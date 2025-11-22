Λουτράκι: «Με άγγιξε περισσότερο από το κανονικό» είπε η δασκάλα για τον 6χρονο μαθητή

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στο Λουτράκι, με «πρωταγωνιστές» ένα αγοράκι της πρώτης δημοτικού, ηλικίας 6 ετών και τη δασκάλα του.

Η εκπαιδευτικός κατήγγειλε στην αστυνομία πως το παιδί τη θώπευσε μέσα στην τάξη, όταν πήγε να της δείξει τη ζωγραφιά του. Η δασκάλα μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Star σχετικά με τα όσα συνέβησαν.

«Το παιδάκι όχι απλώς με άγγιξε, με άγγιξε περισσότερο από το κανονικό. Καταλαβαίνετε...Πώς να το πω. Μου άγγιξε το στήθος όλο, έτσι; Το παιδάκι είναι μικρό, τα παιδιά τα αγαπάμε όλα. Δεν καταλαβαίνουνε. Το έκανα για να προστατευτώ, να το προσέξουν το παιδάκι, για να μην ξανασυμβεί τίποτα και κάτι κακό και σε άλλα παιδάκια», είπε η εκπαιδευτικός Ναταλία Κατσίφη.

Λουτράκι: «Ο 6χρονος με άγγιξε με ακατάλληλο τρόπο, ενώ μου έδειχνε τη ζωγραφιά του»

Η 55χρονη εκπαιδευτικός εξήγησε στο STAR τους λόγους για τους οποίους πέρασε το κατώφλι της αστυνομίας. Για να καταγγείλει, όπως λέει, απρεπές άγγιγμα από το 6χρονο αγοράκι την ώρα που πήγε να της δείξει τη ζωγραφιά του. Μάλιστα είχε προηγηθεί ενημέρωση του διευθυντή του σχολείου, ο οποίος λαμβάνοντας υπόψιν την ηλικία του παιδιού διαχειρίστηκε το ζήτημα ψύχραιμα, χωρίς υπερβολές.

«Το σχολείο δεν αντέδρασε καθόλου, να κάνει μια κινητοποίηση κάτι, να φέρει τους γονείς. Γιατί; Σε άλλα περιστατικά αμέσως καλούν τους γονείς, οτιδήποτε να συμβεί. Σ' αυτό το περιστατικό που είναι πολύ σοβαρό δεν έπρεπε να κάνει κάτι η διεύθυνση;», πρόσθεσε η 55χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να ηρεμήσουν τη δασκάλα, η οποία όμως ήταν ανυποχώρητη. Προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία.

Λουτράκι: Σε καταγγελία εναντίον της δασκάλας προχώρησαν οι γονείς του 6χρονου

Οι αστυνομικοί, από την πλευρά τους, ως όφειλαν κατέγραψαν το συμβάν και κάλεσαν τους γονείς προς ενημέρωση, οι οποίοι υπέβαλαν αναφορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας και στη συνέχεια καταγγελία εναντίον της δασκάλας.

Σε δύο άλλα σχολεία της περιοχής αποσπάστηκε η δασκάλα

Η υπηρεσία, όπως προβλέπεται, διέταξε τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, ενώ μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η δασκάλα θα αποσπαστεί σε άλλα σχολεία της περιοχής.

