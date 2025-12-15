Μετρό: Νωρίτερα κλείνουν σταθμοί στις 15 και 16 Δεκεμβρίου - Πώς μπορούν να κινηθούν οι επιβάτες

Παράταση για δύο μέρες παίρνουν οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα Δάφνη – Νέος Κόσμος της γραμμής 2 του Μετρό.

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, το βράδυ της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου 2025 και της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου 2025 θα υπάρχει διακοπή δρομολογίων από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας στο τμήμα Άγιος Ιωάννης – Δάφνη.

Επισημαίνεται ότι, πριν από την έναρξη των εργασιών εκτελούνται τα παρακάτω τελευταία δρομολόγια:

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό:

Ανθούπολη 21:25,

Σύνταγμα 21:40,

Νέος Κόσμος 21:44,

Άγιος Ιωάννης 21:45,

Δάφνη 21:47

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη:

Ελληνικό 21:38,

Άγιος Δημήτριος 21:46,

Δάφνη 21:48,

Άγιος Ιωάννης 21:50,

Νέος Κόσμος 21:51

Για την διευκόλυνση των επιβατών, θα κυκλοφορεί η κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Φιξ – Άγιος Δημήτριος», που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς Μετρό Νέο Κόσμο, Άγιο Ιωάννη και Δάφνη.

Με πληροφορίες από athenstransport.com