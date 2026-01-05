Ρόδος: Στη φυλακή 37χρονος αστυνομικός για τη μεταφορά μισού κιλού κοκαΐνης

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του, ο 37χρονος αστυνομικός, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα να μεταφέρει μισό κιλό κοκαΐνης με το αυτοκίνητό του στη Ρόδο.

Όπως είναι γνωστό, ο 37χρονος αστυνομικός συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα λίγα μετά αφού αφίχθηκε με το πλοίο της γραμμής από τον Πειραιά στη Ρόδο, και κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ροδιακής, ο αστυνομικός φαίνεται να παραδέχθηκε την πράξη του, ισχυριζόμενος ότι αναγκάστηκε να κάνει τη μεταφορά λόγω οφειλών που είχε σε κύκλωμα ναρκωτικών.

Στην απολογία του φέρεται να είπε ότι είχε δημιουργηθεί ένα χρέος από την προμήθεια ουσιών για δική του χρήση και προκειμένου να το καλύψει, του ζητήθηκε να κάνει τη συγκεκριμένη αγορά στη Ρόδο.

Ο αστυνομικός αναγνώρισε το λάθος του, ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του, για την οποία, όπως πρόσθεσε, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Ωστόσο δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα που τον έκριναν προφυλακιστέο.