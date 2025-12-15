Αυστραλία: «Δεν είμαι εγώ» - Συνονόματος του τρομοκράτη δέχεται απειλές θανάτου

Έχει το ίδιο ονοματεπώνυμο με τον δράστης του μακελειού στην παραλία Μποντάι και μία φωτογραφία του στο διαδίκτυο ήταν αρκετή για να τον κάνει στόχο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Αυστραλία: «Δεν είμαι εγώ» - Συνονόματος του τρομοκράτη δέχεται απειλές θανάτου
Ο Ναβίντ Ακράμ, έφτασε από το Πακιστάν στην Αυστραλία το 2018 για τις σπουδές του, όμως από χθες ζει έναν εφιάλτη εξαιτίας του ονόματός του.

Είναι το ίδιο με αυτό του ενός από τους δύο τρομοκράτες που άνοιξαν πυρ στην παραλία Μποντάι, σκορπώντας τον θάνατο.

Ο νεαρός βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο θανατηφόρων απειλών, όταν στο διαδίκτυο τις πρώτες ώρες μετά την τρομοκρατική επίθεση εμφανίστηκε μία φωτογραφία του και παρερμηνεύτηκε ότι ήταν ένας από τους δράστες.

Ο ίδιος καλεί τους χρήστες να «βάλουν τέλος σε αυτή την προπαγάνδα». «Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, ένας από τους σκοπευτές ονομάζεται Naveed Akram και το όνομά μου είναι επίσης Naveed Akram. Δεν είμαι εγώ, δεν έχω καμία σχέση με το περιστατικό ή με αυτό το άτομο», είπε, καταδικάζοντας τους πυροβολισμούς. Παράλληλα δήλωσε τρομοκρατημένος να βγει από το σπίτι του.

Οι φωτογραφίες που διακινήθηκαν τον δείχνουν να φοράει την πράσινη φανέλα κρίκετ του Πακιστάν με σχόλια και αναρτήσεις «Αυτός είναι».

Η εικόνα προέρχεται από το προφίλ του στο Facebook, ενώ σε βίντεο που δημοσίευσε το πακιστανικό προξενείο στο Σίδνεϊ, παρακάλεσε να σταματήσει η παραπληροφόρηση.

