Ξεσπά ο πατέρας του 6χρονου: «Το παιδί δεν έκανε τίποτα - Δε ζητήσαμε να απολυθεί η δασκάλα»

Κατηγορηματικός πως το παιδί του ουδέποτε... θώπευσε τη δασκάλα του κατά την διάρκεια του μαθήματος εμφανίστηκε ο πατέρας του 6χρονου μαθητή στο Λουτράκι.

«Αρχικά να πούμε ότι το παιδί δεν έκανε τίποτα. Από όσο μας περιέγραψε, τελείωσε τη ζωγραφιά του, πήγε στην κυρία, δεν τον κοίταζε η κυρία και την σκούντηξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του. Τώρα αν αυτό θεωρείται συμβάν, ας θεωρηθεί συμβάν», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο MEGA ο πατέρας του 6χρονου.

«Έχουμε στεναχωρηθεί πολύ, δεν θέλουμε να στοχοποιηθεί ένα 6χρονο παιδί για κάτι τέτοιο. Είμαστε όλοι από πάνω από το παιδί να μην καταλάβει κάτι και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το αν είναι έγκλημα ότι ένα παιδί πήγε να δείξει στη δασκάλα του τη ζωγραφιά του, το αντιλαμβάνεται καθένας. Έτυχε σε εμάς το λαχείο. Θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα. Ας σκεφτεί ο καθένας τι θα έκανε στη θέση μου. Αν έκανα φασαρία που με πήραν από το τμήμα για να με ειδοποιήσουν θα είχε επιπτώσεις στο παιδί και σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να συμβεί αυτό. Το μόνο μου μέλημα είναι να προστατεύσω το παιδί μου», συμπλήρωσε.

Εκτός τάξης μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ

Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, η 55χρονη έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. Δεν θα διδάσκει στα δύο νέα σχολεία που έχει πάρει απόσπαση και στα οποία επικρατεί αναστάτωση.

Μάλιστα, γονείς από το προηγούμενο σχολείο στο οποίο είχε διδάξει η εικαστικός αναφέρουν στο MEGA πως είχαν παρουσιαστεί αρκετά προβλήματα με την εν λόγω δασκάλα.

«Ναι μεν ήξερα ότι είναι μία δασκάλα η οποία φωνάζει αρκετά, χωρίς ιδιαίτερο λόγο, που δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ποτέ γιατί μία γυναίκα που κάνει απλή ζωγραφική στα παιδάκια Δημοτικού, πρέπει να φωνάζει τόσο πολύ για πράγματα που δεν ήταν τόσο σοβαρά. (Ένα κοριτσάκι) είχε πάει να της δώσει γλυκά και την είχε αποτρέψει, την είχε αποκρούσει ότι δεν θέλω εγώ», λέει καταγγέλλουσα.

«Δεν ήταν και το καλύτερο πρότυπο εκπαιδευτικού. Τους φώναζε, τους μίλαγε απότομα. Έπλεκε την ώρα του μαθήματος. Μάθαμε και αυτό. Γενικότερα ότι είχαν θέματα πολλοί γονείς, είχανε. Πάρα πολλοί. Παραπονιόντουσαν τα παιδάκια σε θέμα φωνής. Τώρα έχει φύγει βέβαια από το σχολείο μας. Την έχουν μεταφέρει σε άλλα σχολεία που κι εκεί μαθαίνω μαζεύουν υπογραφές για να φύγει».

«Συγγνώμη» ζήτησε η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο για... θωπεία

Η Ναταλία Κατσίφη, η δασκάλα από το σχολείο του Λουτρακίου, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους γονείς και τον 6χρονο μαθητή, μετά την καταγγελία που την εμφάνισε να θωπεύει το παιδί κατά τη διάρκεια μαθήματος. Παρά την απολογία της, η ίδια δεν εκφράζει μετάνοια για την αρχική της στάση, ενώ παράλληλα ζητά τη συγχώρεση των γονέων για την ένταση που προκλήθηκε.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η κ. Κατσίφη ανέφερε ότι «ζητά συγγνώμη αν πλήγωσε την οικογένεια», όμως ξεκαθάρισε πως δεν μετανιώνει για τα όσα είπε. Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεσή της να συγχωρήσει τους γονείς του μαθητή, οι οποίοι αντέδρασαν έντονα μετά την καταγγελία που προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Η δασκάλα αναφέρθηκε επίσης στο παρελθόν της, αποκαλύπτοντας την προσωπική της μάχη με δύσκολες καταστάσεις και τον ρόλο που έπαιξε η θρησκεία στη ζωή της. «Μου δίνει δύναμη ο Ιησούς. Εύχομαι να είναι όλοι ευτυχισμένοι, ειδικά ο 6χρονος και οι γονείς του», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η καταγγελία έγινε για λόγους προστασίας και δεν επιθυμεί να επεκταθεί περαιτέρω.

Η κ. Κατσίφη μοιράστηκε ότι ασχολείται με τα θρησκευτικά θέματα εδώ και πέντε χρόνια, καθώς βρήκε στην πίστη της παρηγοριά και δύναμη να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής. Περιέγραψε την εμπειρία της από έναν δύσκολο γάμο τριών δεκαετιών, όπου υπέστη κακοποίηση και βία από τον πρώην σύζυγό της, έναν ναρκισσιστή που την χειραγωγούσε.

Παρά τις αντιξοότητες, η ίδια υπογραμμίζει ότι δεν είναι απλά θεούσα, αλλά θεοσεβούμενη, και θεωρεί πως η εκκλησία της προσφέρει την αγάπη και τη στήριξη που χρειάζεται. «Τα παιδιά δεν έχουν μάθει τι σημαίνει όριο και οι γονείς πολλές φορές δεν γνωρίζουν πώς να τα διαπαιδαγωγήσουν σωστά», σχολίασε, εξηγώντας παράλληλα πως η πίστη την βοηθά να συγχωρεί.

Σχετικά με τη μετακίνησή της σε διαφορετικό σχολείο μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για την καταγγελία, η δασκάλα τόνισε πως βρίσκεται σε οικονομική δυσχέρεια και μεγαλώνει μόνη της δύο παιδιά, γεγονός που επιβαρύνει την κατάσταση.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με την κοινότητα του Λουτρακίου να αναμένει τα αποτελέσματα της έρευνας, ενώ το περιστατικό έχει αναδείξει ζητήματα σχετικά με την προστασία των παιδιών και τη διαπαιδαγώγηση στην σχολική κοινότητα.

