Χριστούγεννα 2025: Πληρότητα έως 100% στους δημοφιλείς προορισμούς - Στροφή σε οικονομικές επιλογές

Θεμιστοκλής - Ανδρέας Μπάκας

Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, Σέρρες

Η φετινή χειμερινή σεζόν ξεκίνησε με ιδιαίτερα αισιόδοξες ενδείξεις για τον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων και τους ξενοδόχους των ορεινών περιοχών. Ήδη από το τριήμερο - τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου, οι πληρότητες άγγιξαν το 100% στους πιο δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση για φέτος. Η σεζόν, η οποία ξεκινά στα τέλη Οκτωβρίου και διαρκεί έως τα μέσα - τέλη Φεβρουαρίου, φαίνεται πως θα είναι μία από τις πιο δυναμικές των τελευταίων ετών.

Πρώιμες κρατήσεις και έντονη ζήτηση για το διάστημα 23–28 Δεκεμβρίου

Οι ταξιδιώτες φαίνεται να προγραμμάτισαν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές τους, αξιοποιώντας ότι το φετινό εορταστικό διάστημα «γεννά» εύκολα τετραήμερα και πενθήμερα. Η περίοδος 23–28 Δεκεμβρίου καταγράφει ήδη εντυπωσιακά υψηλές προ-κρατήσεις, με τη ζήτηση να κορυφώνεται για κατοικίες και διαμερίσματα διαθέσιμα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Προ-κρατήσεις 90% - 100% στους 19 από τους 23 δημοφιλείς προορισμούς

Τα στοιχεία αποτυπώνουν μια εξαιρετικά δυναμική εικόνα: στους 19 από τους 23 πιο δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς, οι προ-κρατήσεις έχουν ήδη ξεπεράσει το 90% και αναμένεται να αγγίξουν το 100% τις επόμενες ημέρες. Σημαντικό είναι ότι τα ποσοστά αφορούν αποκλειστικά ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς η συνολική δυναμικότητα παραμένει περιορισμένη σε πολλούς ορεινούς προορισμούς.

Πρωταγωνιστές της χειμερινής ζήτησης

Αράχωβα

Η Αράχωβα αποτελεί σταθερά έναν από τους κορυφαίους χριστουγεννιάτικους προορισμούς. Οι προ-κρατήσεις για 24–28 Δεκεμβρίου αγγίζουν το 88%, με τιμές τετραήμερης διαμονής από 620€ έως 1.411€, ενώ τα μεγάλα chalet φτάνουν τα 3.479€.

Μέτσοβο

Με παραδοσιακή ηπειρώτικη ατμόσφαιρα και προ-κρατήσεις στο 96%, το κόστος για τετραήμερη διαμονή ξεκινά από 1.058€.

Ιωάννινα

Από τους πλέον αγαπημένους προορισμούς, με προ-κρατήσεις 98% και μόλις 11 διαθέσιμα ακίνητα στην Airbnb. Οι τιμές ξεκινούν από 753€.

Καλάβρυτα

Με προ-κρατήσεις 92%, τα καταλύματα κοστολογούνται από 1.232€ για κατοικία με 3 υπνοδωμάτια.

Αρκαδία - Δημητσάνα, Βυτίνα, Στεμνίτσα, Λαγκάδια

Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα και αυθεντικό ορεινό τοπίο. Το κόστος διαμονής κυμαίνεται μεταξύ 482€ και 1.481€.

Καρπενήσι

Προσελκύει πλήθος ταξιδιωτών με προ-κρατήσεις 97% και τιμές από 1.317€.

Καλαμπάκα - Μετέωρα

Τα μοναδικά φωτισμένα μοναστήρια προσελκύουν ταξιδιώτες, με προ-κρατήσεις 98% και τιμές από 1.035€.

Καλαμάτα, Ναύπλιο, Τρίκαλα, Έδεσσα, Φλώρινα, Βέροια, Γρεβενά, Καστοριά

Πληρότητες από 72% έως 100%, με τιμές που ξεκινούν από 330€ και φτάνουν έως 940€ ανάλογα με τον προορισμό.

Τάσεις Δεκεμβρίου : Προς πληρότητα 100% και άνοδο των τιμών

Με τις ημέρες των Χριστουγέννων να πλησιάζουν, αναμένεται ότι οι προ-κρατήσεις θα αγγίξουν το 100%, ενώ οι τιμές θα κινηθούν ανοδικά, καθώς θα απομένουν κυρίως μεγαλύτερης επιφάνειας κατοικίες (100–120 τ.μ.), με κόστος συχνά άνω των 350€ ανά διανυκτέρευση.

Οι νέοι εναλλακτικοί προορισμοί και οικονομικοί προορισμοί που κερδίζουν έδαφος

Καθώς οι κλασικοί χριστουγεννιάτικοι προορισμοί γεμίζουν, πολλοί ταξιδιώτες στρέφονται σε νέες, λιγότερο προβεβλημένες αλλά εξαιρετικά γοητευτικές επιλογές. Πρόκειται για περιοχές που προσφέρουν ηρεμία, αυθεντικότητα, φυσικό κάλλος και συχνά πιο προσιτές τιμές.

Σε αυτούς τους προορισμούς, η διαθεσιμότητα παραμένει επαρκής, καθιστώντας τους ιδανική λύση για όσους οργανώνουν τώρα τις χριστουγεννιάτικες εξορμήσεις τους.

Βόρεια Ελλάδα: Προσιτές επιλογές με ιδιαίτερο χαρακτήρα

Δράμα - «Ονειρούπολη»

Η πιο οικονομική χριστουγεννιάτικη εμπειρία στη Βόρεια Ελλάδα με δωρεάν δράσεις και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Ξάνθη

Παραδοσιακή παλιά πόλη, γιορτινό χρώμα και οικονομικές επιλογές διαμονής.

Ήπειρος: Αυθεντικές χειμερινές εμπειρίες χωρίς υπερβολές

Άρτα & Τζουμέρκα

Ιδανικά για ήρεμες διακοπές, με προσιτές τιμές και υπέροχες χειμερινές εικόνες σε Πράμαντα, Μονή Κηπίνας και Σπήλαιο Ανεμότρυπας.

Δυτική Ελλάδα: Θάλασσα και παράδοση

Ναύπακτος

Γιορτινό ενετικό λιμάνι και προσιτές τιμές σε μια πόλη με χαρακτήρα.

Θεσσαλία: Η δύναμη της φύσης σε προσιτό κόστος

Λίμνη Πλαστήρα

Ορεινή φύση, οικονομικά καταλύματα και ηρεμία.

Ελάτη & Περτούλι

Αλπική ατμόσφαιρα με λογικές τιμές σε δωμάτια και διαμερίσματα.

Πελοπόννησος: Μικροί θησαυροί μακριά από τα πλήθη

Ηλεία

Ανδρίτσαινα, Κρέστενα και Ροδινά προσφέρουν ήρεμες και οικονομικές εξορμήσεις.

Αρκαδία

Βλαχέρνα, Καστάνιτσα και Πραστός διατηρούν αναλλοίωτο τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα.

Ορεινή Αχαΐα

Ζαρούχλα και Χαλανδρίτσα με ελατοσκέπαστα τοπία και αυθεντική φιλοξενία.

Ορεινή Κορινθία

Φενεός, Γκούρα, Καστανιά και φυσικά η λίμνη Δόξα, με προσιτή διαμονή.

Στερεά Ελλάδα & Φθιώτιδα

Υπάτη, Παύλιανη, Μακρακώμη και Σπερχειάδα προσφέρουν ήσυχη, γραφική και οικονομική χριστουγεννιάτικη εμπειρία.

Προορισμοί για όλα τα βαλάντια και όλους τους ταξιδιώτες

Για το διάστημα 23-28 Δεκεμβρίου 2025, η Ελλάδα παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο μωσαϊκό επιλογών: από τους υπερδημοφιλείς ορεινούς προορισμούς με πληρότητες κοντά στο 100%, έως δεκάδες εναλλακτικές, οικονομικές και αυθεντικές λύσεις για όσους επιθυμούν γιορτές με ουσία.

Οι ταξιδιώτες που οργανώνουν τώρα τις διακοπές τους έχουν ακόμη τη δυνατότητα να βρουν διαθέσιμα καταλύματα σε όλη τη χώρα - και να ζήσουν Χριστούγεννα διαφορετικά, πιο ήρεμα και πιο αυθεντικά.

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ –

4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΕ €

ΠΡΟ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

AIRBNB

24/12 - 28/12

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Από 353

72%

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Από 1.232

92%

ΑΡΑΧΩΒΑ

620 – 1.411

88%

ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ

Από 1.015

94%

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Από 1.317

97%

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ

Από 917€

90%

ΒΥΤΙΝΑ

-

100%

ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ

Από 1.481

91%

ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ

-

100%

ΖΑΤΟΥΝΑ

-

100%

ΛΑΓΚΑΔΙΑ

Από 1.293

93%

ΒΛΑΧΕΡΝΑ

Από 482

90%

ΛΕΒΙΔΙ

Από 1.514

85%

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

-

100%

ΕΔΕΣΣΑ

-

100%

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Από 940

97%

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Από 723

98%

ΤΡΙΚΑΛΑ

Από 939

97%

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Από 1.035

98%

ΝΑΥΠΛΙΟ

Από 330

73%

ΜΕΤΣΟΒΟ

Από 1.058

96%

ΦΛΩΡΙΝΑ

-

100%

ΓΡΕΒΕΝΑ

Από 593

94%

Πηγή/Επεξεργασία: Πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates , Ζητούμενο Κόστος διαμονής για 2 ενήλικες & 2 παιδία, μπορεί να φιλοξενήσει και 6 άτομα ανάλογα με την πολιτική του εκάστοτε ιδιοκτήτη – διαχειριστή. Ολόκληρο διαμέρισμα ή/και κατοικία.

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ – 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΕ €

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

24/12 - 28/12

ΔΡΑΜΑ

45

728

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

75

281

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

60

763

ΕΛΑΤΗ

120

1.411

ΠΕΡΤΟΥΛΙ

140

2.210

ΚΡΕΣΤΕΝΑ-Ν.ΗΛΕΙΑΣ

50

348

ΡΟΔΙΝΑ-Ν.ΗΛΕΙΑΣ

70

326

ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ-Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ

75

424

ΖΑΡΟΥΧΛΑ-Ν.ΑΧΑΪΑΣ

95

705

ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ-Ν.ΑΧΑΪΑΣ

103

273

ΥΠΑΤΗ-Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

140

1.069

ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ- Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

85

432

ΞΑΝΘΗ

70

528

ΑΡΤΑ

90

488

ΠΡΑΜΑΝΤΑ

140

1.077

Πηγή/Επεξεργασία: Πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates , Ζητούμενο Κόστος διαμονής για 2 ενήλικες & 2 παιδία, μπορεί να φιλοξενήσει και 6 άτομα ανάλογα με την πολιτική του εκάστοτε ιδιοκτήτη – διαχειριστή. Ολόκληρο διαμέρισμα ή/και κατοικία.

