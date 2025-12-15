Μετρό: Νωρίτερα κλείνουν σταθμοί στις 15 και 16 Δεκεμβρίου - Πώς μπορούν να κινηθούν οι επιβάτες

Το βράδυ της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου 2025 και της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου 2025 θα υπάρχει διακοπή δρομολογίων από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας στο τμήμα Άγιος Ιωάννης – Δάφνη

Newsbomb

Μετρό: Νωρίτερα κλείνουν σταθμοί στις 15 και 16 Δεκεμβρίου - Πώς μπορούν να κινηθούν οι επιβάτες
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παράταση για δύο μέρες παίρνουν οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα Δάφνη – Νέος Κόσμος της γραμμής 2 του Μετρό.

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, το βράδυ της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου 2025 και της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου 2025 θα υπάρχει διακοπή δρομολογίων από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας στο τμήμα Άγιος Ιωάννης – Δάφνη.

Επισημαίνεται ότι, πριν από την έναρξη των εργασιών εκτελούνται τα παρακάτω τελευταία δρομολόγια:

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό:

  • Ανθούπολη 21:25,
  • Σύνταγμα 21:40,
  • Νέος Κόσμος 21:44,
  • Άγιος Ιωάννης 21:45,
  • Δάφνη 21:47

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη:

  • Ελληνικό 21:38,
  • Άγιος Δημήτριος 21:46,
  • Δάφνη 21:48,
  • Άγιος Ιωάννης 21:50,
  • Νέος Κόσμος 21:51

Για την διευκόλυνση των επιβατών, θα κυκλοφορεί η κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Φιξ – Άγιος Δημήτριος», που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς Μετρό Νέο Κόσμο, Άγιο Ιωάννη και Δάφνη.

Με πληροφορίες από athenstransport.com

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιστροφή-έκπληξη: Το σήμα RS της Renault ετοιμάζει comeback

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Αυστραλία: Γυναίκα που έψαχνε τον 3χρονο γιο της έσωσε τη ζωή ενός κοριτσιού - To συγκλονιστικό βίντεο

10:39ΚΥΠΡΟΣ

Σάλος στην Κύπρο με κολάζ του Χριστού και της Παναγίας – «Αυτό δεν είναι τέχνη, αλλά βλασφημία»

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην παραλία Μποντάι: Βίντεο με τις πρώτες αντιδράσεις λουόμενων στους πυροβολισμούς

10:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Γκραντ: «Να πάμε να τους νικήσουμε»

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Κλιφ Ρίτσαρντ: Διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη - Το σωτήριο τσεκ απ πριν απο την περιοδεία

10:11ΕΛΛΑΔΑ

ΜΜΜ: Νωρίτερα κλείνουν σταθμοί στη γραμμή 2 του Μετρό στις 15 και 16 Δεκεμβρίου - Πώς μπορούν να κινηθούν οι επιβάτες

10:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Αταμάν: «Δύσκολο ματς, θα πρέπει να κερδίζουμε και πάλι»

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Ενεργειακή μετάβαση και στη ναυτιλία – Τα νέα δεδομένα

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Οι εξελίξεις στις ΑΠΕ της χώρας

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Ενέργεια και Τεχνητή Νοημοσύνη – Προβληματισμοί και το στοίχημα της κατανάλωσης

10:00ΚΟΣΜΟΣ

«Καλό παιδί, όλοι θα ήθελαν έναν γιο σαν αυτόν»: Τα πρώτα λόγια της μητέρας του 24χρονου τρομοκράτη - Νόμιζε ότι είχαν πάει για ψάρεμα

10:00ΥΓΕΙΑ

Πώς «χτίζεται» η αυτοεκτίμηση στα παιδιά: Ένας απλός οδηγός για τους γονείς

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη ανακάλυψη στην Πομπηία αποκαλύπτει τα μυστικά των Ρωμαϊκών κατασκευών

09:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πλοίο ελληνικών συμφερόντων εντοπίστηκε στον Ατλαντικό με 7 τόνους κοκαΐνης - Ρυμουλκείται στην Ευρώπη από γαλλική φρεγάτα - Πέντε συλλήψεις στην Ελλάδα, μέχρι στιγμής

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι θα συμμετάσχουν - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

09:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: «Δεν μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημα για ελάχιστες εγγυημένες τιμές» – Μονόδρομος ο διάλογος

09:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Με Οσμάν αλλά χωρίς Χολμς στην Πόλη για Φενέρμπαχτσε

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Toyota ρίχνει «άκυρο» στα βαρετά αυτοκίνητα

09:34ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόπη Σεμερτζίδου: «Μας κατηγορεί όλη η Ελλάδα, δεν μπορείς να βρίζεις και να δικάζεις»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι θα συμμετάσχουν - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

10:11ΕΛΛΑΔΑ

ΜΜΜ: Νωρίτερα κλείνουν σταθμοί στη γραμμή 2 του Μετρό στις 15 και 16 Δεκεμβρίου - Πώς μπορούν να κινηθούν οι επιβάτες

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ποια ήταν τα θύματα του μακελειού - Από τη 10χρονη Ματίλντα, στον 87χρονο επιζώντα του Ολοκαυτώματος

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διαδοχικές κακοκαιρίες μέχρι τα Χριστούγεννα αλλά και μετά - Πότε έρχεται το πρώτο κύμα από Ιταλία

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Πρώην άστεγος και με προβλήματα εθισμού ο γιος, βασικός ύποπτος της διπλής δολοφονίας

13:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνούν ECMWF και GFS για τα Χριστούγεννα - Επιβεβαιώνουν Ιταλοί μετεωρολόγοι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Σήμερα η μεγάλη εορτή του Αγίου Ελευθερίου

09:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πλοίο ελληνικών συμφερόντων εντοπίστηκε στον Ατλαντικό με 7 τόνους κοκαΐνης - Ρυμουλκείται στην Ευρώπη από γαλλική φρεγάτα - Πέντε συλλήψεις στην Ελλάδα, μέχρι στιγμής

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο χάρτης και ο πίνακας με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ακυβέρνητη πολιτεία, η black list Μητσοτάκη, ο εξώστης του Royal, η βροχή δικογραφιών και το καίριο ερώτημα, οι ασύδοτες ασφαλιστικές, η φαρσοκωμωδία των αλλαντικών και η επέλαση των Αμερικανών

07:53ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Αυστραλία: Πατέρας και γιος είχαν ορκιστεί πίστη στο ΙSIS πριν σκορπíσουν τον θάνατο - Ένα 10χρονο κορίτσι στους 16 νεκρούς

09:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους από την Ελλάδα – «Σβήνουν» 5,3 δισ. ευρώ από το πρώτο μνημόνιο

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

10:00ΚΟΣΜΟΣ

«Καλό παιδί, όλοι θα ήθελαν έναν γιο σαν αυτόν»: Τα πρώτα λόγια της μητέρας του 24χρονου τρομοκράτη - Νόμιζε ότι είχαν πάει για ψάρεμα

09:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Οδύσσεια»: Νέο 6λεπτο teaser αποκαλύπτει περισσότερα για την επική παραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Αυστραλία: Γυναίκα που έψαχνε τον 3χρονο γιο της έσωσε τη ζωή ενός κοριτσιού - To συγκλονιστικό βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ