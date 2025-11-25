Λουτράκι: «Εγώ συμφωνώ με τη μητέρα μου», λέει η κόρη της δασκάλας που κατήγγειλε 6χρονο για θωπεία
Η κόρη της δασκάλας τάσσεται υπέρ της μητέρας της και στηρίζει την απόφαση της να περάσει το κατώφλι του αστυνομικού τμήματος για να καταγγείλει το περιστατικό
Ένα περιστατικό που έγινε σε σχολείο του Λουτρακίου προκάλεσε μεγάλη συζήτηση. Σύμφωνα με την καταγγελία της δασκάλας, ο 6χρονος μαθητής φέρεται να την άγγιξε με τρόπο που εκείνη θεώρησε ακατάλληλο. Η δασκάλα αποφάσισε να καταγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία, κάτι που προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση.
Η κόρη της δασκάλας μιλώντας στο Mega και τάχθηκε υπέρ της μητέρας της. Όπως είπε: «Εγώ συμφωνώ με τη μητέρα μου. Πιστεύω ότι το παιδί καθόλου δεν… πρέπει να μπουν όρια».
Η δασκάλα είχε παλαιότερα δηλώσει πως αγαπά το παιδί, αλλά θεωρεί ότι «πρέπει να υπάρχει σεβασμός και όρια. Δεν πρέπει να ξεφεύγουν τα όρια. Σήμερα η εποχή έχει ξεφύγει σε όλα. Τα περισσότερα παιδιά δυστυχώς δεν είναι αγγελούδια».
Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ένα παιδί 6 ετών δεν μπορεί να έχει σεξουαλική πρόθεση. Ο πατέρας του μαθητή υποστήριξε ότι το παιδί ήθελε απλώς να δείξει τη ζωγραφιά του και το μόνο που έκανε ήταν να σκουντήσει τη δασκάλα.
Ο ίδιος τόνισε ότι η δασκάλα επηρεάστηκε από ένα παλαιότερο βίωμα της μητέρας της, όταν ήταν 17 ετών και είχε βιώσει μία παρόμοια εμπειρία σε λεωφορείο. Επιπλέον, η δασκάλα παραδέχτηκε ότι ίσως έδρασε υπερβολικά και ότι οι επιλογές της επηρεάστηκαν από προσωπικές δυσκολίες μετά το διαζύγιο.
Σύμφωνα με την πεθερά της δασκάλας, η ίδια δεν έχει πρόβλημα με το παιδί, αλλά «το μυαλό της δεν λειτουργεί καλά» και τώρα πιστεύει πολύ στην εκκλησία, αρνούμενη κάποια φάρμακα. Ο γιος της μάλιστα σκέφτεται να καταθέσει μήνυση για συκοφαντία, καθώς ο γιος του έχει αθωωθεί στο δικαστήριο.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις για τα όρια, την αντίδραση των ενηλίκων και την κατανόηση της συμπεριφοράς μικρών παιδιών, ενώ η κοινή γνώμη παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις.