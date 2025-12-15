Ινδία: Λεοπάρδαλη άρπαξε 4χρονο έξω από το σπίτι του

Φρικτό θάνατο βρήκε ένα τετράχρονο αγόρι σε αγροτική περιοχή της Ινδία, όταν δέχθηκε επίθεση από μία λεοπάρδαλη, την ώρα που βρισκόταν έξω από το σπίτι του.

Η γιαγιά του και ο πατέρας του, είχαν πάει να ταΐσουν τα ζώα τους, το βράδυ του Σαββάτου. Η λεοπάρδαλη που φαίνεται πως παραμόνευε, επιτέθηκε στο παιδί που βρισκόταν στην είσοδο του σπιτιού. Η γιαγιά έτρεξε να σώσει τον εγγονό της από τα δόντια του αρπακτικού, αλλά τα τραύματα που πρόλαβε να κάνει στο παιδί, αποδείχθηκαν θανατηφόρα.

Η μητέρα του 4χρονου τον είχε εγκαταλείψει σε μικρή ηλικία, και έκτοτε έχει ανατεθεί στην φροντίδα της γιαγιά του και του πατέρα του. Οι πολίτες ανησυχούν λόγω του φόβου για τις λεοπαρδάλεις στην περιοχή.

Οι κάτοικοι μετά τη θανατηφόρα επίθεση είναι εξαγριωμένοι και ζητούν τη θανάτωση της λεοπάρδαλης.

Οι επιθέσεις είναι συχνές στην περιοχή με 4 λεοπαρδάλεις να έχουν ήδη αιχμαλωτιστεί, ενώ στις αρχές Δεκεμβρίου, μια ηλικιωμένη γυναίκα σε άλλο χωριό της περιοχής σκοτώθηκε σε επίθεση.