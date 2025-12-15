Ισραήλ: «Βλέπει» το Ιράν πίσω από την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ

 Οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες χαρακτηρίζουν την Τεχεράνη ως τον κύριο ύποπτο για τη σφαγή της Χανουκά σε παραλία του Σίδνεϊ

Πλήθος στο σημείο της τραγωδίας

Πλήθος στο σημείο της τραγωδίας

AP
Η τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ της Αυστραλίας πιθανότατα φέρει τη σφραγίδα μιας ξένης τρομοκρατικής ομάδας που υποστηρίζεται από το Ιράν, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών. Η Τεχεράνη είναι ο κύριος ύποπτος πίσω από τη σφαγή που άφησε πίσω 16 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου ενός δεκάχρονου κοριτσιού, όπως μετέδωσαν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Υπήρξαν επίσης εικασίες για πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ της σφαγής και ομάδων όπως η Χεζμπολάχ, η Χαμάς και η Λασκάρ-ε-Τάιμπα, με έδρα το Πακιστάν. Οι Αυστραλοί αξιωματούχοι ωστόσο δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει εάν υπήρξε οποιαδήποτε ξένη εμπλοκή στην επίθεση με στόχο τους Εβραίους που γιόρταζαν την πρώτη ημέρα της Χανουκά. Δύο ένοπλοι, ο 24χρονος Ναβίντ Άκραμ και ο 50χρονος πατέρας του, άνοιξαν πυρ εναντίον περισσότερων από 1.000 ατόμων που γιόρταζαν σε ένα εβραϊκό φεστιβάλ στις 6:47 μ.μ. τοπική ώρα την Κυριακή.

Ισραηλινές πηγές πληροφοριών δήλωσαν ότι η τρομοκρατική επίθεση φαινόταν να είναι εξελιγμένη και καλά σχεδιασμένη, προσθέτοντας ότι είχε τα χαρακτηριστικά της Μονάδας 910, του βραχίονα εξωτερικών επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ. Μια ιρανική σύνδεση με τη σφαγή θα ταίριαζε με ένα μοτίβο τρομοκρατικών σχεδίων που αποκαλύφθηκαν στην Αυστραλία τα τελευταία χρόνια.

Τον Αύγουστο, η κυβέρνηση της Αυστραλίας κάλεσε τον πρεσβευτή του Ιράν να φύγει από τη χώρα, λόγω ισχυρισμών ότι είχε ενορχηστρώσει επιθέσεις εναντίον εβραϊκών στόχων στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη. Σε αυτές περιλαμβάνονταν μια εμπρηστική επίθεση σε μια συναγωγή στη Μελβούρνη στις 6 Δεκεμβρίου πέρυσι και μια εμπρηστική επίθεση σε ένα καφέ στο Σίδνεϊ δύο μήνες νωρίτερα.

Ο Μάικ Μπέρτζες, ένας από τους επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών του Σίδνεϊ, δήλωσε τότε ότι η ομάδα του είχε αποκαλύψει δεσμούς «μεταξύ των φερόμενων εγκλημάτων και των διοικητών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, του IRGC».

Οι υπηρεσίες πληροφοριών ισχυρίστηκαν επίσης ότι είχαν προκύψει σύνδεσμοι μεταξύ του Ιράν και άλλων αντισημιτικών περιστατικών στην Αυστραλία από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ το 2023. Αυτές περιλαμβάνουν μια σειρά επιθέσεων σε σχολεία, συναγωγές και σπίτια.

Ο ειδικός σε θέματα Ιράν, Ντάνι Κιτρινόβιτς, δήλωσε στην εφημερίδα Telegraph : «Δεδομένης της σύντομης ιστορίας της ιρανικής δραστηριότητας και της δράσης της 910 στην Αυστραλία, είναι σίγουρα ύποπτοι και βρίσκονται ψηλά στη λίστα προτεραιότητας».

Ο Ρόνεν Σόλομον, ισραηλινός εμπειρογνώμονας των μυστικών υπηρεσιών για τη Χεζμπολάχ, πρόσθεσε: «Η Αυστραλία είναι από καιρό γνωστό ότι αποτελεί κόμβο της Χεζμπολάχ και, επομένως, θα μπορούσε ακόμη και να είναι μια κοινή επιχείρηση μεταξύ της Χεζμπολάχ και της Δύναμης Αλ Κουντς».

«Αλλά αυτό θα σημαίνει ότι θα είναι πολύ δύσκολο να τους αποδώσουμε αυτό το περιστατικό, καθώς το Ιράν θα θελήσει να το συγκαλύψει ως αντισημιτικό περιστατικό».

Ο Μάλκολμ Λάνιον, επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, δήλωσε ότι ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους δύο δράστες είχε άδεια για έξι όπλα και πρόσθεσε ότι επρόκειτο για όπλα που διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση. Είπε επίσης ότι βρέθηκαν δύο «ενεργοί» εκρηκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι αφαιρέθηκαν από μια μονάδα εξουδετέρωσης βομβών και «εξουδετερώθηκαν».

Είπε ότι οι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί ήταν «αρκετά βασικοί από άποψη κατασκευής» και πρόσθεσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που αυτές οι συσκευές δεν ενεργοποιήθηκαν». Σε συνέντευξη Τύπου, δήλωσε ότι οι αναφορές ότι μια μαύρη σημαία του ISIS ήταν κρεμασμένη πάνω από το αυτοκίνητο του δράστη «θα αποτελέσουν μέρος της έρευνας». Πρόσθεσε επίσης ότι η αστυνομία είναι βέβαιη ότι δεν υπήρχε τρίτο άτομο που να εμπλέκεται στην επίθεση. Νωρίτερα, είχε δηλώσει ότι ένας από τους δράστες ήταν γνωστός στις αρχές, αλλά δεν υπήρξε «συγκεκριμένη απειλή».

Σε μήνυμά του προς τον λαό της Αυστραλίας, ο Βασιλιάς Κάρολος δήλωσε ότι ήταν «σοκαρισμένος και λυπημένος από την πιο φρικτή αντισημιτική τρομοκρατική επίθεση». Ο Κάρολος, ο οποίος είναι αρχηγός κράτους στο έθνος της Κοινοπολιτείας και επισκέφθηκε την παραλία Μπόνταϊ το 2012, δήλωσε: «Η σύζυγός μου και εγώ είμαστε συγκλονισμένοι και λυπημένοι από την πιο φρικτή αντισημιτική τρομοκρατική επίθεση εναντίον Εβραίων που παρευρέθηκαν στον εορτασμό του Χανουκά στην παραλία Μποντάϊ».

«Οι καρδιές μας είναι με όλους όσοι έχουν πληγεί τρομερά, συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών που τραυματίστηκαν ενώ προστάτευαν μέλη της κοινότητάς τους. Επαινούμε την αστυνομία, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τα μέλη του κοινού, των οποίων οι ηρωικές πράξεις αναμφίβολα απέτρεψαν ακόμη μεγαλύτερη φρίκη και τραγωδία».

«Σε στιγμές πόνου, οι Αυστραλοί πάντα ενώνονται με ενότητα και αποφασιστικότητα. Γνωρίζω ότι το πνεύμα της κοινότητας και της αγάπης που λάμπει τόσο έντονα στην Αυστραλία - και το φως στην καρδιά του φεστιβάλ Χανουκά - θα θριαμβεύει πάντα πάνω στο σκοτάδι του κακού».

Σε προσωπικό μήνυμα που υπογράφηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας ανέφεραν: «Οι σκέψεις μας είναι με κάθε Αυστραλό σήμερα μετά την τρομερή επίθεση στην παραλία Μπόντι».

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, δήλωσε ότι η Μητροπολιτική Αστυνομία αυξάνει την παρουσία αστυνομικών στις εβραϊκές κοινότητες πριν από οποιεσδήποτε εκδηλώσεις της Χανουκά. Σε μια ανάρτηση στο X, έγραψε: «Οι σκέψεις και τα συλλυπητήριά μου - μαζί με το υπόλοιπο Λονδίνο - είναι με όλους όσοι επλήγησαν από την φρικτή επίθεση στην παραλία Mπόνταϊ της Αυστραλίας σήμερα».

Σε ανακοίνωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία αναφέρει: «Ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδηλώνουν οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ της επίθεσης στο Σίδνεϊ και του επιπέδου απειλής στο Λονδίνο, σήμερα το πρωί ενισχύουμε την αστυνομική μας παρουσία, πραγματοποιώντας πρόσθετες κοινοτικές περιπολίες και συνεργαζόμενοι με την εβραϊκή κοινότητα για να κατανοήσουμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες».

