Αυστραλία: «Δεν είμαι εγώ» - Συνονόματος του τρομοκράτη δέχεται απειλές θανάτου

Ο Ναβίντ Ακράμ, έφτασε από το Πακιστάν στην Αυστραλία το 2018 για τις σπουδές του, όμως από χθες ζει έναν εφιάλτη εξαιτίας του ονόματός του.

Είναι το ίδιο με αυτό του ενός από τους δύο τρομοκράτες που άνοιξαν πυρ στην παραλία Μποντάι, σκορπώντας τον θάνατο.

Ο νεαρός βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο θανατηφόρων απειλών, όταν στο διαδίκτυο τις πρώτες ώρες μετά την τρομοκρατική επίθεση εμφανίστηκε μία φωτογραφία του και παρερμηνεύτηκε ότι ήταν ένας από τους δράστες.

Ο ίδιος καλεί τους χρήστες να «βάλουν τέλος σε αυτή την προπαγάνδα». «Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, ένας από τους σκοπευτές ονομάζεται Naveed Akram και το όνομά μου είναι επίσης Naveed Akram. Δεν είμαι εγώ, δεν έχω καμία σχέση με το περιστατικό ή με αυτό το άτομο», είπε, καταδικάζοντας τους πυροβολισμούς. Παράλληλα δήλωσε τρομοκρατημένος να βγει από το σπίτι του.

? Naveed Akram, whose name and picture were circulated as being behind the Bondi Beach shooting, is a fake, false, and fabricated claim especially pushed by the BJP media cell and its propaganda accounts. #bondibeach pic.twitter.com/OtfBuLG634 — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) December 14, 2025

Οι φωτογραφίες που διακινήθηκαν τον δείχνουν να φοράει την πράσινη φανέλα κρίκετ του Πακιστάν με σχόλια και αναρτήσεις «Αυτός είναι».

Η εικόνα προέρχεται από το προφίλ του στο Facebook, ενώ σε βίντεο που δημοσίευσε το πακιστανικό προξενείο στο Σίδνεϊ, παρακάλεσε να σταματήσει η παραπληροφόρηση.