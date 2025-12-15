Μετρό: Νωρίτερα κλείνουν σταθμοί στις 15 και 16 Δεκεμβρίου - Πώς μπορούν να κινηθούν οι επιβάτες
Το βράδυ της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου 2025 και της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου 2025 θα υπάρχει διακοπή δρομολογίων από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας στο τμήμα Άγιος Ιωάννης – Δάφνη
Παράταση για δύο μέρες παίρνουν οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα Δάφνη – Νέος Κόσμος της γραμμής 2 του Μετρό.
Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, το βράδυ της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου 2025 και της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου 2025 θα υπάρχει διακοπή δρομολογίων από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας στο τμήμα Άγιος Ιωάννης – Δάφνη.
Επισημαίνεται ότι, πριν από την έναρξη των εργασιών εκτελούνται τα παρακάτω τελευταία δρομολόγια:
Από Ανθούπολη προς Ελληνικό:
- Ανθούπολη 21:25,
- Σύνταγμα 21:40,
- Νέος Κόσμος 21:44,
- Άγιος Ιωάννης 21:45,
- Δάφνη 21:47
Από Ελληνικό προς Ανθούπολη:
- Ελληνικό 21:38,
- Άγιος Δημήτριος 21:46,
- Δάφνη 21:48,
- Άγιος Ιωάννης 21:50,
- Νέος Κόσμος 21:51
Για την διευκόλυνση των επιβατών, θα κυκλοφορεί η κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Φιξ – Άγιος Δημήτριος», που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς Μετρό Νέο Κόσμο, Άγιο Ιωάννη και Δάφνη.
Με πληροφορίες από athenstransport.com