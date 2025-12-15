Δήμαρχος Βαρκελώνης: «Το κόστος στέγασης είναι η νέα πανδημία που σαρώνει την Ευρώπη»

Το αυξανόμενο κόστος των κατοικιών μοιάζει με μια «νέα πανδημία» που σαρώνει την Ευρώπη, δήλωσε ο δήμαρχος της Βαρκελώνης , καθώς ο ίδιος και 16 άλλοι ηγέτες της πόλης κάλεσαν την ΕΕ να ανταποκριθεί στην κρίση απελευθερώνοντας δισεκατομμύρια σε χρηματοδότηση για τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από τη στεγαστική κρίση.

Η ΕΕ αναμένεται να παρουσιάσει το πρώτο της σχέδιο για την καταπολέμηση της στεγαστικής κρίσης αύριο Τρίτη (16/12), μετά από διαβουλεύσεις με ειδικούς, ενδιαφερόμενους φορείς και το κοινό. Για μήνες, όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κρίσης προειδοποιούν ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο για να αγνοηθεί.

Διαδήλωση στην Τενερίφη. «Τα Κανάρια Νησία έχουν ένα όριο» γράφει το πανό της διαμαρτυρίας AP

«Η νέα πανδημία που πλήττει τις ευρωπαϊκές πόλεις ονομάζεται κόστος στέγασης», δήλωσε ο δήμαρχος της Βαρκελώνης Ζάουμε Κολμπόνι, ο οποίος ξεκίνησε τη συμμαχία Mayors for Housing πέρυσι με την υποστήριξη των ομολόγων του στο Παρίσι και τη Ρώμη. «Και ενόψει αυτής της νέας πανδημίας, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα - όπως έκαναν με την Covid-19- πρέπει να διαθέσουν έκτακτα κεφάλαια για την προώθηση της κατασκευής οικονομικά προσιτών κατοικιών για νέους, εργαζόμενες οικογένειες και τις μεσαίες τάξεις των πόλεων».

Τον τελευταίο χρόνο, η συμμαχία - της οποίας οι 17 δήμαρχοι εκπροσωπούν περισσότερα από 20 εκατομμύρια ανθρώπους - καλεί την ΕΕ να κάνει περισσότερα για να αντιμετωπίσει αυτό που περιγράφει ως «κοινωνική έκτακτη ανάγκη»: το ραγδαία αυξανόμενο κόστος των ακινήτων και των ενοικίων, το οποίο, όπως λένε, έχει σπείρει την ανισότητα, έχει επιδεινώσει τον κοινωνικό ιστό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει συμβάλει στην υποστήριξη της ακροδεξιάς.

Τον Οκτώβριο, μετά από μια συνεχή εκστρατεία επιστολών και συναντήσεων με ανώτερους αξιωματούχους της ΕΕ, η συμμαχία χαιρέτισε το γεγονός ότι η στεγαστική πολιτική - ένας τομέας στον οποίο η ΕΕ παραδοσιακά δεν συμμετέχει - βρισκόταν σταθερά στην ατζέντα του μπλοκ. «Τώρα αυτό πρέπει να μεταφραστεί σε πόρους», δήλωσε ο Κολμπόνι σε συνέντευξή του.

Από την Αθήνα μέχρι το Άμστερνταμ και από την Μπολόνια μέχρι τη Βουδαπέστη, οι δήμαρχοι καλούν την ΕΕ να δρομολογήσει ένα ταμείο προσιτής στέγασης , παρόμοιο με το πρόγραμμα NextGenerationEU της εποχής της πανδημίας, για να βοηθήσει στην απελευθέρωση τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής και προσιτής στέγασης. Θέλουν επίσης οι αξιωματούχοι της ένωσης να αξιοποιήσουν την τοπική τους εμπειρία, παρέχοντάς τους μια θέση στο τραπέζι της λήψης αποφάσεων.

Οι τιμές των κατοικιών σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν αυξηθεί κατά 48% μεταξύ 2010 και 2023, σύμφωνα με την Eurostat , ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 22% την ίδια περίοδο. Μέχρι το 2023, σχεδόν ένας στους 10 ανθρώπους δαπανούσε το 40% ή περισσότερο του διαθέσιμου εισοδήματός του για στέγαση, συμπεριλαμβανομένου του 29% του πληθυσμού στην Ελλάδα, του 15% στη Δανία και του 13% στη Γερμανία.

Ο Κολμπόνι περιέγραψε την στεγαστική κρίση ως μια άνευ προηγουμένου εσωτερική απειλή για την ΕΕ, προειδοποιώντας ότι η μη επαρκής αντιμετώπισή της θα μπορούσε να οδηγήσει τους ανθρώπους να αμφισβητήσουν κατά πόσον οι δημοκρατίες ήταν ικανές να λύσουν τα μεγαλύτερα προβλήματά τους. «Με τον ίδιο τρόπο που ο πόλεμος στην Ουκρανία και η απειλή από τη Ρωσία εξηγούνται πάντα ως θεμελιώδης πρόκληση για τις ευρωπαϊκές αξίες και τις δημοκρατίες, έτσι εξηγείται και το κόστος της στέγασης», είπε. «Επομένως, πρέπει να του δοθεί η ίδια προτεραιότητα».

Τον Οκτώβριο, ο πρώτος επίτροπος στέγασης της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, δήλωσε ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ προετοιμαζόταν να αντιμετωπίσει το «τεράστιο πρόβλημα» των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων. Στη Βαρκελώνη, όπου η μέση τιμή ενός σπιτιού έχει εκτοξευθεί κατά σχεδόν 70% την τελευταία δεκαετία, αναγκάζοντας πολλούς κατοίκους να εγκαταλείψουν την πόλη και αφήνοντας άλλους να παλεύουν με δυσανάλογα κόστη, ο Κολμπόνι δεν είχε καμία αμφιβολία για τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν η ΕΕ και τα όργανά της στην αντιμετώπιση της κρίσης.

«Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα παραμονής στην πόλη μας. Αυτοί οι θεσμοί, οι οποίοι εδώ και 40 με 50 χρόνια εγγυώνται το δικαίωμα μετακίνησης κεφαλαίων και ανθρώπων, τώρα πρέπει να μας βοηθήσουν να εγγυηθούμε το δικαίωμα παραμονής» τόνισε.

Αν δεν ληφθούν μέτρα προειδοποίησε, κινδυνεύουν να αποκτήσουν έδαφος οι λαϊκιστές που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τη δημόσια δυσαρέσκεια θεωρώντας τους αποδιοπομπαίους τράγους αντί να προσφέρουν εφαρμόσιμες λύσεις. «Δεν μπορούμε να παραμένουμε κολλημένοι στη ρητορική της υπεράσπισης της δημοκρατίας, των κοινωνιών και των ίσων ευκαιριών, εάν το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων επιδεινώνεται», δήλωσε ο Κολμπόνι. «Εάν ακόμη και με μια σταθερή δουλειά και έναν σταθερό μισθό οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν με ένα ελάχιστο επίπεδο κανονικότητας, τότε ο διάλογος καταρρέει».

