος αστυνομικός, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα να μεταφέρει μισό κιλό κοκαΐνης με το αυτοκίνητό του στη Ρόδο.

Όπως είναι γνωστό, ο 37χρονος αστυνομικός συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα λίγα μετά αφού αφίχθηκε με το πλοίο της γραμμής από τον Πειραιά στη Ρόδο, και κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ροδιακής, ο αστυνομικός φαίνεται να παραδέχθηκε την πράξη του, ισχυριζόμενος ότι αναγκάστηκε να κάνει τη μεταφορά λόγω οφειλών που είχε σε κύκλωμα ναρκωτικών.

Στην απολογία του φέρεται να είπε ότι είχε δημιουργηθεί ένα χρέος από την προμήθεια ουσιών για δική του χρήση και προκειμένου να το καλύψει, του ζητήθηκε να κάνει τη συγκεκριμένη αγορά στη Ρόδο.

Ο αστυνομικός αναγνώρισε το λάθος του, ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του, για την οποία, όπως πρόσθεσε, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Ωστόσο δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα που τον έκριναν προφυλακιστέο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:04WHAT THE FACT

Η ουρά του φιδιού είναι δηλητηριώδης; - Τι μπορεί να συμβεί αν σας χτυπήσει

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΣΗΕΑ για τον Γιώργο Παπαδάκη: «Μοναδική και αδιαπραγμάτευτη η θέση του στη μνήμη των Ελλήνων»

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 30χρονου Κώστα

15:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Σλούκας:«Δε θυμάμαι κάποια χρονιά να πήγαν όλα τέλεια»

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: «Το 2025 είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία της χώρας»

15:53LIFESTYLE

Πατρίκιος Κωστής για Γεράσιμο Μιχελή: «Ένιωθα υποχρέωση να μιλήσω για αυτόν τον άνθρωπο»

15:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναπτυξιακός Νόμος: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης

15:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: «Κανείς δε θα χύσει δάκρυα για τη σύλληψη Μαδούρο εκτός από τον Ερντογάν»

15:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Ο πρόεδρος ψάχνει πάντα για την καλύτερη λύση»

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Στη φυλακή 37χρονος αστυνομικός για τη μεταφορά μισού κιλού κοκαΐνης

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Από την Τρίτη ξεκινούν οι φορητές κάμερες σε αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές του κέντρου Αθήνας

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σταθμευμένο όχημα στη Λάρισα

15:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Την Τρίτη (05/01) η απόφαση για Ρογκαβόπουλο

15:30WHAT THE FACT

Η viral ρουτίνα «επανεκκίνησης» που θα σε βοηθήσει να υιοθετήσεις πιο υγιεινές συνήθειες τη νέα χρονιά

15:30ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα αποκαλύπτει τους κινδύνους για τον πλανήτη το 2026: Οι πολίτες εμπιστεύονται το AI περισσότερο από τους πολιτικούς, γυρίζουν την πλάτη στα media και ενημερώνονται από influencers

15:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Στίγμα για τη ΝΔ η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα - Να τον απομονώσουν οι υγιείς δυνάμεις

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Ξεβράστηκε νεκρό δελφίνι στη Ραψάνη - Είχε δεμένο σκοινί στην ουρά του

15:15ΕΛΛΑΔΑ

«Σαφάρι» της Τροχαίας στους δρόμους της Αττικής: 152 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ σε πέντε μέρες

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστια ιερογλυφικά στην Αίγυπτο ενδέχεται να αποτελούν το πρώτο κοσμικό μήνυμα της Ιστορίας

15:09LIFESTYLE

Η Κέιτ Χάντσον ως άλλη... Jessica Rabbit: Μαγνήτισε τα βλέμματα στα «Critics Choice Awards»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:17ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία για ζευγάρι Ελλήνων από την Κεφαλονιά στον Παναμά: Νεκρή η σύζυγος - Σε κρίσιμη κατάσταση ο άνδρας

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

14:37ΚΟΣΜΟΣ

NYT: Το χορευτικό του Μαδούρο που εξάντλησε την υπομονή Τραμπ και βομβάρδισε το Καράκας

18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι 471 ημέρες της Ρόμι Γκόνεν στην «κόλαση» της Χαμάς: «Φοβόμουν ότι είχα μείνει έγκυος» - Ισραηλινή πρώην όμηρος μίλησε για πρώτη φορά

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ψυχρές αέριες μάζες - Πότε θα πέσει η θερμοκρασία κατακόρυφα

14:50LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ποιοι έμειναν εκτός εθνικού τελικού

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ρεκόρ στη διάσημη ιχθυαγορά του Τόκιο: Πόσο πουλήθηκε ο πρώτος τόνος της χρονιάς - «Φέρνει τύχη»

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Χάθηκαν περί τις 2.000 αποσκευές στο «Ελ. Βενιζέλος» λόγω του «μπλακ άουτ» στο FIR Αθηνών

13:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, AEK: Στη λίστα του Ριμπάλτα ο Μπέντζαμιν Ταχίροβιτς

22:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» στην έναρξη του Καλημέρα Ελλάδα και τα σπαρακτικά λόγια της αρχισυντάκτριάς του

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Στο δικαστήριο Νέας Υόρκης ο Μαδούρο και η σύζυγός του - Θα δικαστούν κεκλεισμένων των θυρών

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου – Σε ποιες περιοχές θα ρίξει «πολύ νερό»

12:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινάκης: Την Τετάρτη η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα, με τους αγρότες ή χωρίς αυτούς

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Ουρές ταλαιπωρίας στην εθνική Τριπόλεως - Κορίνθου, στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά την Πρωτοχρονιά 2026 - Οι αργίες και τα σχολικά τριήμερα της χρονιάς

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για την «επιχείρηση Μαδούρο»: Η μυστική συνάντηση στη Ντόχα και η θεωρία ότι τον πρόδωσε η αντιπρόεδρός του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ