Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Αλλάζει το ηλικιακό όριο εισαγωγής στις Σχολές της Αστυνομίας

Νέα δεδομένα με άμεση ισχύ για τους υποψήφιους των Σχολών Αστυνομίας, μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, εν αναμονή και της έκδοσης σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.

Με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αυξάνεται κατά ένα έτος το όριο ηλικίας, μέχρι του οποίου οι ιδιώτες/ιδες (πολίτες) υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων.

Όπως ενημερώνει το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, κατά συνέπεια στον επικείμενο διαγωνισμό για το έτος 2026 δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής θα έχουν οι υποψήφιοι/ες που γεννήθηκαν από 01-01-2000 και μεταγενέστερα.

Η ανακοίνωση, όπως επισημαίνεται εκδίδεται, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι, αφενός να εκδηλώσουν εγκαίρως τις απαραίτητες ενέργειες για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, σύμφωνα με τις εκδοθείσες εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και αφετέρου να δηλώσουν συμμετοχή στην προκήρυξη του διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, που πρόκειται να προκηρυχθεί με την έναρξη του νέου έτους.