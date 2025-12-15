Euroleague, Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός AKTOR: Με Ράντοβιτς η διαιτητική ομάδα του ματς

Ο Κροάτης είναι ο επικεφαλής της διαιτητικής ομάδας στο ματς της Κωνσταντινούπολης

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές των αναμετρήσεων των δύο «αιωνίων» στα παιχνίδια στης 16ης αγωνιστικής της Euroleague.

Την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (16/12, 19:45) ορίστηκαν να διευθύνουν οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Πιοτρ Παστούτσιακ (Πολωνία), Μαξίμ Μπουμπέρ (Γαλλία).

Λίγη ώρα αργότερα, μετά το τζάμπολ στην Πόλη παίρνει σειρά και ο Ολυμπιακός ο οποίος υποδέχεται την Βαλένθια στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Οι διαιτητές που ορίστηκαν να διευθύνουν την αναμέτρηση είναι οι Σάσα Πουκλ (Σλοβενία), Λούκα Καρντούμ (Κροατία) και Αμίτ Μπάλακ (Τουρκία).

