Αυστραλία: Ανησυχητικά αντίποινα - Πέταξαν κεφάλια χοίρων σε μουσουλμανικούς τάφους

Ανατριχιαστικές όσο και ανησυχητικές είναι οι εικόνες από το νεκροταφείο Narellan στο Camden, κοντά στην παραλία Μποντάι της Αυστραλίας όπου εκδηλώθηκε η πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση την Κυριακή, με δράστες έναν πατέρα και τον γιο του.

Σε μία πράξη που εκτιμάται ως αντίποινα, άγνωστοι σκόρπισαν γουρουνοκεφαλές πάνω στους μουσουλμανικούς τάφους.(Η μουσουλμανική θρησκεία απαγορεύει την κατανάλωση χοιρινού, ως ακάθαρτου). Ο μουσουλμάνος νεκροθάφτης Ahmad Hraichie καταδίκασε την πράξη, χαρακτηρίζοντάς την απάνθρωπη.

«Αυτό είναι καθαρή βλακεία. Δεν επιτυγχάνει τίποτα. Τροφοδοτεί μόνο θυμό, πόνο και διχασμό. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους να αναζωογονούνται και να ενισχύονται από δειλές ενέργειες όπως αυτή.

«Αυτοί οι άνθρωποι σε αυτούς τους τάφους ήταν νεκροί πολύ πριν από αυτό που συνέβη χθες. Δεν έχουν καμία σχέση. Οι τάφοι είναι τόποι ανάπαυσης, αξιοπρέπειας και σεβασμού - σε όλες τις θρησκείες και σε όλη την ανθρωπότητα. Αν θέλετε ειρήνη, δεν είναι αυτός ο τρόπος. Αν θέλετε δικαιοσύνη, δεν είναι αυτός ο τρόπος. Το μόνο που κάνετε είναι να δείχνετε έλλειψη ανθρωπιάς».

Muslim graves vandalized with pigs’ heads at Sydney cemetery following shooting attack pic.twitter.com/0bVkiraSTn — HatsOff (@HatsOffff) December 15, 2025

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω της άρνησης μουσουλμάνων ηγετών του Σίδνεi να τελέσουν τις κηδείες πατέρα και γιου, ακόμα και να παραλάβουν τις σορούς των δύο τρομοκρατών.

Μέχρι στιγμής, 16 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένου του ένοπλου 50χρονου πατέρα, ενώ άλλοι 42 άνθρωποι, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επί τόπου, ενώ άλλοι δύο πέθαναν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νοσοκομείο. Τα θύματα κυμαίνονταν σε ηλικία από 10 έως 87 ετών.

Ο 24χρονος Ναβίντ Ακράμ παραμένει στο νοσοκομείο υπό αστυνομική φρούρηση αφού πυροβολήθηκε από αστυνομικούς.

Ο εξέχων ισλαμιστής ηγέτης του Σίδνεϊ, Δρ Τζαμάλ Ρίφι είπε ότι η κοινότητα δεν θεωρεί ότι οι σκοπευτές ανήκουν στο Ισλάμ.

«Αυτό που έκαναν δεν συγχωρείται από κανέναν από εμάς και σκοτώνει αθώους πολίτες. Ξέρουμε ότι είναι ένας στίχος στο βιβλίο μας, το να σκοτώνεις έναν αθώο πολίτη είναι το ίδιο με το να σκοτώνεις όλη την ανθρωπότητα», είπε.

Υπεμθύμισε ότι στην πολιορκία του Lindt Café το 2014, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τρεις θανάτους, συμπεριλαμβανομένου του ένοπλου, όταν τους ρώτησαν αν θα παραλάβουν το πτώμα του, αρνήθηκαν.

«Αρνηθήκαμε να παραλάβουμε το σώμα του και αποφύγαμε να εκτελέσουμε τις τελετουργίες θανάτου στο σώμα του και αρνηθήκαμε να τον δεχτούμε σε οποιοδήποτε μουσουλμανικό τμήμα του νεκροταφείου Rookwood. Και θα κάναμε ακριβώς το ίδιο με αυτούς τους ανθρώπους».

Το Εθνικό Συμβούλιο Ιμάμηδων της Αυστραλίας καταδίκασε επίσης την επίθεση.

