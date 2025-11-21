Λουτράκι: Επιμένει η εκπαιδευτικός του 6χρονου - «Πρέπει οι γονείς να προσέχουν τα παιδιά τους»

«Αν δεν βάλουν οι γονείς όρια στο παιδί, όταν μεγαλώσει καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει», είπε η εκπαιδευτικός Ναταλία Κατσίφη, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, αναφορικά με την καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος του 6χρονου μαθητή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου, υποστηρίζοντας ότι το παιδί τη θώπευσε στο στήθος.

Η ίδια υποστήριξε πως δεν επιθυμεί να στιγματιστεί το παιδί ενώ εξαπέλυσε «πυρά» προς τη μητέρα του 6χρονου λέγοντας πως όταν συναντήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, της μίλησε πολύ άσχημα.

Παράλληλα, η εκπαιδευτικός καταλόγισε ευθύνες στη διεύθυνση στου σχολείου. «Περίμενα το θέμα να λυθεί από τη διεύθυνση, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε».

«Αυτό που με ενδιέφερε ήταν να προστατεύσω το σχολείο. Το έκανα για προστασία», είπε στη συνέχεια και επανέλαβε πως οι γονείς πως πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους. «Όταν τα παιδιά παρεκτρέπονται, εμείς ως εκπαιδευτικοί δεν έχουμε το δικαίωμα να αντιδράσουμε; Μόνο οι γονείς έχουν;» πρόσθεσε. «Πρέπει να φτάσει 12 χρονών το παιδί για να καταγγείλουμε;»

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε η εκπαιδευτικός, το περιστατικό σημειώθηκε πριν από περίπου μία εβδομάδα κατά τη διάρκεια του μαθήματος, όταν ο μαθητής θέλησε να της δείξει την ζωγραφιά που είχε ετοιμάσει. Η δασκάλα υποστήριξε ότι ο 6χρονος την άγγιξε και την κοίταξε με τρόπο που εκείνη θεώρησε ακατάλληλο και σεξουαλικά φορτισμένο, με αποτέλεσμα να απευθυνθεί αμέσως στον διευθυντή του σχολείου.

Ο διευθυντής και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να την καθησυχάσουν, εξηγώντας ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας συχνά πραγματοποιούν ασυνείδητες κινήσεις χωρίς πρόθεση και χωρίς να κατανοούν τη σημασία τους. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες συναδέλφων, η δασκάλα εμφανίστηκε ιδιαίτερα αναστατωμένη, φωνάζοντας πως το παιδί «είναι εν δυνάμει βιαστής» και ότι «στο μέλλον θα απασχολήσει τις αρχές και τα μέσα ενημέρωσης».

«Δεν πάει το μυαλό μας ότι το παιδί είναι μελλοντικός βιαστής», λέει καθηγητής Παιδοψυχιατρικής

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, ο ομότιμος καθηγητής Παιδοψυχιατρικής του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Κολαΐτης υποστήριξε πως «πολύ εύκολα καλούμε την αστυνομία» και τόνισε πως όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά «δεν πάει το μυαλό μας ότι το παιδί αυτό είναι μελλοντικός βιαστής ή εγκληματίας».

Η εκπαιδευτικός απάντησε πως «αυτό το παιδί χρειάζεται να εξεταστεί και μακάρι να είναι καλά. Αυτό το θέλουμε όλοι».

Αναφορικά με τη μετάθεσή της σε άλλο σχολείο, η ίδια υποστήριξε πως δεν γνωρίζει τον λόγο για τον οποίο έγινε κάτι τέτοιο. «Δεν γνωρίζω γιατί με μετέθεσαν, δεν ξέρω πώς το σκέφτηκαν».

