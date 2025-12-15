Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει την ένταξη της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Με την πρόεδρο της Μολδαβίας Maia Sandu συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αμέσως μετά τη συνάντησή τους, οι δύο ηγέτες έκαναν δηλώσεις στον Τύπο.

Η Ελλάδα θα είναι δίπλα σας, στηρίζοντας, πριν από όλα την εδαφική ακεραιότητα, την ανεξαρτησίας της χώρας και θα τονίσω στο επικείμενο Συμβούλιο στις Βρυξέλλες ότι η Ελλάδα στηρίζει την ένταξη της Μολδαβίας, της Ουκρανίας, των δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες της χώρας μας, υπογραμμίζοντας πως ο δίαυλος για το αμερικανικό φυσικό αέριο προς την Ουκρανία περνά από την Μολδαβία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Μολδαβίας Maia Sandu, στο Μέγαρο Μαξίμου

Αξιότιμη κα Πρόεδρε, αγαπητή μου Maia, είναι μεγάλη η χαρά μου να σας υποδέχομαι στην Αθήνα λίγους μήνες μετά την πολύ εποικοδομητική συνάντηση που είχαμε στο Κισινάου. Είναι επαφές που επιβεβαιώνουν τη δυναμική των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Μολδαβίας τα τελευταία χρόνια.



Θέλω, με την ευκαιρία αυτή, να σας συγχαρώ και δημοσίως για την επιτυχή διεξαγωγή των πρόσφατων κοινοβουλευτικών εκλογών στη χώρα σας, σε μία περίοδο που οι κοινές μας αξίες δοκιμάζονται.

Αποκτά, επομένως, ξεχωριστή σημασία το γεγονός ότι το αποτέλεσμα αυτής της κάλπης έστειλε ένα καθαρό μήνυμα σταθερότητας και δημοκρατικής ωριμότητας. Παρά τις εξωτερικές πιέσεις, ο μολδαβικός λαός απέδειξε ότι ούτε εκφοβίζεται, ούτε χειραγωγείται. Υπερασπίζεται τη δημοκρατία και διεκδικεί με αυτοπεποίθηση την ευρωπαϊκή του προοπτική.



Με τον ρόλο σας, κα Πρόεδρε, να είναι καθοριστικός. Εγγυηθήκατε την ενότητα και την ίδια στιγμή δώσατε και θάρρος και προοπτική. Η ισχυρή εντολή που λάβατε τώρα σας επιτρέπει να προχωρήσετε ακόμα ταχύτερα στις μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν τη Μολδαβία πιο κοντά στην Ευρώπη.

Και να γνωρίζετε, όπως σας το είχα πει και στην επίσκεψή μου στη χώρα σας, σας το επαναλαμβάνω και σήμερα, ότι η Ελλάδα θα είναι δίπλα σας σε αυτό το απαιτητικό ταξίδι, στηρίζοντας πριν από όλα την εδαφική ακεραιότητα, την ανεξαρτησία της χώρας σας.



Μάλιστα, στην επικείμενη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα επαναλάβω ότι η ένταξη της Μολδαβίας, της Ουκρανίας, των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί για εμάς στρατηγική προτεραιότητα.

Βεβαίως πρόκειται για μια αξιοκρατική διαδικασία, που εξαρτάται πρωτίστως από τις επιδόσεις κάθε υποψήφιας χώρας, όμως θέλω να τονίσω εδώ, όπως σας το είπα και μέσα, ότι η πρόοδος της Μολδαβίας είναι αναμφισβήτητη και αυτή πρέπει να αναγνωριστεί από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.



Είναι μια διαδρομή αλλαγών αυτή η οποία έχετε δρομολογήσει, η οποία είναι ουσιαστική αλλά είναι και μετρήσιμη. Αυτό αποτυπώνεται, όπως συζητήσαμε, και στην πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



Είμαι, λοιπόν, βέβαιος ότι χάρη και στη δική σας αποφασιστικότητα, η χώρα σας θα συνεχίσει επιτυχώς να ανταποκρίνεται στα κριτήρια και τώρα είναι στο χέρι των ευρωπαϊκών θεσμών έμπρακτα να αναγνωρίσουν αυτή την πρόοδο.

Και βέβαια, από πλευράς της χώρας μας, ως Ελλάδα είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τις προσπάθειές σας προσφέροντας τεχνική βοήθεια, προσφέροντας τεχνογνωσία για την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Είναι κατεύθυνση στην οποία κινείται μάλιστα και το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο κρατών το οποίο υπεγράφη πρόσφατα.



Με την Πρόεδρο είχαμε επίσης την ευκαιρία να συζητήσουμε αναλυτικά τις ευκαιρίες της διεύρυνσης και της οικονομικής μας συνεργασίας, με έμφαση στον Κάθετο Διάδρομο. Είναι ένα έργο το οποίο αλλάζει τον ενεργειακό και γεωπολιτικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής, ξεκινώντας από την Ελλάδα καταλήγοντας, μέσω Μολδαβίας, μέχρι την Ουκρανία.

Και δεν είναι τυχαίο, κα Πρόεδρε, ότι τον περασμένο μήνα, στο πλαίσιο της υπουργικής συνόδου P-TEC για τη διατλαντική ενεργειακή συνεργασία, υπογράφηκαν στην Αθήνα εξαιρετικά σημαντικές συμφωνίες. Με αυτές τις συμφωνίες ανοίγουν ουσιαστικά οι δρόμοι για την εισαγωγή αλλά και τη διανομή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στη νότια και ανατολική Ευρώπη, μέσω και της Ρεβυθούσας αλλά και της Αλεξανδρούπολης.



Είναι μία εξέλιξη που μετατρέπει την Ελλάδα σε έναν ενεργειακό κόμβο, αλλά -θα έλεγα- και σε έναν αξιόπιστο πάροχο ενεργειακής ασφάλειας σε όλη την περιοχή, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη γεωπολιτική σταθερότητα.



Είναι μία πρόοδος η οποία επήλθε ως αποτέλεσμα μεθοδικού σχεδιασμού και αξιοποίησης της γεωγραφικής μας θέσης. Ταυτόχρονα, όμως, ήταν και συνέπεια μίας εθνικής επιλογής: να αποκτήσουμε έγκαιρα σύγχρονες υποδομές και παράλληλα να αναπτύξουμε και στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς ενεργειακούς κολοσσούς.

Άρα, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί έτσι σε μία εναλλακτική διαδρομή, προκειμένου η Ευρώπη ακόμα πιο γρήγορα να απεξαρτηθεί από το ρωσικό αέριο.



Όπως όμως συζητήσαμε και στο Κισινάου, αυτός ο Κάθετος Διάδρομος δεν είναι μόνο ένας ενεργειακός άξονας, αλλά προσφέρει ταυτόχρονα και μία εναλλακτική εφοδιαστική δίοδο στη σύνδεση του Αιγαίου με τη Μαύρη Θάλασσα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο περιλαμβάνεται ήδη και στην πρώτη συμφωνία που έχουμε υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.



Ποιος είναι ο σκοπός; Ουσιαστικά να αναπτύξουμε υποδομές διττής χρήσης κατά μήκος αυτού του διαδρόμου. Είναι έργα τα οποία δυνητικά εύκολα μπορούν να επεκταθούν μέχρι τη Μολδαβία και από εκεί να φτάσουν μέχρι την Οδησσό και την Ουκρανία. Και με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί ένας παράλληλος άξονας με προφανή γεωστρατηγική σημασία.



Με την κα Πρόεδρο συμφωνήσαμε ακόμα να ενδυναμώσουμε την οικονομική μας σύμπλευση σε μία σειρά από τομείς κοινού ενδιαφέροντος, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό μέχρι την πληροφορική και τις κατασκευές. Οι δυνατότητές μας είναι μεγάλες, τα κράτη μας έχουν κάθε λόγο να τις αξιοποιήσουμε.



Γνωρίζουμε ότι, αυτή τη στιγμή, η πρώτη σας προτεραιότητα είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και η τόνωση της δυναμικής της μολδαβικής οικονομίας. Και θα χαρούμε, εάν μπορούμε, στο πλαίσιο αυτό να είμαστε χρήσιμοι στη χώρα σας.

Και επιτρέψτε μου, τέλος, να σταθώ σε μία παράμετρο εξίσου σημαντική, που δεν είναι άλλη από τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών μας. Το Κισινάου, πέραν από πρωτεύουσα της φίλης Μολδαβίας κατέχει και μία ξεχωριστή θέση στην ελληνική ιστορική μνήμη, λόγω της σύνδεσής του με τη Φιλική Εταιρεία.



Πρόθεσή μας, λοιπόν, είναι να διερευνήσουμε ακόμα περισσότερο τις προοπτικές συνεργασίας και στο πεδίο του πολιτισμού. Μιλάμε για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την αναστήλωση ιστορικών μνημείων τα οποία συνδέονται με τη διαχρονική ελληνική παρουσία στη Μολδαβία, την οποία είχα την ευκαιρία και εγώ ο ίδιος να διαπιστώσω όταν επισκέφτηκα τη χώρα σας.



Κυρία Πρόεδρε, η Ελλάδα βλέπει τη χώρα σας όχι απλά ως έναν αξιόπιστο εταίρο, αλλά έναν πραγματικό φίλο, με τον οποίο μοιράζεται την ίδια προσήλωση στις ευρωπαϊκές αξίες και στη δημοκρατία. Ασφαλώς μοιραζόμαστε και ένα αίσθημα κοινής ευθύνης για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ευρώπη.



Είμαι πεπεισμένος, λοιπόν, ότι θα αξιοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας, να διαμορφώσουμε ένα μέλλον ευημερίας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή μας.