Λουτράκι: «Δεν ξαναμιλάω με δημοσιογράφο» - Έφυγε από εκπομπή η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο

Απρόσμενη εξέλιξη σημειώθηκε σε εκπομπή του Open, όταν δασκάλα κατήγγειλε στην αστυνομία 6χρονο μαθητή για ακατάλληλη συμπεριφορά μέσα σε σχολείο στο Λουτράκι. Η ίδια εμφανίστηκε στην τηλεόραση, ωστόσο αρνήθηκε να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στους παρουσιαστές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δασκάλα κατήγγειλε ότι ο μικρός μαθητής την θώπευσε, όταν εκείνος προσπάθησε να της δείξει μια ζωγραφιά του κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Η υπόθεση έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, ενώ η καταγγελία έχει ήδη κατατεθεί στην αστυνομία για περαιτέρω διερεύνηση.

Κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης, όταν η Ναταλία Κατσίφη κλήθηκε να τοποθετηθεί επί του θέματος, περιορίστηκε σε λίγες κουβέντες και αποχώρησε. «Ό,τι είχα να πω το ανέφερα χθες στην εκπομπή του κ. Ευαγγελάτου. Δεν επιθυμώ να επανέλθω σε κανένα άλλο κανάλι», δήλωσε χαρακτηριστικά, προκαλώντας έκπληξη σε παρουσιαστές και κοινό.

Η συμπεριφορά της δασκάλας προκάλεσε έντονη δυσφορία στους παρουσιαστές της εκπομπής, οι οποίοι μίλησαν για «θεατρικότητα» και «παιχνίδι εντυπώσεων». Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέφερε: «Είχαμε κανονίσει τη συνέντευξη από χθες, με συγκεκριμένη ώρα και διαδικασία. Δυστυχώς, η κυρία επέλεξε να μην συνεργαστεί και να δημιουργήσει εντυπώσεις. Είναι ντροπή για μια εκπαιδευτικό να φέρεται έτσι, ειδικά όταν την καλέσαμε για να δώσει εξηγήσεις.»