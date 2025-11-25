Λουτράκι: «Εγώ συμφωνώ με τη μητέρα μου», λέει η κόρη της δασκάλας που κατήγγειλε 6χρονο για θωπεία

Ένα περιστατικό που έγινε σε σχολείο του Λουτρακίου προκάλεσε μεγάλη συζήτηση. Σύμφωνα με την καταγγελία της δασκάλας, ο 6χρονος μαθητής φέρεται να την άγγιξε με τρόπο που εκείνη θεώρησε ακατάλληλο. Η δασκάλα αποφάσισε να καταγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία, κάτι που προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση.

Η κόρη της δασκάλας μιλώντας στο Mega και τάχθηκε υπέρ της μητέρας της. Όπως είπε: «Εγώ συμφωνώ με τη μητέρα μου. Πιστεύω ότι το παιδί καθόλου δεν… πρέπει να μπουν όρια».

Η δασκάλα είχε παλαιότερα δηλώσει πως αγαπά το παιδί, αλλά θεωρεί ότι «πρέπει να υπάρχει σεβασμός και όρια. Δεν πρέπει να ξεφεύγουν τα όρια. Σήμερα η εποχή έχει ξεφύγει σε όλα. Τα περισσότερα παιδιά δυστυχώς δεν είναι αγγελούδια».

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ένα παιδί 6 ετών δεν μπορεί να έχει σεξουαλική πρόθεση. Ο πατέρας του μαθητή υποστήριξε ότι το παιδί ήθελε απλώς να δείξει τη ζωγραφιά του και το μόνο που έκανε ήταν να σκουντήσει τη δασκάλα.

Ο ίδιος τόνισε ότι η δασκάλα επηρεάστηκε από ένα παλαιότερο βίωμα της μητέρας της, όταν ήταν 17 ετών και είχε βιώσει μία παρόμοια εμπειρία σε λεωφορείο. Επιπλέον, η δασκάλα παραδέχτηκε ότι ίσως έδρασε υπερβολικά και ότι οι επιλογές της επηρεάστηκαν από προσωπικές δυσκολίες μετά το διαζύγιο.

Σύμφωνα με την πεθερά της δασκάλας, η ίδια δεν έχει πρόβλημα με το παιδί, αλλά «το μυαλό της δεν λειτουργεί καλά» και τώρα πιστεύει πολύ στην εκκλησία, αρνούμενη κάποια φάρμακα. Ο γιος της μάλιστα σκέφτεται να καταθέσει μήνυση για συκοφαντία, καθώς ο γιος του έχει αθωωθεί στο δικαστήριο.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις για τα όρια, την αντίδραση των ενηλίκων και την κατανόηση της συμπεριφοράς μικρών παιδιών, ενώ η κοινή γνώμη παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις.